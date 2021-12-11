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هل أقدم حسام حبيب على حلق شعر رأس شيرين عبد الوهاب؟
هل أقدم حسام حبيب على حلق شعر رأس شيرين عبد الوهاب؟
ردت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، اليوم السبت، لأول مرة على الأخبار المتداولة، حول تورط طليقها المطرب والملحن المصري حسام حبيب في حلاقة شعر رأسها التي ظهرت... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T09:12+0000
2021-12-11T09:12+0000
شيرين عبد الوهاب
أخبار الفنانين في مصر
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وأعربت شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها على "تويتر"، عن استيائها من هذه الأخبار، قائلة "ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني".ووجهت رسالة معاتبة إلى جمهورها، معتبرة أن تلك الاتهامات جاءت بسبب حب الجمهور لها وغضبه بعد صدمته بظهورها دون شعر، ومؤكدة أنها تستمد قوتها منهم.يشار إلى أنه عقب ظهور شيرين عبدالوهاب، خلال حفل غنائي أمس الجمعة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وهي حليقة الشعر، تداول بعض الأخبار تورط حسام حبيب في حلاقة شعرها.وأحيت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ‏ضمن مهرجان "أم الإمارات".‏ وصدمت شيرين جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها.وقالت المطربة المصرية عن مظهرها الجديد: "سعيدة أنني معكم، ويارب أن تتقبلوني بهذا الشكل، لقد فُقت بشكلي الجديد"، ليصفق الجمهور لها بشدة.وتابعت شيرين عبد الوهاب ممازحة جمهورها أنها تتحدى الفنانة السورية، أصالة نصري، أن تحلق شعرها لهذه الدرجة القصيرة، خاصة وأن الأخيرة اعتادت أن تقص شعرها. وكانت شيرين عبد الوهاب قد أكدت خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في نيسان/ أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.
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شيرين عبد الوهاب, أخبار الفنانين في مصر

هل أقدم حسام حبيب على حلق شعر رأس شيرين عبد الوهاب؟

09:12 GMT 11.12.2021
© Sputnik . Zahraa el amerشيرين في بعلبك
شيرين في بعلبك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . Zahraa el amer
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ردت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، اليوم السبت، لأول مرة على الأخبار المتداولة، حول تورط طليقها المطرب والملحن المصري حسام حبيب في حلاقة شعر رأسها التي ظهرت بها في حفلها أمس الجمعة بأبو ظبي وأثارت جدلاً واسعاً.
وأعربت شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها على "تويتر"، عن استيائها من هذه الأخبار، قائلة "ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني".
ووجهت رسالة معاتبة إلى جمهورها، معتبرة أن تلك الاتهامات جاءت بسبب حب الجمهور لها وغضبه بعد صدمته بظهورها دون شعر، ومؤكدة أنها تستمد قوتها منهم.
يشار إلى أنه عقب ظهور شيرين عبدالوهاب، خلال حفل غنائي أمس الجمعة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وهي حليقة الشعر، تداول بعض الأخبار تورط حسام حبيب في حلاقة شعرها.
وأحيت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ‏ضمن مهرجان "أم الإمارات".‏ وصدمت شيرين جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها.
وقالت المطربة المصرية عن مظهرها الجديد: "سعيدة أنني معكم، ويارب أن تتقبلوني بهذا الشكل، لقد فُقت بشكلي الجديد"، ليصفق الجمهور لها بشدة.
وتابعت شيرين عبد الوهاب ممازحة جمهورها أنها تتحدى الفنانة السورية، أصالة نصري، أن تحلق شعرها لهذه الدرجة القصيرة، خاصة وأن الأخيرة اعتادت أن تقص شعرها.
وقالت: "إنني أتحدى أصالة، لن تقدر على فعل ما فعلته". كما مازحت شيرين جمهورها في الحفل عن شكلها الجديد قائلة: "بلا شعر بلا كوافر بلا هم".
وكانت شيرين عبد الوهاب قد أكدت خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، الأسبوع الماضي، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.
وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في نيسان/ أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.
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