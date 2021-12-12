ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

وذكرت صحيفة النهار أن الوزارة قد سجلت 218 إصابة جديدة بالفيروس، و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 214089 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفعت بدورها، ليصل العدد إلى 6138، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، خلال 24 ساعة الأخيرة، في وقت تماثل 166 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي من تم شفائهم إلى 146172.وأكد بيان وزارة الصحة أنه يتواجد 24 مريضا بالعناية المركزة، مشيرا إلى تسجيل البلاد، أول أمس الجمعة، 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.وناشدت الوزارة المواطنين الجزائريين اليقظة واحترام قواعد التباعد الاجتماعي، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، بالإضافة إلى الارتداء الإلزامي للكمامة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفعت بدورها، ليصل العدد إلى 6138، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، خلال 24 ساعة الأخيرة، في وقت تماثل 166 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي من تم شفائهم إلى 146172.
وأكد بيان وزارة الصحة أنه يتواجد 24 مريضا بالعناية المركزة، مشيرا إلى تسجيل البلاد، أول أمس الجمعة، 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.
وناشدت الوزارة المواطنين الجزائريين اليقظة واحترام قواعد التباعد الاجتماعي، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، بالإضافة إلى الارتداء الإلزامي للكمامة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.