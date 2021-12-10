تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211210/وزير-خارجية-لبنان-يشدد-على-احترام-السعودية-ويكشف-الموعد-المتوقع-لعودة-سفراء-الخليج-1053776584.html
وزير خارجية لبنان يشدد على احترام السعودية ويكشف الموعد المتوقع لعودة سفراء الخليج
وزير خارجية لبنان يشدد على احترام السعودية ويكشف الموعد المتوقع لعودة سفراء الخليج
قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أوقفت انهيار العلاقات اللبنانية السعودية. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T11:13+0000
2021-12-10T11:13+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
أخبار السعودية اليوم
جورج قرداحي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050129850_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_9f4bfe2945ac4e06d7a2994d8305559b.jpg
وأضاف: "آخر ما نتمناه الإساءة للعلاقات بيننا وبينهم، لذا كان الإصرار على استقالة قرداحي"، بحسب موقع تلفزيون الجديد اللبناني.وحول عودة السفراء، قال بو حبيب إن سفراء دول الخليج لم يعودوا كما لم يعد سفراء لبنان إلى مقر عملهم"، مرجحا أن يكون مثل هذا الإجراء رهن اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي "سيقرر بلا شك خطوة ما تجاه لبنان والكل بانتظار ما سيخرج به الاجتماع".وأفصح الوزير عن مداولاته مع الدبلوماسيين الغربيين، قائلا: "ما سمعته من كل الوزراء الذين التقيتهم خلال الجولات الأربع التي قمت بها أن هناك تفهما بأن الذراع العسكري لحزب الله إقليمي ولكن هل من الضروري أن يهاجموا السعودية؟".كان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، في المنامة، إنه لا يوجد أزمة بين بلاده وبين لبنان، مشيرا إلى أنه من المهم أن يكون هناك إصلاحات حقيقية.وأضاف ردا على سؤال حول الأزمة السعودية اللبنانية، أن "الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني".وكان مصدر رسمي لبناني أبلغ وكالة "سبوتنيك" بأن السعودية قررت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان، هو راجح العتيبي، مضيفا أنه سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة.واستقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من منصبه عقب أزمة أشعلت غضبا خليجيا واسعا ومقاطعة لبنان، بسبب تصريحات حول الحرب في اليمن قالها قبل أن يكون وزيرا، لكن توقيت التصريحات لم يشفع له بالبقاء في منصبه، إذ أصرت دول الخليج على مغادرته منصبه قبل الحديث عن أي إعادة للعلاقات.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/ورقة-استقالة-جورج-قرداحي-تتضمن-مفاجأة-للجميع-ورئيس-الوزراء-يعلق-1053524285.html
https://arabic.sputniknews.com/20211209/وزير-الخارجية-السعودي-لا-يوجد-أزمة-بيننا-وبين-لبنان-1053752426.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050129850_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_393affc634876ab8ea3f9d69402c8b3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم, جورج قرداحي

وزير خارجية لبنان يشدد على احترام السعودية ويكشف الموعد المتوقع لعودة سفراء الخليج

11:13 GMT 10.12.2021
© REUTERS / DALATI NOHRA رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يلتقي مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يلتقي مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / DALATI NOHRA
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أوقفت انهيار العلاقات اللبنانية السعودية.
وأضاف: "آخر ما نتمناه الإساءة للعلاقات بيننا وبينهم، لذا كان الإصرار على استقالة قرداحي"، بحسب موقع تلفزيون الجديد اللبناني.
وحول عودة السفراء، قال بو حبيب إن سفراء دول الخليج لم يعودوا كما لم يعد سفراء لبنان إلى مقر عملهم"، مرجحا أن يكون مثل هذا الإجراء رهن اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي "سيقرر بلا شك خطوة ما تجاه لبنان والكل بانتظار ما سيخرج به الاجتماع".
