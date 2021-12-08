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https://arabic.sputniknews.com/20211208/الخارجية-الأمريكية-ندرس-العزل-المالي-الشامل-لروسيا-في-حال-غزو-أوكرانيا-1053686089.html
الخارجية الأمريكية: ندرس العزل المالي الشامل لروسيا في حال غزو أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: ندرس العزل المالي الشامل لروسيا في حال غزو أوكرانيا
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تناقش مع الحلفاء خيار العزل الكامل لروسيا عن النظام المالي العالمي في حال قامت السلطات... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T02:43+0000
2021-12-08T02:43+0000
روسيا
أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقالت نولاند خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد تحدثنا عن أنه قد يكون مناسباً عزل روسيا بشكل كامل عن النظام المالي العالمي مع جميع العواقب على قطاع الأعمال الروسي والشعب الروسي، إمكانياتهم للعمل والسفر والتجارة".ويزعم الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي تنفيه فيه موسكو ذلك وتؤكد "استفزازية" التحركات العسكرية لكييف وحلفائها على الحدود الغربية لروسيا.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، إن بلاده تصر على عدم تحرك "الناتو" نحو الشرق، مضيفا أن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.فيما حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، من أن كييف تعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية.يشار إلى أن المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، كانت بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. ويعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/بايدن-يخطر-فرنسا-وألمانيا-وإيطاليا-وبريطانيا-بحديثه-مع-بويتن-1053684905.html
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روسيا, أوكرانيا

الخارجية الأمريكية: ندرس العزل المالي الشامل لروسيا في حال غزو أوكرانيا

02:43 GMT 08.12.2021
© AFP 2021وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021
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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تناقش مع الحلفاء خيار العزل الكامل لروسيا عن النظام المالي العالمي في حال قامت السلطات الروسية بغزو أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت نولاند خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد تحدثنا عن أنه قد يكون مناسباً عزل روسيا بشكل كامل عن النظام المالي العالمي مع جميع العواقب على قطاع الأعمال الروسي والشعب الروسي، إمكانياتهم للعمل والسفر والتجارة".
ويزعم الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي تنفيه فيه موسكو ذلك وتؤكد "استفزازية" التحركات العسكرية لكييف وحلفائها على الحدود الغربية لروسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
محادثات بوتين وبايدن
بايدن يخطر فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بحديثه مع بويتن
أمس, 21:36 GMT
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، إن بلاده تصر على عدم تحرك "الناتو" نحو الشرق، مضيفا أن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.
فيما حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، من أن كييف تعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية.
يشار إلى أن المحادثات بين بوتين ورئيس الولايات المتحدة، والتي استغرقت نحو ساعتين، كانت بهدف تهدئة التوتر على حدود روسيا الغربية في ظل التحركات الاستفزازية للقوات الأوكرانية وحلف "الناتو"، إلى جانب استعراض ملفات عدة أخرى.
وأجريت المباحثات عبر اتصال الفيديو، وبعد الترحيب المتبادل الذي عُرض على الصحافة، عُقد اللقاء الثنائي خلف الأبواب المغلقة. ويعد هذا اللقاء الثاني للزعيمين منذ فوز بايدن برئاسة.
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