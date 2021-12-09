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https://arabic.sputniknews.com/20211209/أنصار-الله-تتهم-التحالف-باستهداف-مؤسسة-مياه-الريف-وشبكة-اتصالات-في-صنعاء-1053722525.html
"أنصار الله" تتهم التحالف باستهداف مؤسسة مياه الريف وشبكة اتصالات في صنعاء
"أنصار الله" تتهم التحالف باستهداف مؤسسة مياه الريف وشبكة اتصالات في صنعاء
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، غارات جوية على العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية وسط اليمن. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T01:21+0000
2021-12-09T01:21+0000
اليمن
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "طيران العدوان السعودي الأمريكي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن غارة على مؤسسة مياه الريف في مديرية الثورة [شمال صنعاء]، أدت إلى تضرر منازل وممتلكات المواطنين وحدوث حالة من الفزع في أوساط الأهالي".وقال إن "طيران العدوان عاود بغارة استهداف شبكة الاتصالات في منطقة المَحْجر بمديرية هَمدان [شمال غربي صنعاء]، وشن غارة أخرى على منطقة ضبوة [تضم معسكراً لقوات الحرس الجمهوري] في مديرية سنحان [جنوب صنعاء]".في المقابل، أعلن التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين".وأضاف أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".وتأتي العملية غداة إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مُسيرتين في الأجواء اليمنية، قال إنه رصد إنطلاق إحداهما من مطار صنعاء الدولي، مؤكداً أنه "بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ عملية هجومية واسعة بصواريخ باليستية و25 طائرة مُسيرة مفخخة، قالت إنها استهدفت وزارة الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وأهدافا عسكرية أخرى في الرياض، وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف وشركة أرامكو في جدة، ومواقع عسكرية في مناطق أبها وجيزان وعسير، ومواقع أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" و"الهامة" في أبها وجيزان ونجران جنوب السعودية.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/التحالف-العربي-تدمير-مخازن-سرية-للصواريخ-والمسيرات-في-محيط-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1053722208.html
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اليمن, أنصار الله

"أنصار الله" تتهم التحالف باستهداف مؤسسة مياه الريف وشبكة اتصالات في صنعاء

01:21 GMT 09.12.2021
© REUTERS / KHALED ABDULLAHاليمن
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
تابعنا عبر
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، غارات جوية على العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية وسط اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "طيران العدوان السعودي الأمريكي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن غارة على مؤسسة مياه الريف في مديرية الثورة [شمال صنعاء]، أدت إلى تضرر منازل وممتلكات المواطنين وحدوث حالة من الفزع في أوساط الأهالي".
وقال إن "طيران العدوان عاود بغارة استهداف شبكة الاتصالات في منطقة المَحْجر بمديرية هَمدان [شمال غربي صنعاء]، وشن غارة أخرى على منطقة ضبوة [تضم معسكراً لقوات الحرس الجمهوري] في مديرية سنحان [جنوب صنعاء]".
في المقابل، أعلن التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين".
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
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أمس, 23:59 GMT
وأضاف أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وتأتي العملية غداة إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مُسيرتين في الأجواء اليمنية، قال إنه رصد إنطلاق إحداهما من مطار صنعاء الدولي، مؤكداً أنه "بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد".
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ عملية هجومية واسعة بصواريخ باليستية و25 طائرة مُسيرة مفخخة، قالت إنها استهدفت وزارة الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وأهدافا عسكرية أخرى في الرياض، وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف وشركة أرامكو في جدة، ومواقع عسكرية في مناطق أبها وجيزان وعسير، ومواقع أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" و"الهامة" في أبها وجيزان ونجران جنوب السعودية.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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