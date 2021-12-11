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شيرين عبد الوهاب: أنا مش مريضة نفسية وكنت بعاقب نفسي.. فيديو
شيرين عبد الوهاب: أنا مش مريضة نفسية وكنت بعاقب نفسي.. فيديو
أعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب استيائها من تعليقات بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى بعد حلق شعرها. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
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وقالت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "أم بي سي مصر"، إنها أزالت شعر رأسها بنفسها قبل طلاقها من حسام حبيب بيوم واحد.وأضافت: "أنا اللي وصلني لكده، إني شخصية حساسة بزيادة وأنا كنت بعاقب نفسي، لأني غلطت في حقي كتير وحق نفسي وحق اسمي، كان لازم أربي نفسي، أنا دخلت الجيش من أوسع أبوابه!".وأشارت شرين إلى أنها تتابع حاليا مع طبيب نفسي، وقالت "بتعالج ومتابعة مع طبيب نفسي، ومحتاجة احتواء الناس ليا، إنهم يقدروا إني نازلة اشتغل في اللي أنا فيه، ومش عايزة حاجة من حد بس محدش يجرحني".وتابعت: "أنا مش مريضة نفسية خالص، ولما خلفت بناتي جالي وساس قهري، وبتعالج من إفرازات المخ الزايدة".والأسبوع الماضي، أعلنت شيرين خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.وأمس الجمعة، أحيت الفنانة المصرية حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ‏ضمن مهرجان "أم الإمارات"، وصدمت جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها، وطلبت منهم أن يتقبلوها بهذا الشكل، ليصفق الجمهور لها بشدة.
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أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر

شيرين عبد الوهاب: أنا مش مريضة نفسية وكنت بعاقب نفسي.. فيديو

21:11 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب
الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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أعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب استيائها من تعليقات بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى بعد حلق شعرها.
وقالت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "أم بي سي مصر"، إنها أزالت شعر رأسها بنفسها قبل طلاقها من حسام حبيب بيوم واحد.
وأضافت: "أنا اللي وصلني لكده، إني شخصية حساسة بزيادة وأنا كنت بعاقب نفسي، لأني غلطت في حقي كتير وحق نفسي وحق اسمي، كان لازم أربي نفسي، أنا دخلت الجيش من أوسع أبوابه!".
وأشارت شرين إلى أنها تتابع حاليا مع طبيب نفسي، وقالت "بتعالج ومتابعة مع طبيب نفسي، ومحتاجة احتواء الناس ليا، إنهم يقدروا إني نازلة اشتغل في اللي أنا فيه، ومش عايزة حاجة من حد بس محدش يجرحني".
وتابعت: "أنا مش مريضة نفسية خالص، ولما خلفت بناتي جالي وساس قهري، وبتعالج من إفرازات المخ الزايدة".
والأسبوع الماضي، أعلنت شيرين خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.
وأمس الجمعة، أحيت الفنانة المصرية حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ‏ضمن مهرجان "أم الإمارات"، وصدمت جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها، وطلبت منهم أن يتقبلوها بهذا الشكل، ليصفق الجمهور لها بشدة.
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