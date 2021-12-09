السيسي يوجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز لحل مشكلة الكهرباء

وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، في القاهرة، اليوم الخميس.وأضاف مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فوراً على تلبية طلبات الأشقاء في لبنان.ووعد رئيس الوزراء المصري نظيره اللبناني بدراسة المقترح الخاص بتنفيذ عملية الربط الكهربائي بين البلدين.وأكد أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان، وهو الأمر الذي ترجم بشكل واضح مؤخراً خلال تفشي وباء كورونا، والحادث الأليم لانفجار مرفأ بيروت.ووفقا للبيان تضمنت المباحثات أيضا تعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، والربط الكهربائي بين مصر ولبنان، وتسهيل حركة التبادل التجاري لاسيما فيما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلاً عن تزويد لبنان بالمواد الغذائية، وحليب الأطفال، والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية بين الفرقاء في لبنان.
ووفقا للبيان تضمنت المباحثات أيضا تعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، والربط الكهربائي بين مصر ولبنان، وتسهيل حركة التبادل التجاري لاسيما فيما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلاً عن تزويد لبنان بالمواد الغذائية، وحليب الأطفال، والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية بين الفرقاء في لبنان.