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https://arabic.sputniknews.com/20211211/إلى-جانب-من-ستقف-تركيا-حال-نشوب-حرب-بين-روسيا-وأوكرانيا؟-1053805133.html
إلى جانب من ستقف تركيا حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا؟
إلى جانب من ستقف تركيا حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا؟
تحدثت وسائل إعلام إمريكية، عن الموقف الذي ستتخذه تركيا حال نشوب نزاع عسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن أنقرة كانت قد أعلنت في مناسبات عدة عن دعمها لكييف بشأن... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T10:47+0000
2021-12-11T10:47+0000
روسيا
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول تركي لم يذكر اسمه، أن تركيا لن تدخل في صراع مع موسكو من أجل كييف في حالة اندلاع نزاع عسكري بينهما. وأكد أن ذلك لن يحدث حتى مع مراعاة عضوية أنقرة في "الناتو" ووجود تعاون عسكري مع الجانب الأوكراني.وأشار المسؤول إلى أن "تركيا لا تنسق خطواتها في أوكرانيا مع واشنطن، لكنها تعمل بشكل مستقل لحماية مصالحها". ولفت إلى أن عدم رغبة تركيا بمواجهة روسيا عسكريا تعكس السياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان، التي تتسم بـ "المناورة". وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد كشف في وقت سابق، أن موقف تركيا من شبه جزيرة القرم هو أحد الخلافات الكبيرة بين موسكو وأنقرة.يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تزعم كييف والدول الغربية بأن روسيا تحشد قواتها العسكرية للقيام بعمل عسكري ضدها.ونفت موسكو مرارًا هذه الاتهامات وربطتها برغبة الناتو في وضع المزيد من المعدات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، فضلاً عن ممارسة الضغط من أجل مصالحها الخاصة.كما أكد الكرملين أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/تقديرات-عسكرية-روسيا-ستقضي-على-الجيش-الأوكراني-في-30-دقيقة-في-حالة-حدوث-حرب-1053801332.html
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روسيا, أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن

إلى جانب من ستقف تركيا حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا؟

10:47 GMT 11.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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تحدثت وسائل إعلام إمريكية، عن الموقف الذي ستتخذه تركيا حال نشوب نزاع عسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن أنقرة كانت قد أعلنت في مناسبات عدة عن دعمها لكييف بشأن شبه جزيرة القرم.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول تركي لم يذكر اسمه، أن تركيا لن تدخل في صراع مع موسكو من أجل كييف في حالة اندلاع نزاع عسكري بينهما.
وأكد أن ذلك لن يحدث حتى مع مراعاة عضوية أنقرة في "الناتو" ووجود تعاون عسكري مع الجانب الأوكراني.
وأشار المسؤول إلى أن "تركيا لا تنسق خطواتها في أوكرانيا مع واشنطن، لكنها تعمل بشكل مستقل لحماية مصالحها".
طيار القوات الجوية-الفضائية الروسية خلال تنفيذ مهمته الجوية في سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
تقديرات عسكرية: روسيا ستقضي على الجيش الأوكراني في 30 دقيقة في حالة حدوث حرب
08:52 GMT
ولفت إلى أن عدم رغبة تركيا بمواجهة روسيا عسكريا تعكس السياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان، التي تتسم بـ "المناورة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد كشف في وقت سابق، أن موقف تركيا من شبه جزيرة القرم هو أحد الخلافات الكبيرة بين موسكو وأنقرة.
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تزعم كييف والدول الغربية بأن روسيا تحشد قواتها العسكرية للقيام بعمل عسكري ضدها.
ونفت موسكو مرارًا هذه الاتهامات وربطتها برغبة الناتو في وضع المزيد من المعدات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، فضلاً عن ممارسة الضغط من أجل مصالحها الخاصة.
كما أكد الكرملين أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص.
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