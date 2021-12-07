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تايمز: الناتو يخشى أن تعزل روسيا دول البلطيق بمساعدة المهاجرين
تايمز: الناتو يخشى أن تعزل روسيا دول البلطيق بمساعدة المهاجرين
ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يخشون من أن تتمكن روسيا من احتلال حدود دول البلطيق والاتحاد الأوروبي في أقل من ساعتين... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T11:39+0000
2021-12-07T11:39+0000
كاريكاتير
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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وبحسب "تايمز"، يمكن لموسكو أن ترسل مهاجرين غير شرعيين إلى ممر سوالكي، على طول الحدود بين بولندا وليتوانيا، من أجل "إثارة أعمال شغب".اقرأ أيضا - دول البلطيق ستصبح "مقبرة" حلف الناتووأفاد مصدر أوكراني لصحيفة "تايمز"، أنه "يمكن للسلطات الروسية استغلال أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية لصرف انتباه حلف شمال الأطلسي خلال هجوم على أوكرانيا".يذكر أنه في صيف العام الجاري، على حدود بيلاروسيا مع دول البلطيق وبولندا، ازداد تدفق المهاجرين من دول الشرق الأوسط. وفي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، توجه عدة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى هناك وأقاموا معسكرًا. وقد حاولوا مرارًا وتكرارًا اختراق الحواجز، لكن قوات الأمن البولندية أوقفت محاولاتهم. بروكسل ومينسك يلوم كل منهما الآخر على الأزمة. ولم تسلم روسيا للاتهامات المتكررة.بدوره، أعلن الكرملين أن روسيا لا علاقة لها بأزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا، ووصف هذه الهجمات بأنها "لا أساس لها من الصحة".اقرأ أيضا - بوتين: لا ينبغي تسييس أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسيةواعتبرها الرئيس فلاديمير بوتين محاولات "لإلقاء اللوم عليهم وعدم إرهاق أنفسهم كثيراً بهذا الأمر"، إذ أن الدول الأوروبية هي من هيأت (تلك) الظروف ليتوجه المهاجرون إليها. كما أعرب بوتين عن استعداد بلاده للمساعدة في حل الأزمة إذا ما كان هناك أمر يُعتمد فيه على روسيا. بالإضافة إلى ذلك، نفت الإدارة الروسية مرارًا اتهامات الغرب وأوكرانيا لروسيا حول "أعمال العنف". وأكد الكرملين أن الدولة (روسيا) لا تهدد أحداً.
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كاريكاتير, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

تايمز: الناتو يخشى أن تعزل روسيا دول البلطيق بمساعدة المهاجرين

11:39 GMT 07.12.2021
© Sputnikالناتو يخشى أن تقطع روسيا دول البلطيق بمساعدة المهاجرين قبل 1 دقيقة
الناتو يخشى أن تقطع روسيا دول البلطيق بمساعدة المهاجرين قبل 1 دقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik
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ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يخشون من أن تتمكن روسيا من احتلال حدود دول البلطيق والاتحاد الأوروبي في أقل من ساعتين بمساعدة المهاجرين.
وبحسب "تايمز"، يمكن لموسكو أن ترسل مهاجرين غير شرعيين إلى ممر سوالكي، على طول الحدود بين بولندا وليتوانيا، من أجل "إثارة أعمال شغب".
وقالت الصحيفة "عندئذ يمكن للقوات الروسية اقتحام المكان وتسيير دوريات عسكرية بحجة حدوث أزمة إنسانية. وهذا سيُسمح لروسيا بتوحيد القوات في منطقة كالينينغراد مع بيلاروسيا".
اقرأ أيضا - دول البلطيق ستصبح "مقبرة" حلف الناتو
وأفاد مصدر أوكراني لصحيفة "تايمز"، أنه "يمكن للسلطات الروسية استغلال أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية لصرف انتباه حلف شمال الأطلسي خلال هجوم على أوكرانيا".
يذكر أنه في صيف العام الجاري، على حدود بيلاروسيا مع دول البلطيق وبولندا، ازداد تدفق المهاجرين من دول الشرق الأوسط. وفي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، توجه عدة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى هناك وأقاموا معسكرًا. وقد حاولوا مرارًا وتكرارًا اختراق الحواجز، لكن قوات الأمن البولندية أوقفت محاولاتهم. بروكسل ومينسك يلوم كل منهما الآخر على الأزمة. ولم تسلم روسيا للاتهامات المتكررة.
بدوره، أعلن الكرملين أن روسيا لا علاقة لها بأزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا، ووصف هذه الهجمات بأنها "لا أساس لها من الصحة".
اقرأ أيضا - بوتين: لا ينبغي تسييس أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية
واعتبرها الرئيس فلاديمير بوتين محاولات "لإلقاء اللوم عليهم وعدم إرهاق أنفسهم كثيراً بهذا الأمر"، إذ أن الدول الأوروبية هي من هيأت (تلك) الظروف ليتوجه المهاجرون إليها. كما أعرب بوتين عن استعداد بلاده للمساعدة في حل الأزمة إذا ما كان هناك أمر يُعتمد فيه على روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، نفت الإدارة الروسية مرارًا اتهامات الغرب وأوكرانيا لروسيا حول "أعمال العنف". وأكد الكرملين أن الدولة (روسيا) لا تهدد أحداً.
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