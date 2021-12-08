تشاد: نتوقع تدريب قواتنا لحفظ السلام في روسيا

موسكو- سبوتنيك. أجرى شريف، الذي يزور موسكو في زيارة عمل في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول، محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، الثلاثاء، حيث ناقشا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك فرص تعزيز التعاون الثنائي.وقال شريف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "التدريب الذي تحدث عنه مع لافروف في المؤتمر الصحفي هو تدريب في مجال حفظ السلام في عمليات الأمم المتحدة".وأضاف: "أنت تعلم أن تشاد بلد يشارك في هذه العمليات، لا سيما في مينوسما (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي)، ولدينا واحدة من أكبر الفرق- أكثر من 1200 عسكري".وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، وأن لافروف وعد بأن تساعد الخدمة الروسية تشاد في تدريب هذه الوحدة.وختم شريف: "(من المقرر إجراء التدريب) هنا في روسيا، لأنه يجب أن تكون هناك مدرسة تدريب لعمليات حفظ السلام"، مشيرا إلى أن الموضوع "لم يكن على جدول الأعمال".
قال وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتوقع تدريب قوات حفظ السلام التابعة لها في روسيا، لكن دعوة المدربين العسكريين الروس إلى الدولة الأفريقية لم تناقش بعد مع موسكو.
موسكو- سبوتنيك. أجرى شريف، الذي يزور موسكو في زيارة عمل في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول، محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، الثلاثاء، حيث ناقشا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك فرص تعزيز التعاون الثنائي.
وقال شريف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "التدريب الذي تحدث عنه مع لافروف في المؤتمر الصحفي هو تدريب في مجال حفظ السلام في عمليات الأمم المتحدة".