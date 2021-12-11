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https://arabic.sputniknews.com/20211211/أول-آلة-للانتحار-تخضع-للتجارب-بداية-عام-2020-إلى-أين-تتجه-البشرية-صور-وفيديو-1053828695.html
أول آلة للانتحار تخضع للتجارب بداية عام 2020... إلى أين تتجه البشرية... صور وفيديو
أول آلة للانتحار تخضع للتجارب بداية عام 2020... إلى أين تتجه البشرية... صور وفيديو
يخضع جهاز أو آلة كبيرة جديدة تقدم وسيلة "أنيقة وراقية" للانتحار، بحسب وصف مبتكرها، للتجارب قريبا في بداية عام 2022. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T20:57+0000
2021-12-11T21:00+0000
منوعات
مجتمع
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وادعى مخترع هذه الآلة الغريبة، فيليب نيتشكي، أن جهازه الفريد والمثير للاستغراب، قد يساعد الأشخاص على الانتحار في سويسرا منوها إلى أنه سيتم تجربتها في بداية عام 2022، ويتوقع أن يشارك 6 أشخاص في التجربة.وتحمل الآلة الجديدة اسم Sarco""، وتشبه إلى حد ما التابوت مع بعض التقنيات الفريدة والتي تساعد على سلب حياة الأشخاص من دون معاناة أو ألم بحسب المخترع.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" التي سلطت الضوء على هذا الاختراع الغريب، ادعى نيتشكي أن آلته لن تخرق قوانين سويسرا، التي تعد واحدة من بين دول قليلة جدا حول العالم التي تمنح خيار الانتحار.ونوه المبتكر إلى أن الآلة تبدأ العمل بضغطة زر حيث تمتلئ الحجرة بغاز النتروجين، الذي يساهم بخفض معدلات الأوكسجين بسرعة كبيرة، ليفقد المستخدم وعيه خلال دقيقة فقط.ووصف المبتكر جهازه المثير للريبة بـ"الأنيق والراقي" مشيرا إلى أنه يتميز بإمكانية نقله إلى أي موقع يرغب به المستخدم.ويواجه المشروع منذ أن كشف عنه قبل 4 أعوام انتقادات واسعة وكبيرة منها ما تعلق بطبيعة المشروع ومنها ما تعلق بشكل جهازه الذي يشبه التابوت.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/قلب-يزن-180-كيلوغراما-لمخلوق-أكبر-من-340-فيلا-أسطورة-تعيش-على-الأرض-صور-وفيديو-1053827067.html
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منوعات, مجتمع

أول آلة للانتحار تخضع للتجارب بداية عام 2020... إلى أين تتجه البشرية... صور وفيديو

20:57 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 21:00 GMT 11.12.2021)
© YouTube.comالقتل الرحيم مسموح به في بلجيكا لجميع الأعمار
القتل الرحيم مسموح به في بلجيكا لجميع الأعمار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© YouTube.com
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يخضع جهاز أو آلة كبيرة جديدة تقدم وسيلة "أنيقة وراقية" للانتحار، بحسب وصف مبتكرها، للتجارب قريبا في بداية عام 2022.
وادعى مخترع هذه الآلة الغريبة، فيليب نيتشكي، أن جهازه الفريد والمثير للاستغراب، قد يساعد الأشخاص على الانتحار في سويسرا منوها إلى أنه سيتم تجربتها في بداية عام 2022، ويتوقع أن يشارك 6 أشخاص في التجربة.
وتحمل الآلة الجديدة اسم Sarco""، وتشبه إلى حد ما التابوت مع بعض التقنيات الفريدة والتي تساعد على سلب حياة الأشخاص من دون معاناة أو ألم بحسب المخترع.
فيم الحوت أثناء صيد الأسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
قلب يزن 180 كيلوغراما لمخلوق أكبر من 340 فيلا... أسطورة تعيش على الأرض... صور وفيديو
20:06 GMT
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" التي سلطت الضوء على هذا الاختراع الغريب، ادعى نيتشكي أن آلته لن تخرق قوانين سويسرا، التي تعد واحدة من بين دول قليلة جدا حول العالم التي تمنح خيار الانتحار.
ونوه المبتكر إلى أن الآلة تبدأ العمل بضغطة زر حيث تمتلئ الحجرة بغاز النتروجين، الذي يساهم بخفض معدلات الأوكسجين بسرعة كبيرة، ليفقد المستخدم وعيه خلال دقيقة فقط.

"الإنسان لن يختنق أو يشعر بأي خوف أو ألم، لكنه سيفقد حياته جراء نقص الأوكسجين بعد الإغماء".

فيليب نيتشكي
مخترع آلة الانتحار
ووصف المبتكر جهازه المثير للريبة بـ"الأنيق والراقي" مشيرا إلى أنه يتميز بإمكانية نقله إلى أي موقع يرغب به المستخدم.
ويواجه المشروع منذ أن كشف عنه قبل 4 أعوام انتقادات واسعة وكبيرة منها ما تعلق بطبيعة المشروع ومنها ما تعلق بشكل جهازه الذي يشبه التابوت.
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