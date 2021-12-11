شيرين عبد الوهاب تكشف لأول مرة أنها فكرت في الانتحار وتحكي مأساة سنوات العذاب... فيديو

وخلال الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، قالت شيرين "أنها قضت 4 سنوات من العذاب، وكانت تنام على الكنبة"، مؤكدة أنها حاولت تكبير عائلتها مع طليقها السابق ولكن محاولتها باءت بالفشل بسببه.وأحيت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ضمن مهرجان "أم الإمارات". وصدمت شيرين جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها.وقالت المطربة المصرية عن مظهرها الجديد: "سعيدة أنني معكم، ويارب أن تتقبلوني بهذا الشكل، لقد فُقت بشكلي الجديد"، ليصفق الجمهور لها بشدة.وتابعت شيرين عبد الوهاب ممازحة جمهورها أنها تتحدى الفنانة السورية، أصالة نصري، أن تحلق شعرها لهذه الدرجة القصيرة، خاصة وأن الأخيرة اعتادت أن تقص شعرها.وقالت: "إنني أتحدى أصالة، لن تقدر على فعل ما فعلته". كما مازحت شيرين جمهورها في الحفل عن شكلها الجديد قائلة: "بلا شعر بلا كوافر بلا هم".وكانت شيرين عبد الوهاب قد أكدت خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في نيسان/ أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.
وصفت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، طليقها حستم حبيب بـ"الحيلة الدلوعة"، و"السرطان"، كاشفة لأول مرة كواليس محاولة الانتحار التي فشلت فيها.
وخلال الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، قالت شيرين "أنها قضت 4 سنوات من العذاب، وكانت تنام على الكنبة"، مؤكدة أنها حاولت تكبير عائلتها مع طليقها السابق ولكن محاولتها باءت بالفشل بسببه.
وأكدت شيرين عبد الوهاب، "أن العودة مرة أخرى إلى زوجها يحتاج إلى معجزة من عند الله"، قائلة إنها "فعلت كل شىء حتى تتخلص من حياتها، وأنها حاولت الانتحار لكن ربنا لم يرد حتى الآن".
وأحيت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ضمن مهرجان "أم الإمارات". وصدمت شيرين جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها.
وقالت المطربة المصرية عن مظهرها الجديد: "سعيدة أنني معكم، ويارب أن تتقبلوني بهذا الشكل، لقد فُقت بشكلي الجديد"، ليصفق الجمهور لها بشدة.
وتابعت شيرين عبد الوهاب ممازحة جمهورها أنها تتحدى الفنانة السورية، أصالة نصري، أن تحلق شعرها لهذه الدرجة القصيرة، خاصة وأن الأخيرة اعتادت أن تقص شعرها.
وقالت: "إنني أتحدى أصالة، لن تقدر على فعل ما فعلته". كما مازحت شيرين جمهورها في الحفل عن شكلها الجديد قائلة: "بلا شعر بلا كوافر بلا هم".
وكانت شيرين عبد الوهاب قد أكدت خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.
وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في نيسان/ أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.