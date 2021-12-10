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https://arabic.sputniknews.com/20211210/عالم-أوبئة-متحور-أوميكرون-ينتشر-في-بريطانيا-أسرع-من-جنوب-أفريقيا-1053795442.html
عالم أوبئة: متحور "أوميكرون" ينتشر في بريطانيا أسرع من جنوب أفريقيا
عالم أوبئة: متحور "أوميكرون" ينتشر في بريطانيا أسرع من جنوب أفريقيا
رجح عالم الأوبئة، جون إدموندز، انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في إنجلترا بشكل أسرع مما يحدث في جنوب أفريقيا، حيث من المحتمل أن تتخطى حالات الإصابة... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T21:23+0000
2021-12-10T21:23+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
أوميكرون
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وقال إدموندز، الذي يعمل في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، في ندوة عبر الإنترنت نظمتها الجمعية الملكية للطب يوم الخميس، إنه من المحتمل أن يكون هناك عدد أكبر من حالات "أوميكرون" التي تؤكدها الاختبارات.وأضاف أن المملكة المتحدة قد تكون معرضة لخطر تسجيل معدل دخول إلى المستشفيات أكبر، لأن متوسط ​​عمر السكان لديها أعلى منه في جنوب أفريقيا.تشير النتائج المبكرة للتجارب المعملية إلى أن الحماية المولدة عن طريق اللقاحات الحالية لن يتغلب عليها المتحور الجديد تماما، ووصف بعض الأطباء في جنوب أفريقيا الحالات بأنها خفيفة في الغالب.لكن دراسة يابانية لم تنشر في مجلة علمية بعد، والتي أجراها مستشار علمي للحكومة، أشارت إلى أن المتحور أسرع انتشارا من من غيره، ويمكنه التهرب من المناعة.في الوقت نفسه، قالت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية إنها بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل تقديم أي توصيات بخصوص المتحور.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/دراسة-يابانية-متحور-أوميكرون-معد-أربع-مرات-أكثر-من-دلتا-ويهرب-من-مناعة-اللقاحات-1053751028.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, أوميكرون

عالم أوبئة: متحور "أوميكرون" ينتشر في بريطانيا أسرع من جنوب أفريقيا

21:23 GMT 10.12.2021
© REUTERS / Alberto Pezzali/Pool قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021
قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Alberto Pezzali/Pool
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رجح عالم الأوبئة، جون إدموندز، انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في إنجلترا بشكل أسرع مما يحدث في جنوب أفريقيا، حيث من المحتمل أن تتخطى حالات الإصابة في بريطانيا 60 ألفا يوميا بحلول عيد الميلاد.
وقال إدموندز، الذي يعمل في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، في ندوة عبر الإنترنت نظمتها الجمعية الملكية للطب يوم الخميس، إنه من المحتمل أن يكون هناك عدد أكبر من حالات "أوميكرون" التي تؤكدها الاختبارات.
وأضاف أن المملكة المتحدة قد تكون معرضة لخطر تسجيل معدل دخول إلى المستشفيات أكبر، لأن متوسط ​​عمر السكان لديها أعلى منه في جنوب أفريقيا.
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
دراسة يابانية: متحور "أوميكرون" معد أربع مرات أكثر من "دلتا" ويهرب من مناعة اللقاحات
أمس, 15:58 GMT
تشير النتائج المبكرة للتجارب المعملية إلى أن الحماية المولدة عن طريق اللقاحات الحالية لن يتغلب عليها المتحور الجديد تماما، ووصف بعض الأطباء في جنوب أفريقيا الحالات بأنها خفيفة في الغالب.
لكن دراسة يابانية لم تنشر في مجلة علمية بعد، والتي أجراها مستشار علمي للحكومة، أشارت إلى أن المتحور أسرع انتشارا من من غيره، ويمكنه التهرب من المناعة.
في الوقت نفسه، قالت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية إنها بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل تقديم أي توصيات بخصوص المتحور.
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