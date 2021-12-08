"محاسبة القيادة السعودية"... أول تعليق أمريكي على "اعتقال مشتبه به في قتل خاشقجي

وقال شيف، عبر حسابه على تويتر، إن العدالة الحقيقية لم تتحقق بعد، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على مقتل جمال خاشقجي، مشددا على أنه "يجب على أمريكا وحلفائها الديمقراطيين الحفاظ على التزامها بمحاسبة القيادة السعودية على مقتله".وكانت إذاعة "آر.تي.إل" قد ذكرت، مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقالت إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي البالغ 33 عاما العضو السابق في الحرس الملكي السعودي، صباح أمس الثلاثاء، في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض.من جانبها، قالت السفارة السعودية في فرنسا إن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فورا.
علّق رئيس لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس الأمريكي النائب آدم شيف، على خبر "اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا".
وقال شيف، عبر حسابه على تويتر، إن العدالة الحقيقية لم تتحقق بعد، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على مقتل جمال خاشقجي، مشددا على أنه "يجب على أمريكا وحلفائها الديمقراطيين الحفاظ على التزامها بمحاسبة القيادة السعودية على مقتله".
Jamal Khashoggi was murdered more than 3 years ago.
Despite today’s arrest, true justice has yet to be served.
We cannot rest until we have full accountability.
America and its democratic allies must keep our commitment to holding Saudi leadership accountable for his murder.
وكانت إذاعة "آر.تي.إل" قد ذكرت، مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقالت إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي البالغ 33 عاما العضو السابق في الحرس الملكي السعودي، صباح أمس الثلاثاء، في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض.
من جانبها، قالت السفارة السعودية في فرنسا إن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فورا.