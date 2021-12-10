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وزير الخارجية السعودي: جولة ولي العهد الأخيرة تعبر عن مفهوم "الخليج الواحد"
وزير الخارجية السعودي: جولة ولي العهد الأخيرة تعبر عن مفهوم "الخليج الواحد"
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن جولة ولي العهد محمد بن سلمان التي زار خلالها عددا من بلدان منطقة الخليج، عبرت عن مفهوم "الخليج... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T19:55+0000
2021-12-10T19:58+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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وأضاف الوزير السعودي، أن جولة ولي العهد الأخيرة عبرت أيضا عن المصير المشترك لبلدان المنطقة، مشيرا إلى أن توقيتها يعزز "مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب".وتابع ابن فرحان في تغريدة، أن المملكة تعمل مع الدول "الشقيقة" في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار والازدهار للبلدان والشعوب.وانطلق الأمير محمد بن سلمان في جولة خليجية قبل أيام، حيث استهل رحلته بزيارة سلطنة عمان يليها الإمارات ثم قطر والبحرين، وكانت وجهته الأخيرة، اليوم الجمعة، الكويت.وبحث ولي العهد السعودي عددا من القضايا مع زعماء الخليج، بما في ذلك الأوضاع في اليمن والعلاقات مع لبنان، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، لا سيما الاستثمار والتجارة.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان

وزير الخارجية السعودي: جولة ولي العهد الأخيرة تعبر عن مفهوم "الخليج الواحد"

19:55 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 19:58 GMT 10.12.2021)
© МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان
وزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© МИД РФ
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قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن جولة ولي العهد محمد بن سلمان التي زار خلالها عددا من بلدان منطقة الخليج، عبرت عن مفهوم "الخليج الواحد".
وأضاف الوزير السعودي، أن جولة ولي العهد الأخيرة عبرت أيضا عن المصير المشترك لبلدان المنطقة، مشيرا إلى أن توقيتها يعزز "مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب".
وتابع ابن فرحان في تغريدة، أن المملكة تعمل مع الدول "الشقيقة" في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار والازدهار للبلدان والشعوب.
وانطلق الأمير محمد بن سلمان في جولة خليجية قبل أيام، حيث استهل رحلته بزيارة سلطنة عمان يليها الإمارات ثم قطر والبحرين، وكانت وجهته الأخيرة، اليوم الجمعة، الكويت.
وبحث ولي العهد السعودي عددا من القضايا مع زعماء الخليج، بما في ذلك الأوضاع في اليمن والعلاقات مع لبنان، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، لا سيما الاستثمار والتجارة.
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