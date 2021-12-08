https://arabic.sputniknews.com/20211208/سوق-دبي-المالي-يعتمد-ساعات-تداول-جديدة-1053696929.html

سوق دبي المالي يعتمد ساعات تداول جديدة

سوق دبي المالي يعتمد ساعات تداول جديدة

أعلن سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، عن ساعات التداول الجديدة والتي تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار الإمارات اليوم

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وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن جلسة التداول اليومية ستمتد لـ 5ساعات بين الـ 10 صباحاً والـ 3 من بعد الظهر، من الأثنين إلى الجمعة.وأوضح أنه تم اعتماد النظام الجديد لساعات التداول بعد التشاور مع المتعاملين في السوق، بما في ذلك العديد من المستثمرين وشركات الوساطة والمؤسسات المالية المحلية والعالمية.وأضاف أن نظام العمل الجديد يدعم مرحلة النمو التي يشهدها السوق. وأشار إلى أن هذا النظام يحقق التوافق مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية ويُعزز المشاركة الفعالة للمستثمرين العالميين في سوق دبي المالي، حيث يمثلون 50% من حجم التداولات في السوق ويشكلون ثلث قاعدته الاستثمارية.كما أنه يعزز بدوره من تنافسية السوق إقليمياً وعالمياً ويدعم عملياته مع أسواق المال العالمية.وكانت الإمارات قد أعلنت، أمس الثلاثاء، قانونا جديدا للعمل في البلاد.وتم اعتماد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، والجمعة نصف يوم عمل وذلك حتى 12 ظهرا.وتكون مواعيد العمل في الدولة من الاثنين إلى الخميس بداية من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر.ويطبق قرار الحكومة الإماراتية الجديد بداية العام المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20211208/ضاحي-خلفان-يعلق-على--قرار-العمل-يوم-الجمعة-في-الإمارات-1053688398.html

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