عضو لجنة اللقاحات الكويتية: ثلاث دراسات تثبت فعالية أقل للقاحات ضد أوميكرون
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEامرأة ترتدي كمامة طبية في الكويت، بعد اندلاع فيروس كورونا المستجد، 25 فبراير/ شباط 2020
أكد عضو لجنة اللقاحات الكويتية دكتور خالد السعيد أن اللقاحات المعتمدة الآن فعالة ضد متحور اوميكرون ولكن بصورة أقل.
وحسب ما كتبه المسؤول الكويتي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن فعالية اللقاحات ضد متحور اوميكرون أقل مما هي عليه ضد الفيروس الأصلي لكورونا.
اعلان وزارة الصحة عن اكتشاف اول حالة من المتحور اوميكرون بالبلاد:— د. خالد السعيد (@DrAlsaeid) December 8, 2021
❇️الدلائل الاولية تبين انها قد تكون اسرع انتشارا و لكن اقل شراسة من الدلتا
❇️ثلاث دراسات (مخبرية-صغيرة) تبين ان اللقاح مازال فعال و لكن بدرجة اقل ضد اوميكرون
❇️الجرعة التنشيطية مهمة لضمان الفعالية ضد المتحور.
وقال: "هناك ثلاث دراسات مخبرية تبين أن اللقاح ما زال فعالا، ولكن بدرجة أقل ضد أوميكرون"، لافتا إلى أن "الجرعة التنشيطية مهمة لضمان الفعالية ضد المتحور".
تصريحات السعيد جاءت عقب إعلان وزارة الصحة الكويتية بصورة رسمية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون داخل البلاد.
وأوضح عضو لجنة اللقاحات أن الدلائل الأولية تبين أن متحور أوميكرون قد يكون أسرع انتشارا، ولكنه أقل شراسة من الدلتا، حسب تعبيره.
✅ تحيه للزملاء بالصحة العامة و فريق كوفيد الذين اكتشفوا دخول اول حالة اوميكرون بالبلاد وقاموا برصد وجود خاصية (S gene target failure ) ثم عمل التحليل الجيني (sequencing) للتأكد من المتحور بمختبر الصحة بوقت سريع و اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع انتشار الفيروس✅— د. خالد السعيد (@DrAlsaeid) December 8, 2021
وكانت الكويت أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، لتنضم بهذا الإعلان إلى دولتين خليجيتين كانتا قد أعلنتا عن اكتشاف إصابات بالمتحور الجديد ، وهما الإمارات والسعودية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، أن حالة الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" تعود لمسافر قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية، التي سجلت إصابات بالمتحور نفسه، موضحا أن المسافر حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في وقت سابق.
ياتي ذلك فيما أكد السند أن المسافر يخضع للحجر الصحي منذ قدومه إلى الكويت، بحسب بروتوكولات وزارة الصحة الكويتية، التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.