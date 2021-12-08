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"محاسبة القيادة السعودية"... أول تعليق أمريكي على "اعتقال مشتبه به في قتل خاشقجي
"محاسبة القيادة السعودية"... أول تعليق أمريكي على "اعتقال مشتبه به في قتل خاشقجي
علّق رئيس لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس الأمريكي النائب آدم شيف، على خبر "اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا". 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T08:42+0000
2021-12-08T08:42+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال شيف، عبر حسابه على تويتر، إن العدالة الحقيقية لم تتحقق بعد، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على مقتل جمال خاشقجي، مشددا على أنه "يجب على أمريكا وحلفائها الديمقراطيين الحفاظ على التزامها بمحاسبة القيادة السعودية على مقتله".وكانت إذاعة "آر.تي.إل" قد ذكرت، مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقالت إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي البالغ 33 عاما العضو السابق في الحرس الملكي السعودي، صباح أمس الثلاثاء، في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض.من جانبها، قالت السفارة السعودية في فرنسا إن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فورا.
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أخبار السعودية اليوم

"محاسبة القيادة السعودية"... أول تعليق أمريكي على "اعتقال مشتبه به في قتل خاشقجي

08:42 GMT 08.12.2021
© REUTERS / Leah Millisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Leah Millis
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علّق رئيس لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس الأمريكي النائب آدم شيف، على خبر "اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا".
وقال شيف، عبر حسابه على تويتر، إن العدالة الحقيقية لم تتحقق بعد، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على مقتل جمال خاشقجي، مشددا على أنه "يجب على أمريكا وحلفائها الديمقراطيين الحفاظ على التزامها بمحاسبة القيادة السعودية على مقتله".
وكانت إذاعة "آر.تي.إل" قد ذكرت، مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقالت إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي البالغ 33 عاما العضو السابق في الحرس الملكي السعودي، صباح أمس الثلاثاء، في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض.
من جانبها، قالت السفارة السعودية في فرنسا إن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فورا.
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