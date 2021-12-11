تقديرات عسكرية: روسيا ستقضي على الجيش الأوكراني في 30 دقيقة في حالة حدوث حرب

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن الخبير العسكري بكينجز كوليدج في لندن والمحارب المخضرم في مشاة البحرية الأمريكية روبرت لي، قوله إنه في حالة نشوب نزاع مسلح بين البلدين، ستهزم روسيا جزءًا كبيرًا من الوحدات الأوكرانية في أقل من ساعة.وأضاف أن "الجيش الروسي قادر على تدمير القوات الأوكرانية المتمركزة في الشرق بسرعة كبيرة، في غضون 30-40 دقيقة الأولى". فيما أشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الأوكرانيين لديهم نفس الرأي. وأوضح الجنرال الأوكراني وفقا للصحيفة، أن الجنود الأوكرانيين سيخرجون بسرعة كبيرة من جبهة القتال، ولن تكون القيادة العسكرية قادرة على تنسيق الدفاع. وتابع أنه نتيجة لذلك، سيتعين على قادة الخطوط الأمامية القتال بمفردهم، ولكن بدون دعم الاحتياطي "لن ينجو أي جيش في العالم".يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تزعم كييف والدول الغربية بأن روسيا تحشد قواتها العسكرية للقيام بعمل عسكري ضدها. ونفت موسكو مرارًا هذه الاتهامات وربطتها برغبة الناتو في وضع المزيد من المعدات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، فضلاً عن ممارسة الضغط من أجل مصالحها الخاصة. كما أكد الكرملين أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص.
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن تقديرات العسكريين في الولايات المتحدة تشير إلى أن أوكرانيا بمقدورها أن تصمد فقط نصف ساعة قبل الهزيمة في حالة نشوب صراع مع روسيا.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن الخبير العسكري بكينجز كوليدج في لندن والمحارب المخضرم في مشاة البحرية الأمريكية روبرت لي، قوله إنه في حالة نشوب نزاع مسلح بين البلدين، ستهزم روسيا جزءًا كبيرًا من الوحدات الأوكرانية في أقل من ساعة.
وأضاف أن "الجيش الروسي قادر على تدمير القوات الأوكرانية المتمركزة في الشرق بسرعة كبيرة، في غضون 30-40 دقيقة الأولى".
فيما أشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الأوكرانيين لديهم نفس الرأي.
ونقلت عن مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، قوله إنه "من غير الواقعي عمليا صد روسيا في حالة نشوب حرب واسعة النطاق دون دعم من الدول الغربية".
وأوضح الجنرال الأوكراني وفقا للصحيفة، أن الجنود الأوكرانيين سيخرجون بسرعة كبيرة من جبهة القتال، ولن تكون القيادة العسكرية قادرة على تنسيق الدفاع.
وتابع أنه نتيجة لذلك، سيتعين على قادة الخطوط الأمامية القتال بمفردهم، ولكن بدون دعم الاحتياطي "لن ينجو أي جيش في العالم".