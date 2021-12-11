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شيرين تكشف للجمهور أمرا صادما حرمها الإنجاب من حسام حبيب.. فيديو
شيرين تكشف للجمهور أمرا صادما حرمها الإنجاب من حسام حبيب.. فيديو
كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن خلاف حدث بينها وبين زوجها السابق الفنان حسام حبيب أدى إلى عدم إنجابها منه. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T13:54+0000
2021-12-11T14:02+0000
شيرين عبد الوهاب
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت شيرين خلال الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، إنها حاولت أن تكون أسرة مع حسام حبيب، وأن تنجب منه طفلا.وأضافت أن حسام لم يساعدها على ذلك، ولم يتعامل مع الموضوع بجدية، وأنه السبب وراء فشل تحقيق أمنيتها بأن تنجب طفلا منه.وتابعت "كان نفسي أعمل مشروع أُسري وهو فشله".وذكرت أن "كل تعب الأسابيع والشهور راح، عشان حد مستهتر، حد مش عارف يعني إيه دنيا، ويعني إيه ست هتموت عنده وهتدفن في نفس المكان اللي هيموت فيه".وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في أبريل/نيسان عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.والأسبوع الماضي، أعلنت شيرين خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.وأمس الجمعة، أحيت الفنانة المصرية حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ‏ضمن مهرجان "أم الإمارات"، وصدمت جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها، وطلبت منهم أن يتقبلوها بهذا الشكل، ليصفق الجمهور لها بشدة.
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شيرين عبد الوهاب, أخبار الفنانين في مصر

شيرين تكشف للجمهور أمرا صادما حرمها الإنجاب من حسام حبيب.. فيديو

13:54 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 14:02 GMT 11.12.2021)
© Photo / Facebook/OfficialSherineالمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب
المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Photo / Facebook/OfficialSherine
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كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن خلاف حدث بينها وبين زوجها السابق الفنان حسام حبيب أدى إلى عدم إنجابها منه.
وقالت شيرين خلال الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، إنها حاولت أن تكون أسرة مع حسام حبيب، وأن تنجب منه طفلا.
وأضافت أن حسام لم يساعدها على ذلك، ولم يتعامل مع الموضوع بجدية، وأنه السبب وراء فشل تحقيق أمنيتها بأن تنجب طفلا منه.
وتابعت "كان نفسي أعمل مشروع أُسري وهو فشله".
وأوضحت "روحت أشيل بويضات، وده بيحتاج إجراءات كثيرة، وكانت صعبة علي جدًا.. كان لازم أشيل بويضاتي لوحدهم، بس حسام أصر يشيل البويضات بالأجنة بتوعه، وأنا خلاص مش عايزة أخلف منه".
وذكرت أن "كل تعب الأسابيع والشهور راح، عشان حد مستهتر، حد مش عارف يعني إيه دنيا، ويعني إيه ست هتموت عنده وهتدفن في نفس المكان اللي هيموت فيه".
وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في أبريل/نيسان عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.
والأسبوع الماضي، أعلنت شيرين خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.
وأمس الجمعة، أحيت الفنانة المصرية حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ‏ضمن مهرجان "أم الإمارات"، وصدمت جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها، وطلبت منهم أن يتقبلوها بهذا الشكل، ليصفق الجمهور لها بشدة.
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