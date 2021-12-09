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https://arabic.sputniknews.com/20211209/الحكومة-الأمريكية-تحقق-فيما-اكتشفه-أحد-السائقين-داخل-سيارة-تسلا-الكهربائية-1053755360.html
الحكومة الأمريكية تحقق فيما اكتشفه أحد السائقين داخل سيارة "تسلا" الكهربائية
الحكومة الأمريكية تحقق فيما اكتشفه أحد السائقين داخل سيارة "تسلا" الكهربائية
أعلنت الحكومة الأمريكية أنها تحقق فيما اكتشفه أحد السائقين داخل سيارة كهربائية تابعة لشركة "تسلا" التي ‏يملكها الملياردير إيلون ماسك.‏ 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T18:25+0000
2021-12-09T18:25+0000
منوعات
تسلا
إيلون ماسك
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وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت، اليوم الخميس، أن سائق "تسلا" اكتشف أنه كان قادرا على لعب بعض ألعاب الفيديو التي يمكن تشغيلها على شاشات اللمس لسيارات الشركة، بما في ذلك لعبة "السوليتير"، أثناء تحرك سيارته.وردت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في أمريكا، على تقرير الصحيفة من خلال بيان لها أكدت فيه أنها تحقق في الميزة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.وتابعت أن "قانون سلامة المركبات يحظر على الشركات المصنعة بيع المركبات التي بها عيوب في التصميم تشكل مخاطر غير معقولة على السلامة".كما أخبرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية وكالة "بلومبرغ" أنها توصي صانعي السيارات بتصميم أجهزة داخل السيارة بحيث "لا يمكن للسائق استخدامها لأداء مهام ثانوية تشتت الانتباه بطبيعتها أثناء القيادة".وأضافت: "بالنسبة لجميع المهام الثانوية اليدوية المرئية الأخرى، تحدد إرشادات الإدارة طريقة اختبار لتقييم ما إذا كانت المهمة تتداخل مع انتباه السائق، مما يجعلها غير مناسبة للسائق أثناء القيادة".وواصلت مشددة أنه "إذا كانت المهمة لا تفي بمعايير القبول، فإن إرشادات المهمة توصي بجعل المهمة غير قابلة للوصول للأداء من قبل السائق أثناء القيادة".يشار إلى أن أكثر من 3100 حالة وفاة على الطرق في عام 2019 تضمنت سائقا مشتتا واحدا على الأقل، بحسب الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في أمريكا.وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، أطلقت الإدارة تحقيقا في ميزة المساعدة في الطيار الآلي في شركة "تسلا"، بعد وقوع 11 حادث تصادم منذ عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/إيلون-ماسك-يعلن-تفاصيل-جديدة-بشأن-سيارة-تسلا-المرتقبة-سايبر-تراك-1053538990.html
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منوعات, تسلا, إيلون ماسك

الحكومة الأمريكية تحقق فيما اكتشفه أحد السائقين داخل سيارة "تسلا" الكهربائية

18:25 GMT 09.12.2021
© REUTERS / Florence Loزوار يختبرون سيارة تسلا "Tesla Model Y electric vehicle (EV) " في المهرجان الاقتصادي الصيني الدولي "CIFTIS 2021" في بكين، الصين 4 سبتمبر 2021
زوار يختبرون سيارة تسلا Tesla Model Y electric vehicle (EV) في المهرجان الاقتصادي الصيني الدولي CIFTIS 2021 في بكين، الصين 4 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
زوار يختبرون سيارة تسلا "Tesla Model Y electric vehicle (EV) " في المهرجان الاقتصادي الصيني الدولي "CIFTIS 2021" في بكين، الصين 4 سبتمبر 2021
© REUTERS / Florence Lo
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أعلنت الحكومة الأمريكية أنها تحقق فيما اكتشفه أحد السائقين داخل سيارة كهربائية تابعة لشركة "تسلا" التي ‏يملكها الملياردير إيلون ماسك.‏
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت، اليوم الخميس، أن سائق "تسلا" اكتشف أنه كان قادرا على لعب بعض ألعاب الفيديو التي يمكن تشغيلها على شاشات اللمس لسيارات الشركة، بما في ذلك لعبة "السوليتير"، أثناء تحرك سيارته.
وردت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في أمريكا، على تقرير الصحيفة من خلال بيان لها أكدت فيه أنها تحقق في الميزة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.
وقالت الإدارة في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "نحن على دراية بمخاوف السائق ونناقش الميزة مع الشركة المصنعة".
وتابعت أن "قانون سلامة المركبات يحظر على الشركات المصنعة بيع المركبات التي بها عيوب في التصميم تشكل مخاطر غير معقولة على السلامة".
كما أخبرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية وكالة "بلومبرغ" أنها توصي صانعي السيارات بتصميم أجهزة داخل السيارة بحيث "لا يمكن للسائق استخدامها لأداء مهام ثانوية تشتت الانتباه بطبيعتها أثناء القيادة".
وأضافت: "بالنسبة لجميع المهام الثانوية اليدوية المرئية الأخرى، تحدد إرشادات الإدارة طريقة اختبار لتقييم ما إذا كانت المهمة تتداخل مع انتباه السائق، مما يجعلها غير مناسبة للسائق أثناء القيادة".
وواصلت مشددة أنه "إذا كانت المهمة لا تفي بمعايير القبول، فإن إرشادات المهمة توصي بجعل المهمة غير قابلة للوصول للأداء من قبل السائق أثناء القيادة".
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يشار إلى أن أكثر من 3100 حالة وفاة على الطرق في عام 2019 تضمنت سائقا مشتتا واحدا على الأقل، بحسب الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في أمريكا.
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، أطلقت الإدارة تحقيقا في ميزة المساعدة في الطيار الآلي في شركة "تسلا"، بعد وقوع 11 حادث تصادم منذ عام 2018.
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