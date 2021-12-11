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https://arabic.sputniknews.com/20211211/الأهلي-يطالب-الاتحاد-المصري-بتحمل-مسؤولياته-بعد-تعارض-كأس-العالم-للأندية-وأمم-أفريقيا-1053816232.html
الأهلي يطالب الاتحاد المصري بتحمل مسؤولياته بعد تعارض كأس العالم للأندية وأمم أفريقيا
الأهلي يطالب الاتحاد المصري بتحمل مسؤولياته بعد تعارض كأس العالم للأندية وأمم أفريقيا
بعث النادي الأهلي المصري لاتحاد بلاده لكرة القدم بخطاب يحمله مسؤولياته بسبب الأزمة التي تعرض لها الفريق في ظل تعارض مباريات كأس الأمم الأفريقية ومباريات كأس... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T14:50+0000
2021-12-11T15:06+0000
الأهلي
منتخب مصر
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ونشر الأهلي بيانا على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، ذكر من خلاله أنه بعث بخطاب إلى اتحاد كرة القدم المصري، يحمله فيه المسؤولية مطالبا إياه بالعمل على حل المشكلة التي تواجه المنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة، والمقرر إجراؤها في الكاميرون.ومن المفترض أن يشارك المنتخب المصري في هذه البطولة، في الفترة من 9 يناير/كانون الثاني إلى 6 فبراير/شباط 2022، في حين يخوض الأهلي فعاليات كأس العالم للأندية في الإمارات، في الفترة من 3 - 12 فبراير المقبل.وأكد الأهلي تعارض مواعيد البطولتين، وهو ما يترتب عليه عدم قدرة المنتخب على الاستعانة بلاعبي الأهلي الدوليين في البطولة الأفريقية، أو فقدان النادي لعدد كبير من لاعبيه أعضاء المنتخب الأول خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.وشدد النادي الأهلي المصري على أنه سبق وخاطب اتحاد الكرة في بلاده، منذ فترة طويلة للعمل على حل تلك المشكلة، سواء للمنتخب المصري أو للأهلي نفسه، لكن لم يتلق أي ردود إيجابية من اتحاد الكرة.ويفترض أن يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية، في الخامس من فبراير، بمواجهة مونتيري المكسيكي، في حين يستهل المنتخب المصري مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة نيجيريا، في الحادي عشر من شهر يناير.
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الأهلي, منتخب مصر

الأهلي يطالب الاتحاد المصري بتحمل مسؤولياته بعد تعارض كأس العالم للأندية وأمم أفريقيا

14:50 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 15:06 GMT 11.12.2021)
© AFP 2021 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / -
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بعث النادي الأهلي المصري لاتحاد بلاده لكرة القدم بخطاب يحمله مسؤولياته بسبب الأزمة التي تعرض لها الفريق في ظل تعارض مباريات كأس الأمم الأفريقية ومباريات كأس العالم للأندية.
ونشر الأهلي بيانا على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، ذكر من خلاله أنه بعث بخطاب إلى اتحاد كرة القدم المصري، يحمله فيه المسؤولية مطالبا إياه بالعمل على حل المشكلة التي تواجه المنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة، والمقرر إجراؤها في الكاميرون.
ومن المفترض أن يشارك المنتخب المصري في هذه البطولة، في الفترة من 9 يناير/كانون الثاني إلى 6 فبراير/شباط 2022، في حين يخوض الأهلي فعاليات كأس العالم للأندية في الإمارات، في الفترة من 3 - 12 فبراير المقبل.
وأكد الأهلي تعارض مواعيد البطولتين، وهو ما يترتب عليه عدم قدرة المنتخب على الاستعانة بلاعبي الأهلي الدوليين في البطولة الأفريقية، أو فقدان النادي لعدد كبير من لاعبيه أعضاء المنتخب الأول خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.
وشدد النادي الأهلي المصري على أنه سبق وخاطب اتحاد الكرة في بلاده، منذ فترة طويلة للعمل على حل تلك المشكلة، سواء للمنتخب المصري أو للأهلي نفسه، لكن لم يتلق أي ردود إيجابية من اتحاد الكرة.
ويفترض أن يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية، في الخامس من فبراير، بمواجهة مونتيري المكسيكي، في حين يستهل المنتخب المصري مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة نيجيريا، في الحادي عشر من شهر يناير.
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