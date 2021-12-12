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ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر
ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس السبت، عن ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T06:56+0000
2021-12-12T06:57+0000
الجزائر
فيروس كورونا
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وذكرت صحيفة النهار أن الوزارة قد سجلت 218 إصابة جديدة بالفيروس، و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 214089 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفعت بدورها، ليصل العدد إلى 6138، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، خلال 24 ساعة الأخيرة، في وقت تماثل 166 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي من تم شفائهم إلى 146172.وأكد بيان وزارة الصحة أنه يتواجد 24 مريضا بالعناية المركزة، مشيرا إلى تسجيل البلاد، أول أمس الجمعة، 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.وناشدت الوزارة المواطنين الجزائريين اليقظة واحترام قواعد التباعد الاجتماعي، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، بالإضافة إلى الارتداء الإلزامي للكمامة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/الجزائر-تمديد-نظام-الوقاية-من-كورونا-لمدة-10-أيام-1053444002.html
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الجزائر, فيروس كورونا

ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

06:56 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 06:57 GMT 12.12.2021)
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا
مواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس السبت، عن ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكرت صحيفة النهار أن الوزارة قد سجلت 218 إصابة جديدة بالفيروس، و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 214089 حالة.
يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
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وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفعت بدورها، ليصل العدد إلى 6138، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، خلال 24 ساعة الأخيرة، في وقت تماثل 166 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي من تم شفائهم إلى 146172.
وأكد بيان وزارة الصحة أنه يتواجد 24 مريضا بالعناية المركزة، مشيرا إلى تسجيل البلاد، أول أمس الجمعة، 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.
وناشدت الوزارة المواطنين الجزائريين اليقظة واحترام قواعد التباعد الاجتماعي، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، بالإضافة إلى الارتداء الإلزامي للكمامة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
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