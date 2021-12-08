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https://arabic.sputniknews.com/20211208/اختيار-القاهرة-عاصمة-للثقافة-الإسلامية-في-2022-1053702732.html
اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية في 2022
اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية في 2022
اختارت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" العاصمة المصرية القاهرة لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T13:07+0000
2021-12-08T13:07+0000
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن المدير العام للمنظمة سالم بن محمد المالك، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، أعلنا عن ذلك، أمس الثلاثاء.وأكدت عبد الدايم أن اختيار القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2022 يؤكد مكانة مصر ورمزية المدينة، التي كانت ملتقى الثقافات عبر العصور المختلفة.وأوضحت وزيرة الثقافة المصرية أن القاهرة كانت ولا تزال مركزا للإبداع والفن والفكر، مشيرة إلى أنها تعبر عن ملامح الحضارة الإنسانية بشكل عام والتراث الإسلامي بشكل خاص.ولفتت عبد الدايم إلى أن فعاليات الاحتفالات بهذه المناسبة ستستمر خلال عام 2022 عبر برنامج أعدته الوزارة بالتنسيق مع منظمة الـ "إيسيسكو".
https://arabic.sputniknews.com/20211122/محافظ-القدس-لـسبوتنيك-الاحتلال-يستهدف-الوجه-العربي-والإسلامي-للمدينة--1050775365.html
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أخبار مصر الآن
اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية في 2022
اختارت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" العاصمة المصرية القاهرة لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن المدير العام للمنظمة سالم بن محمد المالك، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، أعلنا عن ذلك، أمس الثلاثاء.
وأكدت عبد الدايم أن اختيار
القاهرة عاصمة الثقافة
الإسلامية لعام 2022 يؤكد مكانة مصر ورمزية المدينة، التي كانت ملتقى الثقافات عبر العصور المختلفة.
وأوضحت وزيرة الثقافة المصرية أن القاهرة كانت ولا تزال مركزا للإبداع والفن والفكر، مشيرة إلى أنها تعبر عن ملامح الحضارة الإنسانية بشكل عام
والتراث الإسلامي
بشكل خاص.
ولفتت عبد الدايم إلى أن فعاليات
الاحتفالات بهذه المناسبة
ستستمر خلال عام 2022 عبر برنامج أعدته الوزارة بالتنسيق مع منظمة الـ "إيسيسكو".