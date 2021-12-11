إسرائيل تعتزم تدشين مستوطنات جديدة في الجولان المحتل

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السوري المحتل، بدعوى زيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة حتى العام 2025.وأفادت الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية قررت إقامة لجنة خاصة واسعة الصلاحيات، بهذا الشأن من أجل تدشين مستوطنتين جديدتين بهدف تحفيز وتشجيع نمو ديموغرافي ثابت في الجولان، ويشمل هذا المخطط الإسرائيلي بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل.وأطلقت إسرائيل على المستوطنتين الجديدتين اسمين مؤقتين وهما "اسيف" و"متار"، إضافة إلى تدشين آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "كتسرين" الحالية.ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل تعتزم تدشين مشاريع زراعية وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية، حيث تهدف إسرائيل بهذا المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين في هضبة الجولان السوري المحتل، فضلا عن "ترسيخ الوجود اليهودي فيها"، على حد وصف الصحيفة العبرية.
كشفت صحيفة عبرية النقاب عن اعتزام السلطات الإسرائيلية تدشين مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السوري المحتل، بدعوى زيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة حتى العام 2025.
وأطلقت إسرائيل على المستوطنتين الجديدتين اسمين مؤقتين وهما "اسيف" و"متار"، إضافة إلى تدشين آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "كتسرين" الحالية.
ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل تعتزم تدشين مشاريع زراعية وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية، حيث تهدف إسرائيل بهذا المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين في هضبة الجولان السوري المحتل، فضلا عن "ترسيخ الوجود اليهودي فيها"، على حد وصف الصحيفة العبرية.