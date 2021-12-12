برازيلي يحاول دخول "غينيس" بركوب موجة ارتفاعها 20 مترا على لوح تزلج

وحسب تصريحات لرويترز، يأمل البرازيلي لوكاس فينك في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد ركوب موجة كبيرة على لوح التزلج في نازاري بالبرتغال.وقال فينك إن الموجة التي سيركبها يبلغ ارتفاعها نحو 20 مترا، مؤكدا أنه سيركب لوح قشط.وأوضح أن لوح القشط أصغر من لوح التزلج، ويبلغ قياسه حوالي 131 سم × 50 سم ولا يزيد سمكه عن 2.5 سم، ولا يحتوي على زعانف للمساعدة في الاستقرار، مثل اللوح الأكبر، ولا يوجد به الشريط الذي يربط كاحل راكب الأمواج باللوحة.فينك، الذي ولد في ريو دي جانيرو، كان لاعب كرة قدم في فريق فلامنجو قبل أن يتجه للتزلج على الألواح، والتي تُوٍج فيها بطلاً للعالم في عام 2019.
وأوضح أن لوح القشط أصغر من لوح التزلج، ويبلغ قياسه حوالي 131 سم × 50 سم ولا يزيد سمكه عن 2.5 سم، ولا يحتوي على زعانف للمساعدة في الاستقرار، مثل اللوح الأكبر، ولا يوجد به الشريط الذي يربط كاحل راكب الأمواج باللوحة.
فينك، الذي ولد في ريو دي جانيرو، كان لاعب كرة قدم في فريق فلامنجو قبل أن يتجه للتزلج على الألواح، والتي تُوٍج فيها بطلاً للعالم في عام 2019.