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https://arabic.sputniknews.com/20211212/الأعاصير-المدمرة-تقتل-أكثر-من-100-شخص-في-ولاية-كنتاكي-الأمريكية-1053831424.html
الأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية
الأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية
قال مسؤولون يوم السبت، إن هناك مخاوف أن يكون ما لا يقل عن 100 شخص قد لقوا حتفهم في ولاية كنتاكي الأمريكية بعد اجتياح سلسلة أعاصير الغرب الأوسط وجنوب الولايات... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T00:24+0000
2021-12-12T00:24+0000
أمريكا والأعاصير
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ودمرت الأعاصير القوية، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الأشهر الباردة، مصنعا للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري، وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.وأضاف أنه تم إنقاذ 40 عاملا في مصنع الشموع في مدينة مايفيلد، الذي كان يضم حوالي 110 أشخاص عندما تحول إلى كومة من الأنقاض.وتابع بشير، أن العثور على أي شخص آخر على قيد الحياة تحت الأنقاض سيكون "معجزة".وقال بشير في مؤتمر صحفي، إنه تم نشر 189 فردا من الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وستركز جهود الإنقاذ بشكل كبير على مايفيلد، التي يقطنها نحو عشرة آلاف نسمة في جنوب غرب الولاية.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/حاكم-كنتاكي-الأمريكية-مقتل-70-شخصاعلى-الأقل-في-أعاصير-تجتاح-الولاية-1053822109.html
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أمريكا والأعاصير

الأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية

00:24 GMT 12.12.2021
© REUTERS / CHENEY ORRالأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية السبت 11 ديسمبر 2021
الأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية السبت 11 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / CHENEY ORR
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قال مسؤولون يوم السبت، إن هناك مخاوف أن يكون ما لا يقل عن 100 شخص قد لقوا حتفهم في ولاية كنتاكي الأمريكية بعد اجتياح سلسلة أعاصير الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة، وأدت إلى هدم منازل وتسوية مباني شركات بالأرض.
ودمرت الأعاصير القوية، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الأشهر الباردة، مصنعا للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري، وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.
وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، إن مجموعة الأعاصير كانت الأكثر تدميرا في تاريخ الولاية.
وأضاف أنه تم إنقاذ 40 عاملا في مصنع الشموع في مدينة مايفيلد، الذي كان يضم حوالي 110 أشخاص عندما تحول إلى كومة من الأنقاض.
وتابع بشير، أن العثور على أي شخص آخر على قيد الحياة تحت الأنقاض سيكون "معجزة".
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وقال بشير في مؤتمر صحفي، إنه تم نشر 189 فردا من الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وستركز جهود الإنقاذ بشكل كبير على مايفيلد، التي يقطنها نحو عشرة آلاف نسمة في جنوب غرب الولاية.
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00:24 GMTالأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية
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