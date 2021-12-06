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https://arabic.sputniknews.com/20211206/غوغل-يتيح-ميزة-خاصة-بـالصور-الحساسة-على-هواتف-أخرى-بخلاف-بيكسل-1053635154.html
غوغل يتيح ميزة خاصة بـ"الصور الحساسة" على هواتف أخرى بخلاف "بيكسل"
غوغل يتيح ميزة خاصة بـ"الصور الحساسة" على هواتف أخرى بخلاف "بيكسل"
أوفت شركة "غوغل" الأمريكية بوعدها، وأتاحت ميزة "المجلد المغلق" على هواتف ذكية أخرى بخلاف ‏هاتفها "بيكسل".‏ 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T15:39+0000
2021-12-06T15:39+0000
منوعات
تكنولوجيا
غوغل
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وطرحت خدمة "صور غوغل" ميزة "المجلد المغلق" على هواتف "سامسونغ" وغيرها من الهواتف الأخرى التي لا تعمل بنظام "بيكسل"، مثل "أوبو" و"وان بلس"، بحسب موقع "ساموبايل".وتقوم فكرة "المجلد المغلق" على الحفاظ على الصور الشخصية والحساسة داخل ملف يتطلب رمز دخول محدد من أجل فتحه والاطلاع على محتواه، وذلك منعا من وصول الأطفال أو الأصدقاء وغيرهم إليه عن طريق الخطأ.وكان "المجلد المغلق" يتواجد على هاتف "بيكسل 3" والطرازات الأحدث التي تبعته، لكن أصبحت الميزة متاحة أيضا على هواتف "بيكسل" الأقدم، وفقا لما لاحظه موقع "ذا فيرج".ومن أجل الوصول إلى "المجلد المغلق" يجب تشغيل "صور غوغل" ثم الانتقال بعدها إلى "المكتبة"، ثم قسم "الأدوات المساعدة" في الأعلى والنقر فوقها وستظهر الميزة داخل بطاقة، لكن بشرط أن يتم تحديث الهاتف من تاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.ولا يتيح "المجلد المغلق" الاحتفاظ بالصور على خدمة التخزين "سحابة غوغل"، وستختفي إذا تم حذف "صور غوغل" من الهاتف أو مسحت أو في حال فقدان الهاتف الذكي.
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منوعات, تكنولوجيا, غوغل

غوغل يتيح ميزة خاصة بـ"الصور الحساسة" على هواتف أخرى بخلاف "بيكسل"

15:39 GMT 06.12.2021
© REUTERS / Clay Mclachlanشركة "غوغل" الأمريكية
شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Clay Mclachlan
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أوفت شركة "غوغل" الأمريكية بوعدها، وأتاحت ميزة "المجلد المغلق" على هواتف ذكية أخرى بخلاف ‏هاتفها "بيكسل".‏
وطرحت خدمة "صور غوغل" ميزة "المجلد المغلق" على هواتف "سامسونغ" وغيرها من الهواتف الأخرى التي لا تعمل بنظام "بيكسل"، مثل "أوبو" و"وان بلس"، بحسب موقع "ساموبايل".
وتقوم فكرة "المجلد المغلق" على الحفاظ على الصور الشخصية والحساسة داخل ملف يتطلب رمز دخول محدد من أجل فتحه والاطلاع على محتواه، وذلك منعا من وصول الأطفال أو الأصدقاء وغيرهم إليه عن طريق الخطأ.
هواتف سامسونغ الذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
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وكان "المجلد المغلق" يتواجد على هاتف "بيكسل 3" والطرازات الأحدث التي تبعته، لكن أصبحت الميزة متاحة أيضا على هواتف "بيكسل" الأقدم، وفقا لما لاحظه موقع "ذا فيرج".
ومن أجل الوصول إلى "المجلد المغلق" يجب تشغيل "صور غوغل" ثم الانتقال بعدها إلى "المكتبة"، ثم قسم "الأدوات المساعدة" في الأعلى والنقر فوقها وستظهر الميزة داخل بطاقة، لكن بشرط أن يتم تحديث الهاتف من تاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
ولا يتيح "المجلد المغلق" الاحتفاظ بالصور على خدمة التخزين "سحابة غوغل"، وستختفي إذا تم حذف "صور غوغل" من الهاتف أو مسحت أو في حال فقدان الهاتف الذكي.
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