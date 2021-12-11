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إسرائيل تعتزم تدشين مستوطنات جديدة في الجولان المحتل
إسرائيل تعتزم تدشين مستوطنات جديدة في الجولان المحتل
كشفت صحيفة عبرية النقاب عن اعتزام السلطات الإسرائيلية تدشين مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T17:09+0000
2021-12-11T17:09+0000
الجولان
إسرائيل
مستوطنة
سوريا
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وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السوري المحتل، بدعوى زيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة حتى العام 2025.وأفادت الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية قررت إقامة لجنة خاصة واسعة الصلاحيات، بهذا الشأن من أجل تدشين مستوطنتين جديدتين بهدف تحفيز وتشجيع نمو ديموغرافي ثابت في الجولان، ويشمل هذا المخطط الإسرائيلي بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل.وأطلقت إسرائيل على المستوطنتين الجديدتين اسمين مؤقتين وهما "اسيف" و"متار"، إضافة إلى تدشين آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "كتسرين" الحالية.ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل تعتزم تدشين مشاريع زراعية وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية، حيث تهدف إسرائيل بهذا المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين في هضبة الجولان السوري المحتل، فضلا عن "ترسيخ الوجود اليهودي فيها"، على حد وصف الصحيفة العبرية.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/كيف-وبكم-قيم-المقربون-من-ترامب-قرار-فرض-السيادة-الإسرائيلية-على-الجولان-المحتل؟-1053770842.html
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الجولان, إسرائيل, مستوطنة, سوريا

إسرائيل تعتزم تدشين مستوطنات جديدة في الجولان المحتل

17:09 GMT 11.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulunجنود من إسرائيل ينظرون إلى الجانب السوري من الجولان المحتل
جنود من إسرائيل ينظرون إلى الجانب السوري من الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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كشفت صحيفة عبرية النقاب عن اعتزام السلطات الإسرائيلية تدشين مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السوري المحتل، بدعوى زيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة حتى العام 2025.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال توقيعه اعتراف بلاده رسميا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وبجانبه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
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وأفادت الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية قررت إقامة لجنة خاصة واسعة الصلاحيات، بهذا الشأن من أجل تدشين مستوطنتين جديدتين بهدف تحفيز وتشجيع نمو ديموغرافي ثابت في الجولان، ويشمل هذا المخطط الإسرائيلي بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل.
وأطلقت إسرائيل على المستوطنتين الجديدتين اسمين مؤقتين وهما "اسيف" و"متار"، إضافة إلى تدشين آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "كتسرين" الحالية.
ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل تعتزم تدشين مشاريع زراعية وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية، حيث تهدف إسرائيل بهذا المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين في هضبة الجولان السوري المحتل، فضلا عن "ترسيخ الوجود اليهودي فيها"، على حد وصف الصحيفة العبرية.
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