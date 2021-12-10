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محمد بن سلمان: زيارتي للكويت أكدت عمق العلاقات بين البلدين
محمد بن سلمان: زيارتي للكويت أكدت عمق العلاقات بين البلدين
غادر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء اليوم الجمعة، الكويت بعد زيارة رسمية بحث فيها مع أمير البلاد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T18:28+0000
2021-12-10T18:28+0000
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وأثنى الأمير السعودي على نتائج الزيارة التي تأتي ضمن جولة شملت عددا من بلدان المنطقة، قائلا إن زيارته للكويت أكدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وأضاف في برقية وداع أرسلها إلى ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن الزيارة أكدت أيضا الرغبة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.كما أرسل برقية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يعرب فيها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، ويؤكد تميز العلاقات بين البلدين، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين.استقبل أمير دولة الكويت، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق من اليوم، حيث نقل الأخير إليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.وعقدت بينهما جلسة مباحثات، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات.وأشادا بما حققته الدولتان من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين.كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال الطاقة، خاصة عن طريق مجموعة "أوبك +"، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية، وبحثا أيضا عددا من الملفات الإقليمية على رأسها القضية اليمنية والعلاقات مع لبنان.
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العالم العربي, العالم, أخبار الكويت اليوم, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان

محمد بن سلمان: زيارتي للكويت أكدت عمق العلاقات بين البلدين

18:28 GMT 10.12.2021
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVICولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVIC
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غادر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء اليوم الجمعة، الكويت بعد زيارة رسمية بحث فيها مع أمير البلاد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأثنى الأمير السعودي على نتائج الزيارة التي تأتي ضمن جولة شملت عددا من بلدان المنطقة، قائلا إن زيارته للكويت أكدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف في برقية وداع أرسلها إلى ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن الزيارة أكدت أيضا الرغبة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.
كما أرسل برقية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يعرب فيها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، ويؤكد تميز العلاقات بين البلدين، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
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13:35 GMT
استقبل أمير دولة الكويت، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق من اليوم، حيث نقل الأخير إليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وعقدت بينهما جلسة مباحثات، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات.
وأشادا بما حققته الدولتان من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين.
كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال الطاقة، خاصة عن طريق مجموعة "أوبك +"، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية، وبحثا أيضا عددا من الملفات الإقليمية على رأسها القضية اليمنية والعلاقات مع لبنان.
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