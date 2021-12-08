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https://arabic.sputniknews.com/20211208/أردوغان-وزير-الخارجية-والاستخبارات-يؤديان-دورا-فعالا-في-العلاقات-مع-أبو-ظبي-وإسرائيل-1053694882.html
أردوغان: وزير الخارجية وجهاز الاستخبارات يؤديان دورا فعالا في العلاقات مع أبو ظبي وإسرائيل
أردوغان: وزير الخارجية وجهاز الاستخبارات يؤديان دورا فعالا في العلاقات مع أبو ظبي وإسرائيل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزير الخارجية وجهاز الاستخبارات في بلاده سيؤديان دورا فعالا في العلاقات مع كل من أبو ظبي وإسرائيل. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T10:18+0000
2021-12-08T10:18+0000
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العالم
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يتبع...
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العالم
أردوغان: وزير الخارجية وجهاز الاستخبارات يؤديان دورا فعالا في العلاقات مع أبو ظبي وإسرائيل
10:18 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 10:32 GMT 08.12.2021)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزير الخارجية وجهاز الاستخبارات في بلاده سيؤديان دورا فعالا في العلاقات مع كل من أبو ظبي وإسرائيل.