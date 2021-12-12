"حماس" تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل 3 من عناصرها خلال جنازة بجنوب لبنان

جاء ذلك في بيان للحركة بعد ساعات من حادث إطلاق نار خلال جنازة عضو الحركة ابراهيم شاهين الذي قتل بإنفجار في المخيم يوم الجمعة الماضي، بحسب "فلسطين اليوم".وقالت "حماس" في بيانها إنها تحمل "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، والسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في لبنان "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة".واعتبرت الحركة أن "هذه المجزرة هي جريمة تستهدف كامل المجتمع الفلسطيني في لبنان، وتعد اعتداءً على الوجود الفلسطيني في لبنان، وعلى قواه الوطنية".وأشارت إلى أن الجنازة "تم التوافق على تفاصيلها وطنياً ورسمياً وتمت بحضور وطني فلسطيني ولبناني".وقالت إن عناصر ما يسمى بـ "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" التابعة للسلطة الفلسطينية، أطلقوا النار "بشكل مباشر ومتعمد وبهدف القتل من أسلحة رشاشة على المشاركين في موكب التشييع".ولم تصدر السلطة الفلسطينية تعليقا فوريا على اتهامات حماس لأجهزتها بالضلوع في حادث إطلاق النار.وأكدت الحركة في بيانها أن إطلاق النار أدى إلى مقتل 3 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عاما، إضافة إلى سقوط عدد آخر من الجرحى.واعتبرت حماس أن الحديث يدور عن "سابقة لم تحدث يوماً في جنازة شهيد سوى ما كانت تفعله قوات الاحتلال ضد شعبنا في جنازات الشهداء".وقالت إن الحادث يهدف إلى "تخريب مسيرة السلم الأهلي والأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني في لبنان، كما تستهدف العبث بأمن المجتمع اللبناني في عمق منطقة حساسة في جنوب لبنان كانت وما زالت خزان مقاومته وحاضنة نصره، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان العزيز أزمة اقتصادية واجتماعية وتستهدفه مشاريع أمنية إسرائيلية".ودعت الحركة أجهزة الأمن اللبنانية إلى "ملاحقة هؤلاء القتلة ووقف التعاون مع جهاز يرتكب مثل هذه المجزرة".وكانت حركة حماس قد أوضحت أمس أن الانفجار الذي وقع الجمعة، في مخيم الشمالي للاجئين الفلسطينيين، بمدينة صور جنوبي لبنان، نجم عن ماس كهربائي، في مخزن يحوي أسطوانات أكسجين ومواد مخصصة لمرضى "كوفيد-19".
وقالت إن الحادث يهدف إلى "تخريب مسيرة السلم الأهلي والأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني في لبنان، كما تستهدف العبث بأمن المجتمع اللبناني في عمق منطقة حساسة في جنوب لبنان كانت وما زالت خزان مقاومته وحاضنة نصره، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان العزيز أزمة اقتصادية واجتماعية وتستهدفه مشاريع أمنية إسرائيلية".
ودعت الحركة أجهزة الأمن اللبنانية إلى "ملاحقة هؤلاء القتلة ووقف التعاون مع جهاز يرتكب مثل هذه المجزرة".
وكانت حركة حماس قد أوضحت أمس أن الانفجار الذي وقع الجمعة، في مخيم الشمالي للاجئين الفلسطينيين، بمدينة صور جنوبي لبنان، نجم عن ماس كهربائي، في مخزن يحوي أسطوانات أكسجين ومواد مخصصة لمرضى "كوفيد-19".