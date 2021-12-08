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https://arabic.sputniknews.com/20211208/خبير-روسي-روسيا-سترد-على-أي-استفزازات-من-الغرب-في-أوكرانيا-1053706805.html
خبير روسي: روسيا سترد على أي استفزازات من الغرب في أوكرانيا
خبير روسي: روسيا سترد على أي استفزازات من الغرب في أوكرانيا
نناقش في هذه الحلقة: بوتين وبايدن يبحثان الأزمة الأوكرانية، اشتية يتهم إسرائيل بدفن نفايات نووية في فلسطين، مطالبات بحل البرلمان التونسي، لبنان يفرض غرامة... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T14:26+0000
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خبير روسي: روسيا سترد على أي استفزازات من الغرب في أوكرانيا
خبير روسي: روسيا سترد على أي استفزازات من الغرب في أوكرانيا
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الأزمة الأوكرانية، إذ أعرب بوتين، عن قلقه الشديد إزاء تصرفات كييف الاستفزازية ضد دونباس، فيما أشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بإجراءات اقتصادية في حال حدوث تصعيد عسكري.وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، ليونيد كروتاكوف، لـ"سبوتنيك":خبير: الرئيس التونسي لن يحل البرلماندعت النائبة في البرلمان ورئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، إلى حل برلمان بلادها، وإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدة أنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.وحول إمكانية حل البرلمان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، قال المحلل السياسي التونسي، صلاح الدين الجورشي، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس
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سبوتنيك عربي
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خبير روسي: روسيا سترد على أي استفزازات من الغرب في أوكرانيا

14:26 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 14:51 GMT 08.12.2021)
خبير روسي: روسيا سترد على أي استفزازات من الغرب في أوكرانيا
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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نناقش في هذه الحلقة: بوتين وبايدن يبحثان الأزمة الأوكرانية، اشتية يتهم إسرائيل بدفن نفايات نووية في فلسطين، مطالبات بحل البرلمان التونسي، لبنان يفرض غرامة مالية على غير الملقحين ضد كورونا، قطر تشيد بالعلاقات مع روسيا ومساعدتها بالتحضير لاستضافة كأس العالم، السيسي يصدر قرارا بإنشاء الجامعة المصرية الروسية.
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الأزمة الأوكرانية، إذ أعرب بوتين، عن قلقه الشديد إزاء تصرفات كييف الاستفزازية ضد دونباس، فيما أشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بإجراءات اقتصادية في حال حدوث تصعيد عسكري.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، ليونيد كروتاكوف، لـ"سبوتنيك":

"أي تفاقم للوضع في شرق أوكرانيا سيتم تفسيره بطريقة أو بأخرى على أنه تدخل روسي. لكن على الولايات المتحدة أن تؤكد صحة ادعاءاتها وإلا ستتحمل ما تؤول إليه مزاعمها، يمكن تفسير هذه التصريحات عالية النبرة حول أوكرانيا بأنها غطاء لتراجع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات إضافية على "السيل الشمالي -2"، وروسيا لا تعتزم التصعيد إلا إذا كانت هناك استفزازات من قبل الغرب. وقد أخبر بايدن بوتين بضرورة مناقشة الأمر في المستقبل القريب، وسياسة الولايات المتحدة تعتمد على ضرورة وجود عدو استراتيجي لها، بالأمس الإرهاب الإسلامي الذي يهدد العالم كله، واليوم روسيا، ثم الصين وهكذا".

خبير: الرئيس التونسي لن يحل البرلمان

دعت النائبة في البرلمان ورئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، إلى حل برلمان بلادها، وإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدة أنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.
وحول إمكانية حل البرلمان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، قال المحلل السياسي التونسي، صلاح الدين الجورشي، لـ"بلا قيود":

"أستبعد الاستجابة لهذه المطالب لأن الرئيس حاليا ليس مشغولا بإجراء انتخابات مبكرة، وإنما جهده مركز على التهيئة لتغيير النظام السياسي بالكامل في البلاد وهو أعلن عن استشارة إلكترونية من الشباب التونسي لتحقيق هذا الغرض، وسيعرض أيضا قانونا انتخابيا جديدا للبدء بانتخابات محلية لذلك لا يوجد أي مؤشر للتوجه نحو حل البرلمان".

التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: نغم كباس
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