https://arabic.sputniknews.com/20211207/التحالف-يدمر-أهدافا-عسكرية-مشروعة-ويوقع-عشرات-القتلى-عقب-استهداف-السعودية-1053666747.html

التحالف يدمر "أهدافا عسكرية مشروعة" ويوقع عشرات القتلى عقب استهداف السعودية

التحالف يدمر "أهدافا عسكرية مشروعة" ويوقع عشرات القتلى عقب استهداف السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 26 عملية استهداف ضد "أنصار الله" في محافظتي مأرب والجوف اليمنية، خلال الساعات الـ24 الماضية. 07.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-07T13:34+0000

2021-12-07T13:34+0000

2021-12-07T13:34+0000

أنصار الله

أخبار السعودية اليوم

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وأوضح التحالف، في بيان له، أن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا إرهابيا، مشيرا إلى أنه قام بقصف دقيق لأهداف "عسكرية مشروعة" في صنعاء، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وطالب البيان من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وكان التحالف العربي في اليمن، أكد مساء أمس الاثنين، أنه سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، بعد ساعات من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه العاصمة الرياض.فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية جديدة داخل المملكة العربية السعودية، بصواريخ باليستية، و25 طائرة مسيرة.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "تم استهداف مواقع نفطية في كل من العاصمة الرياض ومدن جدة وجيزان وعسير ونجران".وأوضح أن العملية العسكرية التي حملت اسم (السابع من ديسمبر)، استهدفت أيضا "عددا من الأهداف العسكرية في الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير، بعدد من الصواريخ الباليستية وخمس وعشرين طائرة مسيرة".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.

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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم