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برازيلي يحاول دخول "غينيس" بركوب موجة ارتفاعها 20 مترا على لوح تزلج
برازيلي يحاول دخول "غينيس" بركوب موجة ارتفاعها 20 مترا على لوح تزلج
يحاول البرازيلي لوكاس فينك دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن طريق ركوب موجة ضخمة على لوح تزلج في البرتغال. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T17:00+0000
2021-12-12T17:01+0000
تزلج على الجليد
ركوب أمواج
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وحسب تصريحات لرويترز، يأمل البرازيلي لوكاس فينك في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد ركوب موجة كبيرة على لوح التزلج في نازاري بالبرتغال.وقال فينك إن الموجة التي سيركبها يبلغ ارتفاعها نحو 20 مترا، مؤكدا أنه سيركب لوح قشط.وأوضح أن لوح القشط أصغر من لوح التزلج، ويبلغ قياسه حوالي 131 سم × 50 سم ولا يزيد سمكه عن 2.5 سم، ولا يحتوي على زعانف للمساعدة في الاستقرار، مثل اللوح الأكبر، ولا يوجد به الشريط الذي يربط كاحل راكب الأمواج باللوحة.فينك، الذي ولد في ريو دي جانيرو، كان لاعب كرة قدم في فريق فلامنجو قبل أن يتجه للتزلج على الألواح، والتي تُوٍج فيها بطلاً للعالم في عام 2019.
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تزلج على الجليد, ركوب أمواج

برازيلي يحاول دخول "غينيس" بركوب موجة ارتفاعها 20 مترا على لوح تزلج

17:00 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 17:01 GMT 12.12.2021)
© Sputnik . Okba Jomaشركة Surf Brothers Skolkovo الروسية لركوب الأمواج، ضواحي موسكو، روسيا
شركة Surf Brothers Skolkovo الروسية لركوب الأمواج، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Okba Joma
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يحاول البرازيلي لوكاس فينك دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن طريق ركوب موجة ضخمة على لوح تزلج في البرتغال.
وحسب تصريحات لرويترز، يأمل البرازيلي لوكاس فينك في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد ركوب موجة كبيرة على لوح التزلج في نازاري بالبرتغال.
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وقال فينك إن الموجة التي سيركبها يبلغ ارتفاعها نحو 20 مترا، مؤكدا أنه سيركب لوح قشط.
وأوضح أن لوح القشط أصغر من لوح التزلج، ويبلغ قياسه حوالي 131 سم × 50 سم ولا يزيد سمكه عن 2.5 سم، ولا يحتوي على زعانف للمساعدة في الاستقرار، مثل اللوح الأكبر، ولا يوجد به الشريط الذي يربط كاحل راكب الأمواج باللوحة.
فينك، الذي ولد في ريو دي جانيرو، كان لاعب كرة قدم في فريق فلامنجو قبل أن يتجه للتزلج على الألواح، والتي تُوٍج فيها بطلاً للعالم في عام 2019.
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