أول آلة للانتحار تخضع للتجارب بداية عام 2020... إلى أين تتجه البشرية... صور وفيديو

وادعى مخترع هذه الآلة الغريبة، فيليب نيتشكي، أن جهازه الفريد والمثير للاستغراب، قد يساعد الأشخاص على الانتحار في سويسرا منوها إلى أنه سيتم تجربتها في بداية عام 2022، ويتوقع أن يشارك 6 أشخاص في التجربة.وتحمل الآلة الجديدة اسم Sarco""، وتشبه إلى حد ما التابوت مع بعض التقنيات الفريدة والتي تساعد على سلب حياة الأشخاص من دون معاناة أو ألم بحسب المخترع.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" التي سلطت الضوء على هذا الاختراع الغريب، ادعى نيتشكي أن آلته لن تخرق قوانين سويسرا، التي تعد واحدة من بين دول قليلة جدا حول العالم التي تمنح خيار الانتحار.ونوه المبتكر إلى أن الآلة تبدأ العمل بضغطة زر حيث تمتلئ الحجرة بغاز النتروجين، الذي يساهم بخفض معدلات الأوكسجين بسرعة كبيرة، ليفقد المستخدم وعيه خلال دقيقة فقط.ووصف المبتكر جهازه المثير للريبة بـ"الأنيق والراقي" مشيرا إلى أنه يتميز بإمكانية نقله إلى أي موقع يرغب به المستخدم.ويواجه المشروع منذ أن كشف عنه قبل 4 أعوام انتقادات واسعة وكبيرة منها ما تعلق بطبيعة المشروع ومنها ما تعلق بشكل جهازه الذي يشبه التابوت.
يخضع جهاز أو آلة كبيرة جديدة تقدم وسيلة "أنيقة وراقية" للانتحار، بحسب وصف مبتكرها، للتجارب قريبا في بداية عام 2022.
وادعى مخترع هذه الآلة الغريبة، فيليب نيتشكي، أن جهازه الفريد والمثير للاستغراب، قد يساعد الأشخاص على الانتحار في سويسرا منوها إلى أنه سيتم تجربتها في بداية عام 2022، ويتوقع أن يشارك 6 أشخاص في التجربة.
وتحمل الآلة الجديدة اسم Sarco""، وتشبه إلى حد ما التابوت مع بعض التقنيات الفريدة والتي تساعد على سلب حياة الأشخاص من دون معاناة أو ألم بحسب المخترع.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" التي سلطت الضوء على هذا الاختراع الغريب، ادعى نيتشكي أن آلته لن تخرق قوانين سويسرا، التي تعد واحدة من بين دول قليلة جدا حول العالم التي تمنح خيار الانتحار.
#Gravitas | Switzerland has legalised a 'Suicide Machine'. The device promises a 'painless death' within a minute. Assisted Suicide has been legal in the country since 1942. The 'Sarco Pod' is aimed at making the process easier. @palkisu has a report.#SuicideMachinepic.twitter.com/z8rM11xf2r
ونوه المبتكر إلى أن الآلة تبدأ العمل بضغطة زر حيث تمتلئ الحجرة بغاز النتروجين، الذي يساهم بخفض معدلات الأوكسجين بسرعة كبيرة، ليفقد المستخدم وعيه خلال دقيقة فقط.
🥴 Máquina de Morrer.
Acaba de ser legalizada na Suíça a SARCO - máquina para suicídios tecnologicamente assistidos. Consiste numa cápsula - que pode ser operada pelo próprio suicida e que reduz o nível de oxigênio - causando a morte por asfixia.