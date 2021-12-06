"روساتوم" تبهر خبراء معرض الطاقة النووية في باريس بمفاعلاتها الصغيرة...صور

وفاجأت روساتوم المتخصصين الأجانب بأحدث تقنياته وخصيصا المفاعلات الصغيرة، وبحسب الحسابات الأولية، فإن أرباح تصدير محطات الطاقة إلى الخارج خلال العقد المقبل قد تصل إلى 20 مليار دولار، بحسب ما ذكر موقع "fabricators".مستقبل صناعة الطاقةفي السنوات الأخيرة، قدر العديد من البلدان مزايا الطاقة النووية مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، في الوقت الحالي يتم تشغيل معظم المدن الكبرى في البلدان المتقدمة بالكامل تقريبًا بواسطة محطات الطاقة النووية.على سبيل المثال، يتم توفير 70% تقريبًا من كهرباء مدينة باريس في الوقت الحالي بواسطة الطاقة النووية، لهذا السبب بادرت فرنسا إلى تنظيم اجتماع لخبراء العالم البارزين في مجال تطوير محطات الطاقة النووية.كانت هذه فرصة ممتازة لروساتوم لعرض آخر تطورات الشركة، وحظي مشروع المفاعلات الصغيرة باهتمام دول كثيرة، من بينها رئيسة المعرض سيلفي بيرمان التي منحت التكنولوجيا الروسية لقب "مستقبل الطاقة النووية"، تمثل نتائج المعرض بداية التعاون بين موسكو وباريس في تطوير المفاعلات المصغرة المعروضة.مزايا المفاعلات الصغيرةأكد الخبراء المشاركون في المعرض أنه على المدى الطويل يمكن أن تحل بسهولة محل محطات الطاقة القديمة، ولن يساعد ذلك في زيادة كمية الطاقة المنتجة فحسب، بل سيقلل أيضًا من مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.علاوة على ذلك، ستكون المفاعلات النووية المصغرة قادرة أيضًا على حل مشكلة توفير الطاقة الكهربائية للمدن البعيدة والمنشآت الصناعية البعيدة عن المدن، وتعتبر هذه التقنية ثورية حرفياً، وكل ذلك بفضل القدرة على نشر محطات طاقة نووية صغيرة مع توصيلها إلى أي مكان في العالم تقريبًا.تطوير ونشر التكنولوجياعلى الرغم من الأداء الناجح فيم عرض "WNE"، فمن السابق لأوانه الحديث عن التطبيق الفعلي للتكنولوجيا اليوم. سيتعين على شركة روساتوم استثمار ما لا يقل عن عدة مليارات من الدولارات في تنفيذ مشروع بناء وتسليم وحدات نووية صغيرة إلى بلدان أخرى.ومع ذلك، ستضمن استثمارات الشركة في المستقبل القريب أرباحًا تزيد عن 20 مليار دولار، وأكد الموقع أن تكنولوجيا محطات الطاقة النووية الصغيرة ستظهر بشكل فعلي في عام 2027 في ياقوتيا شمال روسيا.
فتح معرض "WNE" في باريس في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، آفاق جديدة لعملاق الطاقة النووية الروسي "روساتوم" في مستقبل صناعة الطاقة.
وفاجأت روساتوم المتخصصين الأجانب بأحدث تقنياته وخصيصا المفاعلات الصغيرة، وبحسب الحسابات الأولية، فإن أرباح تصدير محطات الطاقة إلى الخارج خلال العقد المقبل قد تصل إلى 20 مليار دولار، بحسب ما ذكر موقع "fabricators".
We signed a joint declaration of intent to develop R&D collaboration in the field of civil nuclear power with @CEA_officiel & @EDFofficiel It aims to demonstrate the possibility of recycling valuable materials from MOX fuel for light-water reactors in fast neutron reactors #WNE21pic.twitter.com/l1JCYTKlNh
في السنوات الأخيرة، قدر العديد من البلدان مزايا الطاقة النووية مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، في الوقت الحالي يتم تشغيل معظم المدن الكبرى في البلدان المتقدمة بالكامل تقريبًا بواسطة محطات الطاقة النووية.
على سبيل المثال، يتم توفير 70% تقريبًا من كهرباء مدينة باريس في الوقت الحالي بواسطة الطاقة النووية، لهذا السبب بادرت فرنسا إلى تنظيم اجتماع لخبراء العالم البارزين في مجال تطوير محطات الطاقة النووية.
كانت هذه فرصة ممتازة لروساتوم لعرض آخر تطورات الشركة، وحظي مشروع المفاعلات الصغيرة باهتمام دول كثيرة، من بينها رئيسة المعرض سيلفي بيرمان التي منحت التكنولوجيا الروسية لقب "مستقبل الطاقة النووية"، تمثل نتائج المعرض بداية التعاون بين موسكو وباريس في تطوير المفاعلات المصغرة المعروضة.
The Rosatom Corporate Academy was among the laureates of the WNE Awards 2021 in the Skills & Knowledge Management nomination. This year, the awards have attracted exceptional interest with 137 projects submitted by more than 80 exhibiting companies from the main markets #WNE21pic.twitter.com/5zYiAUg4RL
أكد الخبراء المشاركون في المعرض أنه على المدى الطويل يمكن أن تحل بسهولة محل محطات الطاقة القديمة، ولن يساعد ذلك في زيادة كمية الطاقة المنتجة فحسب، بل سيقلل أيضًا من مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
علاوة على ذلك، ستكون المفاعلات النووية المصغرة قادرة أيضًا على حل مشكلة توفير الطاقة الكهربائية للمدن البعيدة والمنشآت الصناعية البعيدة عن المدن، وتعتبر هذه التقنية ثورية حرفياً، وكل ذلك بفضل القدرة على نشر محطات طاقة نووية صغيرة مع توصيلها إلى أي مكان في العالم تقريبًا.
WNE Awards 2021 took place on November 30 as a part of the exhibition underway in Paris. We are proud that our proposals were considered among some very exceptional projects submitted by exhibiting companies from all over the world. Congrats to the winners! 🎉🎉 #WNE2021pic.twitter.com/paquiqWAKx
على الرغم من الأداء الناجح فيم عرض "WNE"، فمن السابق لأوانه الحديث عن التطبيق الفعلي للتكنولوجيا اليوم. سيتعين على شركة روساتوم استثمار ما لا يقل عن عدة مليارات من الدولارات في تنفيذ مشروع بناء وتسليم وحدات نووية صغيرة إلى بلدان أخرى.
ومع ذلك، ستضمن استثمارات الشركة في المستقبل القريب أرباحًا تزيد عن 20 مليار دولار، وأكد الموقع أن تكنولوجيا محطات الطاقة النووية الصغيرة ستظهر بشكل فعلي في عام 2027 في ياقوتيا شمال روسيا.