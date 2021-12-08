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الجيش الإسرائيلي يعتقل تلميذة من مدرسة في حي الشيخ جراح بزعم تنفيذها عملية طعن
الجيش الإسرائيلي يعتقل تلميذة من مدرسة في حي الشيخ جراح بزعم تنفيذها عملية طعن
اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تلميذة من مدرسة في حي الشيخ جراح في القدس، بزعم تنفيذها عملية طعن. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T09:08+0000
2021-12-08T09:17+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "قوات الجيش اعتقلت تلميذة من مدرسة في حي الشيخ جراح في القدس، قامت بتنفيذ عملية طعن لمستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما".وأوضحت أن "القوات في حي الشيخ جراح في القدس اقتحمت مدرسة للفتيات بحثا عن منفذة الطعن التي لاذت بالفرار بعد طعن مستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما"، مضيفة أنه تم اعتقال التلميذة من داخل المدرسة بعدما ما أظهرت كاميرات المراقبة أنها منفذة عملية الطعن.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن إصابة مستوطنة بجروح خطيرة، في عملية طعن في حي الشيخ جراح في القدس، مشيرة إلى فرار منفذة عملية الطعن.وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن "منفذة عملية طعن المستوطنة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، فتاة، وانسحبت من مكان العملية، دون أن يطلق النار عليها"، لافتة إلى أن إصابة المستوطنة خطيرة، وهي تبلغ من العمر 30 عاما".ووصفت الشرطة الإسرائيلية إصابة المستوطنة بالخطيرة، فيما قال نداف ماتزنر، نائب المتحدث باسم "نجمة داوود" الحمراء إن "المرأة المصابة كانت مضطربة، وتم نقلها إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف"، مشيرا إلى أن الشرطة الإسرائيلية باشرت عمليات البحث عن المنفذ الذي فر من مكان الحادث.تأتي عملية الطعن، بعد ما يقرب من أسابيع على هجوم بإطلاق النار وقع في البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية، قُتل فيه الإسرائيلي إيليا كاي وأصيب أربعة أشخاص في الهجوم الذي نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم، أحد قادة حركة "حماس" في القدس، قبل مقتله برصاص إسرائيلي في موقع الحادث.تابع المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك عربي
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أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يعتقل تلميذة من مدرسة في حي الشيخ جراح بزعم تنفيذها عملية طعن

09:08 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 09:17 GMT 08.12.2021)
© REUTERS / Mussa Qawasmaاحتجاجات ضد خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية،عناصر القوات الإسرائيلية، في الخليل، يوليو 2020
احتجاجات ضد خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية،عناصر القوات الإسرائيلية، في الخليل، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Mussa Qawasma
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اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تلميذة من مدرسة في حي الشيخ جراح في القدس، بزعم تنفيذها عملية طعن.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "قوات الجيش اعتقلت تلميذة من مدرسة في حي الشيخ جراح في القدس، قامت بتنفيذ عملية طعن لمستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما".
وأوضحت أن "القوات في حي الشيخ جراح في القدس اقتحمت مدرسة للفتيات بحثا عن منفذة الطعن التي لاذت بالفرار بعد طعن مستوطنة تبلغ من العمر 30 عاما"، مضيفة أنه تم اعتقال التلميذة من داخل المدرسة بعدما ما أظهرت كاميرات المراقبة أنها منفذة عملية الطعن.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن إصابة مستوطنة بجروح خطيرة، في عملية طعن في حي الشيخ جراح في القدس، مشيرة إلى فرار منفذة عملية الطعن.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن "منفذة عملية طعن المستوطنة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، فتاة، وانسحبت من مكان العملية، دون أن يطلق النار عليها"، لافتة إلى أن إصابة المستوطنة خطيرة، وهي تبلغ من العمر 30 عاما".
ووصفت الشرطة الإسرائيلية إصابة المستوطنة بالخطيرة، فيما قال نداف ماتزنر، نائب المتحدث باسم "نجمة داوود" الحمراء إن "المرأة المصابة كانت مضطربة، وتم نقلها إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف"، مشيرا إلى أن الشرطة الإسرائيلية باشرت عمليات البحث عن المنفذ الذي فر من مكان الحادث.
تأتي عملية الطعن، بعد ما يقرب من أسابيع على هجوم بإطلاق النار وقع في البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية، قُتل فيه الإسرائيلي إيليا كاي وأصيب أربعة أشخاص في الهجوم الذي نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم، أحد قادة حركة "حماس" في القدس، قبل مقتله برصاص إسرائيلي في موقع الحادث.
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