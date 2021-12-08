https://arabic.sputniknews.com/20211208/غانتس-يعزي-الهند-في-مصرع-رئيس-أركانها-كان-من-المقرر-أن-يزور-إسرائيل-قريبا-1053708129.html

غانتس يعزي الهند في مصرع رئيس أركانها: كان من المقرر أن يزور إسرائيل قريبا

غانتس يعزي الهند في مصرع رئيس أركانها: كان من المقرر أن يزور إسرائيل قريبا

قدم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تعازي بلاده للهند في مصرع رئيس أركان جيشها بيبين راوات بتحطم مروحية، كاشفا النقاب عن أنه كان من المقرر أن يقوم بزيارة إلى... 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T14:42+0000

2021-12-08T14:42+0000

2021-12-08T14:42+0000

مروحية

الهند

بيني غانتس

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وقال غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "بالنيابة عن مؤسسة الدفاع وباسمي، أود أن أشارك الشعب الهندي ومؤسسة الدفاع في الهند أحزانهم، على مصرع قائد القوات المسلحة الهندية، الجنرال بيبين راوات، بحادث تحطم مروحية، مع زوجته والطاقم الذي كان في المروحية".وأضاف: "كان الجنرال راوات شريكا للجيش الإسرائيلي ومنظومة الدفاع، وساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين، بل وكان من المتوقع أن يزور إسرائيل قريبا".وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن رئيس أركان الجيش الهندي بيبين راوات لقي مصرعه نتيجة تحطم مروحية.ونشرت وزارة الدفاع الهندية عبر "تويتر" عدة تغريدات قالت فيها إن مروحية من طراز IAF Mi-17V5 تعرضت لحادث اليوم وقد تم فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.وكتب الوزير سينغ عبر "تويتر": إنني مستاء للغاية من الوفاة المفاجئة لرئيس أركان الدفاع الجنرال بيبين راوات وزوجته و 11 من أفراد القوات المسلحة نتيجة حادث مروحية مؤسف للغاية اليوم في تاميل نادو"، مشيرا إلى أنها "خسارة لا يمكن تعويضها للجيش والوطن".

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مروحية, الهند, بيني غانتس