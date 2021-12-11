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https://arabic.sputniknews.com/20211211/فرستابن-أول-المنطلقين-في-السباق-الحاسم-في-أبو-ظبي-وهاميلتون-بجانبه-1053815392.html
فرستابن أول المنطلقين في السباق الحاسم في أبو ظبي وهاميلتون بجانبه
فرستابن أول المنطلقين في السباق الحاسم في أبو ظبي وهاميلتون بجانبه
انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول مركز أول المنطلقين لسباق جائزة أبو ظبي الكبرى الحاسم في ختام موسم بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات اليوم السبت. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T14:30+0000
2021-12-11T14:30+0000
رياضة
فورمولا-1
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وسينطلق منافسه على اللقب لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات من الصف الأول أيضا.ويتساوى السائقان في عدد النقاط لكن فرستابن يتفوق 9-8 في الانتصارات، وفقا لـ "رويترز".ويعتبر سباق أبو ظبي واحدا من أربعة سباقات في الشرق الأوسط، حيث انطلقت قطر والمملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى البحرين، وهي أحد السباقات الراسخة.واستضافت أبوظبي "فورمولا 1" لأول مرة في عام 2009 وهي واحدة من أكثر السباقات ربحًا لأصحاب الحقوق التجارية "ليبرتي ميديا".
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رياضة, فورمولا-1

فرستابن أول المنطلقين في السباق الحاسم في أبو ظبي وهاميلتون بجانبه

14:30 GMT 11.12.2021
© REUTERS / Kirill Kudryavtsev/Poolالمشاركون في سباق جائزة روسيا الكبرى "فورمولا 1" على خط بداية الإنطلاق، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
المشاركون في سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1 على خط بداية الإنطلاق، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Kirill Kudryavtsev/Pool
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انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول مركز أول المنطلقين لسباق جائزة أبو ظبي الكبرى الحاسم في ختام موسم بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات اليوم السبت.
وسينطلق منافسه على اللقب لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات من الصف الأول أيضا.
ويتساوى السائقان في عدد النقاط لكن فرستابن يتفوق 9-8 في الانتصارات، وفقا لـ "رويترز".
ويعتبر سباق أبو ظبي واحدا من أربعة سباقات في الشرق الأوسط، حيث انطلقت قطر والمملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى البحرين، وهي أحد السباقات الراسخة.
واستضافت أبوظبي "فورمولا 1" لأول مرة في عام 2009 وهي واحدة من أكثر السباقات ربحًا لأصحاب الحقوق التجارية "ليبرتي ميديا".
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