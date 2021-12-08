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ضاحي خلفان يعلق على قرار العمل يوم الجمعة في الإمارات
ضاحي خلفان يعلق على قرار العمل يوم الجمعة في الإمارات
علق ضاحي خلفان على القرار الذي أصدرته الحكومة الإماراتية بتعديل أيام الإجازات في البلاد، والعمل في يوم الجمعة. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T06:56+0000
2021-12-08T06:56+0000
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وقال ضاحي خلفان عبر حسابه الرسمي في تويتر، إنه "ليس للإجازة يوم الجمعة مشروعية، بحيث من جعلها يوم عمل يكون مخالفا لأمر الله. فلا يتفلسف البعض".وكانت الإمارات قد أعلنت، أمس الثلاثاء، قانونا جديدا للعمل في البلاد.وبذلك تكون أيام العمل في الإمارات 4 أيام ونصف اليوم، حيث أصبحت فترة العمل يوم الجمعة 4 ساعات ونصف فقط، مع تحديد موعد صلاة الجمعة وخطبتها في كل البلاد لتكون في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.وتكون مواعيد العمل في الدولة من الاثنين إلى الخميس بداية من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر.ويطبق قرار الحكومة الإماراتية الجديد بداية العام المقبل.
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العالم العربي, أخبار الإمارات اليوم, инфографика

ضاحي خلفان يعلق على قرار العمل يوم الجمعة في الإمارات

06:56 GMT 08.12.2021
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علق ضاحي خلفان على القرار الذي أصدرته الحكومة الإماراتية بتعديل أيام الإجازات في البلاد، والعمل في يوم الجمعة.
وقال ضاحي خلفان عبر حسابه الرسمي في تويتر، إنه "ليس للإجازة يوم الجمعة مشروعية، بحيث من جعلها يوم عمل يكون مخالفا لأمر الله. فلا يتفلسف البعض".
وكانت الإمارات قد أعلنت، أمس الثلاثاء، قانونا جديدا للعمل في البلاد.
وتم اعتماد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، والجمعة نصف يوم عمل وذلك حتى 12 ظهرا.
وبذلك تكون أيام العمل في الإمارات 4 أيام ونصف اليوم، حيث أصبحت فترة العمل يوم الجمعة 4 ساعات ونصف فقط، مع تحديد موعد صلاة الجمعة وخطبتها في كل البلاد لتكون في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.
وتكون مواعيد العمل في الدولة من الاثنين إلى الخميس بداية من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر.
ويطبق قرار الحكومة الإماراتية الجديد بداية العام المقبل.
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