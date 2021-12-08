تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/سوق-دبي-المالي-يعتمد-ساعات-تداول-جديدة-1053696929.html
سوق دبي المالي يعتمد ساعات تداول جديدة
سوق دبي المالي يعتمد ساعات تداول جديدة
أعلن سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، عن ساعات التداول الجديدة والتي تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T11:19+0000
2021-12-08T11:19+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104512/02/1045120279_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_360c8a01eec24636e799076206318794.jpg
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن جلسة التداول اليومية ستمتد لـ 5ساعات بين الـ 10 صباحاً والـ 3 من بعد الظهر، من الأثنين إلى الجمعة.وأوضح أنه تم اعتماد النظام الجديد لساعات التداول بعد التشاور مع المتعاملين في السوق، بما في ذلك العديد من المستثمرين وشركات الوساطة والمؤسسات المالية المحلية والعالمية.وأضاف أن نظام العمل الجديد يدعم مرحلة النمو التي يشهدها السوق. وأشار إلى أن هذا النظام يحقق التوافق مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية ويُعزز المشاركة الفعالة للمستثمرين العالميين في سوق دبي المالي، حيث يمثلون 50% من حجم التداولات في السوق ويشكلون ثلث قاعدته الاستثمارية.كما أنه يعزز بدوره من تنافسية السوق إقليمياً وعالمياً ويدعم عملياته مع أسواق المال العالمية.وكانت الإمارات قد أعلنت، أمس الثلاثاء، قانونا جديدا للعمل في البلاد.وتم اعتماد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، والجمعة نصف يوم عمل وذلك حتى 12 ظهرا.وتكون مواعيد العمل في الدولة من الاثنين إلى الخميس بداية من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر.ويطبق قرار الحكومة الإماراتية الجديد بداية العام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/ضاحي-خلفان-يعلق-على--قرار-العمل-يوم-الجمعة-في-الإمارات-1053688398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104512/02/1045120279_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_6091a2ff9fc2f1361763839a768a47c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات اليوم

سوق دبي المالي يعتمد ساعات تداول جديدة

11:19 GMT 08.12.2021
© AP Photo / Kamran Jebreiliرد فعل تاجر إماراتي على آخر الأخبار في سوق دبي المالي في دبي بالإمارات العربية المتحدة
رد فعل تاجر إماراتي على آخر الأخبار في سوق دبي المالي في دبي بالإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
أعلن سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، عن ساعات التداول الجديدة والتي تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن جلسة التداول اليومية ستمتد لـ 5ساعات بين الـ 10 صباحاً والـ 3 من بعد الظهر، من الأثنين إلى الجمعة.
وأوضح أنه تم اعتماد النظام الجديد لساعات التداول بعد التشاور مع المتعاملين في السوق، بما في ذلك العديد من المستثمرين وشركات الوساطة والمؤسسات المالية المحلية والعالمية.
وأضاف أن نظام العمل الجديد يدعم مرحلة النمو التي يشهدها السوق.
وأشار إلى أن هذا النظام يحقق التوافق مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية ويُعزز المشاركة الفعالة للمستثمرين العالميين في سوق دبي المالي، حيث يمثلون 50% من حجم التداولات في السوق ويشكلون ثلث قاعدته الاستثمارية.
كما أنه يعزز بدوره من تنافسية السوق إقليمياً وعالمياً ويدعم عملياته مع أسواق المال العالمية.
قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
ضاحي خلفان يعلق على قرار العمل يوم الجمعة في الإمارات
06:56 GMT
وكانت الإمارات قد أعلنت، أمس الثلاثاء، قانونا جديدا للعمل في البلاد.
وتم اعتماد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، والجمعة نصف يوم عمل وذلك حتى 12 ظهرا.
وتكون مواعيد العمل في الدولة من الاثنين إلى الخميس بداية من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر.
ويطبق قرار الحكومة الإماراتية الجديد بداية العام المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:28 GMTأكثر من 12 مليون يورو لأتلتيكو مدريد لفوزه على بورتو في دوري أبطال أوروبا
12:27 GMTالسلطات الفرنسية تعمل حاليا على التحقق من هوية المحتجز على خلفية قضية خاشقجي
12:23 GMTالسيسي: التعليم أساس بناء الدول
12:23 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": صراع طويل ينتظر البلاد إذا ظل البرهان وحميدتي في المشهد
12:16 GMTصحيفة تكشف مفاجأة بشأن العتيبي المقبوض عليه في فرنسا بتهم قتل جمال خاشقجي
12:12 GMTشجار بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب التركي... فيديو
12:10 GMT"الدعاية المزيفة"... مخاطر المنشطات الجنسية على صحة الرجال
12:07 GMTتشاد: نتوقع تدريب قواتنا لحفظ السلام في روسيا
11:56 GMTمصدر: القوات الأمريكية غادرت أفغانستان وبحوزتها قواعد بيانات وزارة الداخلية ومطار كابول
11:55 GMTانسحاب نواب أردنيين من جلسة بسبب إعلان النوايا مع إسرائيل والإمارات
11:53 GMTالقضاء الكويتي يصدر قرارا جديدا في قضية تمويل "حزب الله"
11:46 GMTالغرب نسي كيف يحل المشاكل بطريقة حضارية
11:45 GMTأزمة تواجه مليارديرات العالم... نقص الطائرات الخاصة وارتفاع أسعار اليخوت والقصور
11:40 GMTسوريا تعلن إغلاق كل الموانئ البحرية أمام الملاحة والصيد
11:36 GMTبريطانيا توجه رسالة تحذيرية إلى إيران: غدا الفرصة الأخيرة
11:26 GMTخزان جديد للوقود يزيد مدى مروحية روسية
11:21 GMTمعلومات عن مركبة القتال المدرعة "ريدباك"... صور
11:19 GMTسوق دبي المالي يعتمد ساعات تداول جديدة
11:17 GMTصور ساحرة للشفق القطبي في مسابقة "أفضل مصور لأضواء الشمال لعام 2021"
11:16 GMTأولاف شولتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا لألمانيا