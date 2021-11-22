https://arabic.sputniknews.com/20211122/محافظ-القدس-لـسبوتنيك-الاحتلال-يستهدف-الوجه-العربي-والإسلامي-للمدينة--1050775365.html

محافظ القدس لـ"سبوتنيك": الاحتلال يستهدف الوجه العربي والإسلامي للمدينة

محافظ القدس لـ"سبوتنيك": الاحتلال يستهدف الوجه العربي والإسلامي للمدينة

حمّل محافظ القدس، عدنان غيث، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عما يحدث من استهداف للمدينة ومقدساتها وبشكل خاص في المسجد الأقصى. 22.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-22T13:57+0000

2021-11-22T13:57+0000

2021-11-22T13:57+0000

العالم العربي

الأخبار

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وخلال حوار خاص مع راديو "سبوتنيك"، قال غيث: "هناك هجمة بربرية شرسة تستبيح المدينة المقدسة بكافة المناحي الحياتية، سياسات ترتقي إلى جرائم حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بدءا من التهجير القسري، حيث أن هناك أحياء بأكملها معرضة للتهجير القسري، وهناك مجزرة يومية ترتكب بحق القدس ومقدساتها، واعتداءات سافرة وصارخة على المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وأعتقد تابعتم مجريات الجلسات التشاورية والنقاشات التي أجرتها منظمات المتطرفين المستوطنين مع قيادات حكومة الاحتلال، والهدف منها فرض أمر واقع بما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك".وتابع المحافظ: "شعبنا طالب للحرية والعدالة، وبأن تتحقق قرارات الشرعية الدولية بما يخص دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، هذا الاحتلال يدير الظهر أولا للمجتمع الدولي وللأسرة الدولية ويتعامل مع نفسه أنه فوق القانون الدولي ويتنكر لكافة الحقوق لأبناء شعبنا بل يسعى جاهدا من أجل التوسع الاستيطاني ومن أجل قضم مزيد من الأراضي، ومن أجل فرض مزيد من جدار الفصل والضم العنصري، القدس محاصرة، أهلها منكوبون يتعرضون بشكل يومي لسياسات تهجير قسري وتطهير عرقي بفعل هذه التشريعات التي يمارسها الاحتلال والتي يسنها بحق القدس، وبالتالي هو يعي تماما أن لهذه الممارسات تداعيات وخيمة عليه أن يتحمل مسؤولية تداعياته".وأوضح المحافظ أن "القمع والإجرام والمجازر التي يرتكيها الاحتلال الإسرائيلي أجبر المواطن على هدم بيته وحلمه وحلم أبنائه، عليكم أن تتخيلوا كيف يكون شعور رب وربة الأسرة وكيف يكون شعور المحيطين والمقدسيين".وقال المحافظ: "أولا نحن جزء بسيط من هذه الكينونة الفلسطينية وهذا الشعب الفلسطيني العظيم وأنتم تعلمون أن شعبنا الفلسطيني يتعرض في هذه الأثناء لحصار مالي واقتصادي جراء مواقفه الثابتة بما يتعلق بموضوع حقه في العيش بكرامة في ظل بيته. الاحتلال الاسرائيلي نقد كافة المعاهدات، أريد أن أذكر أنه كان هناك رسالة خطية من وزير خارجية الاحتلال إلى وزير خارجية النرويج يتعهد فيها بعدم الفساد بمؤسسات القدس الشرقية، بما يتعلق بموضوع حياة المواطنين، وقطاعاتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ولكن هذا الاحتلال اليوم يتعامل مع المواطنين في القدس على اعتبار أن القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال وكل من يعري جرم هذا الاحتلال ويفضحه يصبح عرضة لملاحقة الاحتلال الاسرائيلي وأجهزته المختلفة يعني هناك مئات الإفادات عن المسجد الأقصى المبارك في الوقت الذي يوفر حماية ورعاية تامة لغلات المتطرفين في المسجد الأقصى المبارك هناك اعتداء على الستاتيكو الذي يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، أنتم تعلمون أن هنالك ممارسات لها علاقة باستهداف هذا المكان، المسجد الأقصى هو مكان خالص للمسلمين وحدهم ولا يحق لأي كان التدخل بشؤونه تحت الوصاية الأردنية الهاشميه وهذا الاحتلال لايقف ولا يدع وزنا لأي معيار دولي وبالتالي هو يعتبره ملكه".وختم المحافظ اللقاء قائلا: "نحن نقول إن المجتمع الدولي مدعو مرة أخرى للوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية تجاه شعبنا الفلسطيني الأعزل من السلاح إلا من الإرادة والإيمان بالله، ما دون ذلك لن نبرح المكان ولن نكرر مأساة النكسة والنكبة، أكثر من 100 عام منذ وعد بلفور وإلى الآن، على الاحتلال أن يتعلم ويأخذ العبر، لن نبرح المكان، ولن نسلم راية، وسنبقى مصممين على كل إمكانياتنا من أجل أن نحيا بعز وبشموخ وبكرامة في ظل دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، دون ذلك، على المجتمع الدولي أن يتحمل أيضا تداعيات ما يرتكبه الاحتلال من مجازر بحق ناس عزل".

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