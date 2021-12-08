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https://arabic.sputniknews.com/20211208/تشاد-نتوقع-تدريب-قواتنا-لحفظ-السلام-في-روسيا-1053699559.html
تشاد: نتوقع تدريب قواتنا لحفظ السلام في روسيا
تشاد: نتوقع تدريب قواتنا لحفظ السلام في روسيا
قال وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتوقع تدريب قوات حفظ السلام التابعة لها في روسيا، لكن دعوة المدربين العسكريين الروس إلى... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T12:07+0000
2021-12-08T12:07+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. أجرى شريف، الذي يزور موسكو في زيارة عمل في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول، محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، الثلاثاء، حيث ناقشا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك فرص تعزيز التعاون الثنائي.وقال شريف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "التدريب الذي تحدث عنه مع لافروف في المؤتمر الصحفي هو تدريب في مجال حفظ السلام في عمليات الأمم المتحدة".وأضاف: "أنت تعلم أن تشاد بلد يشارك في هذه العمليات، لا سيما في مينوسما (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي)، ولدينا واحدة من أكبر الفرق- أكثر من 1200 عسكري".وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، وأن لافروف وعد بأن تساعد الخدمة الروسية تشاد في تدريب هذه الوحدة.وختم شريف: "(من المقرر إجراء التدريب) هنا في روسيا، لأنه يجب أن تكون هناك مدرسة تدريب لعمليات حفظ السلام"، مشيرا إلى أن الموضوع "لم يكن على جدول الأعمال".
https://arabic.sputniknews.com/20211207/لافروف-روسيا-ستزود-منطقة-الساحل-والصحراء-بالأسلحة-لمحاربة-الإرهاب-ومكافحة-تهريب-المخدرات-1053667949.html
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روسيا, العالم

تشاد: نتوقع تدريب قواتنا لحفظ السلام في روسيا

12:07 GMT 08.12.2021
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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قال وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتوقع تدريب قوات حفظ السلام التابعة لها في روسيا، لكن دعوة المدربين العسكريين الروس إلى الدولة الأفريقية لم تناقش بعد مع موسكو.
موسكو- سبوتنيك. أجرى شريف، الذي يزور موسكو في زيارة عمل في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول، محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، الثلاثاء، حيث ناقشا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك فرص تعزيز التعاون الثنائي.
وقال شريف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "التدريب الذي تحدث عنه مع لافروف في المؤتمر الصحفي هو تدريب في مجال حفظ السلام في عمليات الأمم المتحدة".
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
لافروف: روسيا ستزود منطقة الساحل والصحراء بالأسلحة لمحاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات
أمس, 14:03 GMT
وأضاف: "أنت تعلم أن تشاد بلد يشارك في هذه العمليات، لا سيما في مينوسما (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي)، ولدينا واحدة من أكبر الفرق- أكثر من 1200 عسكري".
وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، وأن لافروف وعد بأن تساعد الخدمة الروسية تشاد في تدريب هذه الوحدة.
وختم شريف: "(من المقرر إجراء التدريب) هنا في روسيا، لأنه يجب أن تكون هناك مدرسة تدريب لعمليات حفظ السلام"، مشيرا إلى أن الموضوع "لم يكن على جدول الأعمال".
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