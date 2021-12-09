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https://arabic.sputniknews.com/20211209/عضو-لجنة-اللقاحات-الكويتية-ثلاث-دراسات-تثبت-فعالية-أقل-للقاحات-ضد-أوميكرون-1053732297.html
عضو لجنة اللقاحات الكويتية: ثلاث دراسات تثبت فعالية أقل للقاحات ضد أوميكرون
عضو لجنة اللقاحات الكويتية: ثلاث دراسات تثبت فعالية أقل للقاحات ضد أوميكرون
أكد عضو لجنة اللقاحات الكويتية دكتور خالد السعيد أن اللقاحات المعتمدة الآن فعالة ضد متحور اوميكرون ولكن بصورة أقل. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T10:23+0000
2021-12-09T10:23+0000
أخبار الكويت
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب ما كتبه المسؤول الكويتي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن فعالية اللقاحات ضد متحور اوميكرون أقل مما هي عليه ضد الفيروس الأصلي لكورونا.وقال: "هناك ثلاث دراسات مخبرية تبين أن اللقاح ما زال فعالا، ولكن بدرجة أقل ضد أوميكرون"، لافتا إلى أن "الجرعة التنشيطية مهمة لضمان الفعالية ضد المتحور".تصريحات السعيد جاءت عقب إعلان وزارة الصحة الكويتية بصورة رسمية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون داخل البلاد.وأوضح عضو لجنة اللقاحات أن الدلائل الأولية تبين أن متحور أوميكرون قد يكون أسرع انتشارا، ولكنه أقل شراسة من الدلتا، حسب تعبيره.وكانت الكويت أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، لتنضم بهذا الإعلان إلى دولتين خليجيتين كانتا قد أعلنتا عن اكتشاف إصابات بالمتحور الجديد ، وهما الإمارات والسعودية.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، أن حالة الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" تعود لمسافر قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية، التي سجلت إصابات بالمتحور نفسه، موضحا أن المسافر حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في وقت سابق.ياتي ذلك فيما أكد السند أن المسافر يخضع للحجر الصحي منذ قدومه إلى الكويت، بحسب بروتوكولات وزارة الصحة الكويتية، التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.
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أخبار الكويت, سلالة كورونا الجديدة

عضو لجنة اللقاحات الكويتية: ثلاث دراسات تثبت فعالية أقل للقاحات ضد أوميكرون

10:23 GMT 09.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEامرأة ترتدي كمامة طبية في الكويت، بعد اندلاع فيروس كورونا المستجد، 25 فبراير/ شباط 2020
امرأة ترتدي كمامة طبية في الكويت، بعد اندلاع فيروس كورونا المستجد، 25 فبراير/ شباط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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أكد عضو لجنة اللقاحات الكويتية دكتور خالد السعيد أن اللقاحات المعتمدة الآن فعالة ضد متحور اوميكرون ولكن بصورة أقل.
وحسب ما كتبه المسؤول الكويتي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن فعالية اللقاحات ضد متحور اوميكرون أقل مما هي عليه ضد الفيروس الأصلي لكورونا.
وقال: "هناك ثلاث دراسات مخبرية تبين أن اللقاح ما زال فعالا، ولكن بدرجة أقل ضد أوميكرون"، لافتا إلى أن "الجرعة التنشيطية مهمة لضمان الفعالية ضد المتحور".
تصريحات السعيد جاءت عقب إعلان وزارة الصحة الكويتية بصورة رسمية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون داخل البلاد.
وأوضح عضو لجنة اللقاحات أن الدلائل الأولية تبين أن متحور أوميكرون قد يكون أسرع انتشارا، ولكنه أقل شراسة من الدلتا، حسب تعبيره.
وكانت الكويت أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، لتنضم بهذا الإعلان إلى دولتين خليجيتين كانتا قد أعلنتا عن اكتشاف إصابات بالمتحور الجديد ، وهما الإمارات والسعودية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، أن حالة الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" تعود لمسافر قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية، التي سجلت إصابات بالمتحور نفسه، موضحا أن المسافر حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في وقت سابق.
ياتي ذلك فيما أكد السند أن المسافر يخضع للحجر الصحي منذ قدومه إلى الكويت، بحسب بروتوكولات وزارة الصحة الكويتية، التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.
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