تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/السيسي-يوجه-بسرعة-إمداد-لبنان-بالغاز-لحل-مشكلة-الكهرباء-1053751815.html
السيسي يوجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز لحل مشكلة الكهرباء
السيسي يوجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز لحل مشكلة الكهرباء
قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T16:11+0000
2021-12-09T16:12+0000
أخبار لبنان
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048514768_0:0:2799:1575_1920x0_80_0_0_7db22248d9e2e92ec72bd6931d6bae73.jpg
وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، في القاهرة، اليوم الخميس.وأضاف مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فوراً على تلبية طلبات الأشقاء في لبنان.ووعد رئيس الوزراء المصري نظيره اللبناني بدراسة المقترح الخاص بتنفيذ عملية الربط الكهربائي بين البلدين.وأكد أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان، وهو الأمر الذي ترجم بشكل واضح مؤخراً خلال تفشي وباء كورونا، والحادث الأليم لانفجار مرفأ بيروت.ووفقا للبيان تضمنت المباحثات أيضا تعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، والربط الكهربائي بين مصر ولبنان، وتسهيل حركة التبادل التجاري لاسيما فيما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلاً عن تزويد لبنان بالمواد الغذائية، وحليب الأطفال، والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية بين الفرقاء في لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/السيسي-وميقاتي-يبحثان-تطورات-المشهد-السياسي-في-لبنان-1053738287.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048514768_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_c492502cbad05acb219427d32b994b17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز لحل مشكلة الكهرباء

16:11 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 16:12 GMT 09.12.2021)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء.
وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، في القاهرة، اليوم الخميس.
وأضاف مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فوراً على تلبية طلبات الأشقاء في لبنان.
ووعد رئيس الوزراء المصري نظيره اللبناني بدراسة المقترح الخاص بتنفيذ عملية الربط الكهربائي بين البلدين.
وأكد أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان، وهو الأمر الذي ترجم بشكل واضح مؤخراً خلال تفشي وباء كورونا، والحادث الأليم لانفجار مرفأ بيروت.
الشارع اللبناني بين الثقة واللا ثقة بحكومة ميقاتي، لبنان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
السيسي وميقاتي يبحثان تطورات المشهد السياسي في لبنان
12:30 GMT
ووفقا للبيان تضمنت المباحثات أيضا تعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، والربط الكهربائي بين مصر ولبنان، وتسهيل حركة التبادل التجاري لاسيما فيما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلاً عن تزويد لبنان بالمواد الغذائية، وحليب الأطفال، والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية بين الفرقاء في لبنان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:18 GMT"فاو" تحذر من خطر يهدد الأمن الغذائي للأجيال القادمة
17:15 GMTروسيا ترسل علماء فيروسات ومختبرات ومعدات طبية إلى جنوب أفريقيا
17:06 GMTموسكو تدعو تل أبيب وواشنطن إلى الامتناع عن إجراء مناورات تحاكي ضرب إيران
17:03 GMTقريبا في "آيفون"... ميزة ستكشف لأصحاب الهواتف المستعملة قطع الغيار التي تم استبدالها دون ‏علمهم
16:53 GMTدراسة تكشف سبب دخول الحمام فور شرب فنجان قهوة
16:45 GMTوزير الخارجية السعودي: نأمل أن تحمي المحادثات النووية الحالية مصالح دول الخليج
16:36 GMTالقبض على 4 موظفين في الاستخبارات الدنماركية بتهمة التجسس
16:29 GMTمحكمة إسرائيلية تمدد توقيف طفلتين فلسطينيتين حتى الاثنين المقبل
16:24 GMTهيئة الأسرى: فيلم "أميرة" إساءة لنضال الفلسطينيين... وسحبه من الأوسكار خطوة في الاتجاه الصحيح
16:22 GMTوزير الخارجية السعودي: لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان
16:15 GMTالاتحاد الأوروبي يتوقع انخفاضا في استهلاك الوقود الحيوي بحلول عام 2031
16:12 GMTماكرون يدعو لإصلاح منطقة "شنغن" عبر إنشاء آليات جديدة لمراقبة الحدود
16:11 GMTالسيسي يوجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز لحل مشكلة الكهرباء
16:09 GMTإيطاليا تفرض غرامة غير مسبوقة على شركة أمازون
16:09 GMTجنرال إسرائيلي معلقا على إجراء بلاده مناورات لمهاجمة إيران: فات الأوان
15:58 GMTدراسة يابانية: متحور "أوميكرون" معد أربع مرات أكثر من "دلتا" ويهرب من مناعة اللقاحات
15:58 GMT"مختلف تماما عن دلتا"... طبيب يكشف عن أعراض محددة لمتحور "أوميكرون"
15:47 GMTتونس... حركة النهضة تعلن وفاة "أحد مناضليها" إثر حريق في مقرها الرئيسي
15:37 GMTقراء مجلة "تايم" يختارون رئيسا مثيرا للجدل ليكون "شخصية العام"... فمن هو؟
15:37 GMTمصر تحث إسرائيل على الامتناع عن الإجراءات الأحادية الخاصة بالاستيطان