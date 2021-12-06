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https://arabic.sputniknews.com/20211206/تركيا-لا-نعادي-أحدا-بالمنطقة-وقطر-تساهم-في-تحسين-علاقتنا-بالجميع-1053618461.html
تركيا: لا نعادي أحدا بالمنطقة وقطر تساهم في تحسين علاقتنا بالجميع
تركيا: لا نعادي أحدا بالمنطقة وقطر تساهم في تحسين علاقتنا بالجميع
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن قطر تساهم في تحسين علاقات تركيا بدول المنطقة، مشددا على أن بلاده ليس لديها سوء نية أو عداوة مع أي دولة... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:03+0000
2021-12-06T11:03+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، اليوم الاثنين، إن "بعض الملفات تكون خلافية، ولكن لا ينبغي أن يؤثر على علاقتنا مع الدول".وتابع أوغلو ""تركيا تريد تحسين علاقاتها مع كافة دول المنطقة. نريد لدول المنطقة أن تتمتع بعلاقات جيدة مع بعضها".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعهد اليوم الاثنين، بالقيام بكل ما يلزم لتطوير العلاقات بين بلاده ودول الخليج. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.وأبدى الرئيس التركي ترحيبه بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى "إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم".وفي الآونة الأخيرة تسعى تركيا إلى حل خلافاتها مع دول الخليج ومصر، وقد بدأ ذلك بزيارة أجراها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى أنقرة في الأيام الماضية، وأعقبها إعلان عن استثمارات إماراتية في تركيا بمليارات الدولارات، فضلا عن خطوات حثيثة تجريها أنقرة لرأب الصدع مع القاهرة.وتتزامن زيارة أردوغان إلى قطر مع زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقالت مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية إنه من المتوقع أن يعقد الزعيمان لقاء ثنائيا في الدوحة. ورجح محللون أن يكون اللقاء في إطار حل الخلافات مع الرياض وإصلاح ما أفسده ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أراضي تركيا، لكن وزير الخارجية القطري قال إن تزامن الزيارتين حدث "مصادفة" ولم يكن مرتبا.
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العالم العربي, الإمارات, تركيا, أخبار السعودية اليوم, قطر

تركيا: لا نعادي أحدا بالمنطقة وقطر تساهم في تحسين علاقتنا بالجميع

11:03 GMT 06.12.2021
© REUTERSوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اسطنبول، تركيا 15 يونيو 2020
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اسطنبول، تركيا 15 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS
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قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن قطر تساهم في تحسين علاقات تركيا بدول المنطقة، مشددا على أن بلاده ليس لديها سوء نية أو عداوة مع أي دولة بالمنطقة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، اليوم الاثنين، إن "بعض الملفات تكون خلافية، ولكن لا ينبغي أن يؤثر على علاقتنا مع الدول".
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وتابع أوغلو ""تركيا تريد تحسين علاقاتها مع كافة دول المنطقة. نريد لدول المنطقة أن تتمتع بعلاقات جيدة مع بعضها".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعهد اليوم الاثنين، بالقيام بكل ما يلزم لتطوير العلاقات بين بلاده ودول الخليج.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.
وأبدى الرئيس التركي ترحيبه بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى "إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم".
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وفي الآونة الأخيرة تسعى تركيا إلى حل خلافاتها مع دول الخليج ومصر، وقد بدأ ذلك بزيارة أجراها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى أنقرة في الأيام الماضية، وأعقبها إعلان عن استثمارات إماراتية في تركيا بمليارات الدولارات، فضلا عن خطوات حثيثة تجريها أنقرة لرأب الصدع مع القاهرة.
وتتزامن زيارة أردوغان إلى قطر مع زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقالت مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية إنه من المتوقع أن يعقد الزعيمان لقاء ثنائيا في الدوحة.
ورجح محللون أن يكون اللقاء في إطار حل الخلافات مع الرياض وإصلاح ما أفسده ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أراضي تركيا، لكن وزير الخارجية القطري قال إن تزامن الزيارتين حدث "مصادفة" ولم يكن مرتبا.
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