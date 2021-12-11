https://arabic.sputniknews.com/20211211/أول-آلة-للانتحار-تخضع-للتجارب-بداية-عام-2020-إلى-أين-تتجه-البشرية-صور-وفيديو-1053828695.html

أول آلة للانتحار تخضع للتجارب بداية عام 2020... إلى أين تتجه البشرية... صور وفيديو

أول آلة للانتحار تخضع للتجارب بداية عام 2020... إلى أين تتجه البشرية... صور وفيديو

يخضع جهاز أو آلة كبيرة جديدة تقدم وسيلة "أنيقة وراقية" للانتحار، بحسب وصف مبتكرها، للتجارب قريبا في بداية عام 2022. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

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وادعى مخترع هذه الآلة الغريبة، فيليب نيتشكي، أن جهازه الفريد والمثير للاستغراب، قد يساعد الأشخاص على الانتحار في سويسرا منوها إلى أنه سيتم تجربتها في بداية عام 2022، ويتوقع أن يشارك 6 أشخاص في التجربة.وتحمل الآلة الجديدة اسم Sarco""، وتشبه إلى حد ما التابوت مع بعض التقنيات الفريدة والتي تساعد على سلب حياة الأشخاص من دون معاناة أو ألم بحسب المخترع.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" التي سلطت الضوء على هذا الاختراع الغريب، ادعى نيتشكي أن آلته لن تخرق قوانين سويسرا، التي تعد واحدة من بين دول قليلة جدا حول العالم التي تمنح خيار الانتحار.ونوه المبتكر إلى أن الآلة تبدأ العمل بضغطة زر حيث تمتلئ الحجرة بغاز النتروجين، الذي يساهم بخفض معدلات الأوكسجين بسرعة كبيرة، ليفقد المستخدم وعيه خلال دقيقة فقط.ووصف المبتكر جهازه المثير للريبة بـ"الأنيق والراقي" مشيرا إلى أنه يتميز بإمكانية نقله إلى أي موقع يرغب به المستخدم.ويواجه المشروع منذ أن كشف عنه قبل 4 أعوام انتقادات واسعة وكبيرة منها ما تعلق بطبيعة المشروع ومنها ما تعلق بشكل جهازه الذي يشبه التابوت.

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