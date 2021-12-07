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https://arabic.sputniknews.com/20211207/جونسون-متحور-أوميكرون-أكثر-عدوى-من-دلتا-1053678518.html
جونسون: متحور أوميكرون أكثر عدوى من دلتا
جونسون: متحور أوميكرون أكثر عدوى من دلتا
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء إن "المؤشرات الأولية" تظهر أن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، أكثر عدوى من متحور "دلتا". 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T18:23+0000
2021-12-07T18:23+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
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وأضاف رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه "من السابق لأوانه استخلاص النتائج" بشأن خصائص المتحور الجديد، بحسب موقع "هافينغتون بوست".وقال المتحدث الرسمي باسم جونسون للصحفيين: "مجلس الوزراء بدأ بمناقشة استجابة الحكومة تجاه كورونا ومتحور أوميكرون".وتشير البيانات المبكرة كذلك إلى أن المتحور الجديد أضعف من متحور "دلتا" السائد حاليا في المملكة المتحدة.يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه اتخاذ المزيد من الإجراءات هذا الأسبوع للمساعدة في إبطاء انتقال العدوى في البلاد.وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن الجرعات المعززة من اللقاحات الواقية تظل "أفضل دفاع" ضد المتحورات الجديدة والحالية.وأوضح أن حكومته سوف تسرع برنامجها المعزز بهدف بدء إعادة تطعيم السكان بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.
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بريطانيا, بوريس جونسون

جونسون: متحور أوميكرون أكثر عدوى من دلتا

18:23 GMT 07.12.2021
© REUTERS / LEE SMITHرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / LEE SMITH
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء إن "المؤشرات الأولية" تظهر أن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، أكثر عدوى من متحور "دلتا".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه "من السابق لأوانه استخلاص النتائج" بشأن خصائص المتحور الجديد، بحسب موقع "هافينغتون بوست".
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14:58 GMT
وقال المتحدث الرسمي باسم جونسون للصحفيين: "مجلس الوزراء بدأ بمناقشة استجابة الحكومة تجاه كورونا ومتحور أوميكرون".
وتشير البيانات المبكرة كذلك إلى أن المتحور الجديد أضعف من متحور "دلتا" السائد حاليا في المملكة المتحدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه اتخاذ المزيد من الإجراءات هذا الأسبوع للمساعدة في إبطاء انتقال العدوى في البلاد.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن الجرعات المعززة من اللقاحات الواقية تظل "أفضل دفاع" ضد المتحورات الجديدة والحالية.
وأوضح أن حكومته سوف تسرع برنامجها المعزز بهدف بدء إعادة تطعيم السكان بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.
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