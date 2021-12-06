غوغل يتيح ميزة خاصة بـ"الصور الحساسة" على هواتف أخرى بخلاف "بيكسل"

وطرحت خدمة "صور غوغل" ميزة "المجلد المغلق" على هواتف "سامسونغ" وغيرها من الهواتف الأخرى التي لا تعمل بنظام "بيكسل"، مثل "أوبو" و"وان بلس"، بحسب موقع "ساموبايل".وتقوم فكرة "المجلد المغلق" على الحفاظ على الصور الشخصية والحساسة داخل ملف يتطلب رمز دخول محدد من أجل فتحه والاطلاع على محتواه، وذلك منعا من وصول الأطفال أو الأصدقاء وغيرهم إليه عن طريق الخطأ.وكان "المجلد المغلق" يتواجد على هاتف "بيكسل 3" والطرازات الأحدث التي تبعته، لكن أصبحت الميزة متاحة أيضا على هواتف "بيكسل" الأقدم، وفقا لما لاحظه موقع "ذا فيرج".ومن أجل الوصول إلى "المجلد المغلق" يجب تشغيل "صور غوغل" ثم الانتقال بعدها إلى "المكتبة"، ثم قسم "الأدوات المساعدة" في الأعلى والنقر فوقها وستظهر الميزة داخل بطاقة، لكن بشرط أن يتم تحديث الهاتف من تاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.ولا يتيح "المجلد المغلق" الاحتفاظ بالصور على خدمة التخزين "سحابة غوغل"، وستختفي إذا تم حذف "صور غوغل" من الهاتف أو مسحت أو في حال فقدان الهاتف الذكي.
ومن أجل الوصول إلى "المجلد المغلق" يجب تشغيل "صور غوغل" ثم الانتقال بعدها إلى "المكتبة"، ثم قسم "الأدوات المساعدة" في الأعلى والنقر فوقها وستظهر الميزة داخل بطاقة، لكن بشرط أن يتم تحديث الهاتف من تاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
ولا يتيح "المجلد المغلق" الاحتفاظ بالصور على خدمة التخزين "سحابة غوغل"، وستختفي إذا تم حذف "صور غوغل" من الهاتف أو مسحت أو في حال فقدان الهاتف الذكي.