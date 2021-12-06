https://arabic.sputniknews.com/20211206/رئيسي-يلتقي-طحنون-بن-زايد-إيران-تدعم-أمن-دول-الخليج-1053631639.html

رئيسي يلتقي طحنون بن زايد: إيران تدعم أمن دول الخليج

رئيسي يلتقي طحنون بن زايد: إيران تدعم أمن دول الخليج

التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، في طهران، مرحبا بتعزيز العلاقات مع الإمارات. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T14:15+0000

2021-12-06T14:15+0000

2021-12-06T14:15+0000

أخبار إيران

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وقال رئيسي، إن "العلاقات الجيدة مع دول المنطقة تعتبر من أولويات السياسة الخارجية لإيران، مشددا على ضرورة عدم وجود عقبات أمام العلاقات بين البلدين المسلمين، إيران والإمارات، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأشار إلى أن إيران تدعم أمن دول الخليج، لافتا إلى أن "سياسة أعداء دول المنطقة تنص على إثارة الهواجس بين الجيران، لكن هذه المؤامرة يمكن إحباطها من خلال التمسك بالحكمة التفاهم المشترك بين الدول الإقليمية".وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قال في وقت سابق اليوم، إن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع طهران من أهم أولويات أبو ظبي.وشدد طحنون خلال لقائه سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على ضرورة تشكيل مجموعات عمل متخصصة مع التعداد الدقيق لمجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، من أجل إزالة العقبات التي تواجه تطويرها بين البلدين.وصل طحنون بن زايد وهو الأخ غير الشقيق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى طهران صباح اليوم الاثنين، تلبية لدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لبحث تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية.وتعد زيارة طحنون إلى طهران، الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي منذ عام 2016، لذلك فهي علامة على جهود إعادة تأسيس العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران بعد سنوات من الجفاء.تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي

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