وزير الخارجية السعودي: جولة ولي العهد الأخيرة تعبر عن مفهوم "الخليج الواحد"

وأضاف الوزير السعودي، أن جولة ولي العهد الأخيرة عبرت أيضا عن المصير المشترك لبلدان المنطقة، مشيرا إلى أن توقيتها يعزز "مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب".وتابع ابن فرحان في تغريدة، أن المملكة تعمل مع الدول "الشقيقة" في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار والازدهار للبلدان والشعوب.وانطلق الأمير محمد بن سلمان في جولة خليجية قبل أيام، حيث استهل رحلته بزيارة سلطنة عمان يليها الإمارات ثم قطر والبحرين، وكانت وجهته الأخيرة، اليوم الجمعة، الكويت.وبحث ولي العهد السعودي عددا من القضايا مع زعماء الخليج، بما في ذلك الأوضاع في اليمن والعلاقات مع لبنان، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، لا سيما الاستثمار والتجارة.
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن جولة ولي العهد محمد بن سلمان التي زار خلالها عددا من بلدان منطقة الخليج، عبرت عن مفهوم "الخليج الواحد".
وأضاف الوزير السعودي، أن جولة ولي العهد الأخيرة عبرت أيضا عن المصير المشترك لبلدان المنطقة، مشيرا إلى أن توقيتها يعزز "مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب".
وتابع ابن فرحان في تغريدة، أن المملكة تعمل مع الدول "الشقيقة" في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار والازدهار للبلدان والشعوب.
عبّرت جولة سيدي سمو #ولي_العهد إلى دول #مجلس_التعاون_الخليجي عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب. تعمل المملكة مع الدول الشقيقة في المنطقة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاه لبلداننا وشعوبنا. https://t.co/UvANRMAZpi