وزير الإعلام جورج قرداحي، بيروت، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
ورقة استقالة جورج قرداحي تتضمن مفاجأة للجميع... ورئيس الوزراء يعلق
3 ديسمبر, 17:01 GMT
وأفصح الوزير عن مداولاته مع الدبلوماسيين الغربيين، قائلا: "ما سمعته من كل الوزراء الذين التقيتهم خلال الجولات الأربع التي قمت بها أن هناك تفهما بأن الذراع العسكري لحزب الله إقليمي ولكن هل من الضروري أن يهاجموا السعودية؟".
وحول قضية تهريب المخدرات، قال إن "من واجباتنا كلبنانيين أن نمنع قدر الإمكان تصدير المخدرات لأي بلد عربي وغير عربي ولا سيما السعودية والخليج حيث شريحة واسعة من اللبنانيين".
كان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، في المنامة، إنه لا يوجد أزمة بين بلاده وبين لبنان، مشيرا إلى أنه من المهم أن يكون هناك إصلاحات حقيقية.
وزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
وزير الخارجية السعودي: لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان
أمس, 16:22 GMT
وأضاف ردا على سؤال حول الأزمة السعودية اللبنانية، أن "الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني".
وكان مصدر رسمي لبناني أبلغ وكالة "سبوتنيك" بأن السعودية قررت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان، هو راجح العتيبي، مضيفا أنه سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة.
واستقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من منصبه عقب أزمة أشعلت غضبا خليجيا واسعا ومقاطعة لبنان، بسبب تصريحات حول الحرب في اليمن قالها قبل أن يكون وزيرا، لكن توقيت التصريحات لم يشفع له بالبقاء في منصبه، إذ أصرت دول الخليج على مغادرته منصبه قبل الحديث عن أي إعادة للعلاقات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:51 GMTسيمون بيلز تفوز بجائزة "أفضل رياضي العام" الصادرة عن مجلة "تايم" الأمريكية
11:48 GMTالخارجية الروسية تعلق على قرار محكمة الاستئناف البريطانية بشأن جوليان أسانج
11:47 GMTالكاظمي: لن نتساهل مع من يحاول اختطاف كرامة مواطنينا
11:42 GMTروسيا تستعد لإطلاق صاروخ "بروتون - إم" من قاعدة بايكانور الفضائية
11:40 GMTإسرائيل تحبط سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في الجولان المحتل
11:34 GMTماذا في زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تونس؟
11:13 GMTبايدن يعد بنشر قوات إضافية للناتو على حدود روسيا إذا لزم الأمر
11:13 GMTوزير خارجية لبنان يشدد على احترام السعودية ويكشف الموعد المتوقع لعودة سفراء الخليج
11:08 GMTالوفد الروسي يناقش مع وزيرة الخارجية الليبية إعادة عمل البعثات الدبلوماسية
10:58 GMTوزير العمل اللبناني يرد على منتقديه بسبب "العمالة الفلسطينية"... ماذا قال؟
10:57 GMTأستاذة سورية تتحدى أزمة النقل وتقود دراجة للوصول إلى جامعتها
10:54 GMTوزارة الخارجية الأمريكية تنفي الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة... والأخيرة تعتبرها حربا نفسية
10:53 GMTالسفارة السعودية في فرنسا تتخذ قرارا جديدا بشأن السعودي الذي اعتقل خطأ في قضية خاشقجي
10:50 GMTالصين: نقدر بشدة قرار نيكاراغوا بقطع علاقاتها مع تايوان
10:48 GMTمصر... رسالة من انتصار السيسي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
10:46 GMTالمحكمة البريطانية تقر بتسليم جوليان أسانج إلى أمريكا
10:46 GMTوزيرة الخزانة الأمريكية تعترف بأن بلدها "أفضل مكان لغسل الأموال" في العالم
10:45 GMT"روساتوم" تبدأ بناء أساسات منشآت الضخ لمحطة الطاقة النووية في تركيا
10:42 GMT"لوك أويل" تجري تعديلات على الاتفاقية مع "بتروناس" في أذربيجان
10:41 GMTغانتس يطالب بتجميد اتفاقية إماراتية مع بلاده