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https://arabic.sputniknews.com/20211212/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يتوجه-إلى-الإمارات-في-زيارة-هي-الأولى-منذ-تطبيع-العلاقات-1053837084.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى الإمارات في زيارة هي الأولى منذ تطبيع العلاقات
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى الإمارات في زيارة هي الأولى منذ تطبيع العلاقات
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيتوجه إلى دولة الإمارات ويلتقي مع ولي العهد اليوم الأحد في زيارة هي الأعلى مستوى منذ تطبيع العلاقات... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T08:57+0000
2021-12-12T08:57+0000
العالم العربي
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وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان في تغريدة على تويتر اليوم الأحد: "رئيس الوزراء بينيت سيغادر البلاد اليوم للقيام بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد. سيبحث الزعيمان اللذان سيلتقيان غدا تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية، مما يساهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار".يذكر أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، كان قد دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لزيارة هي الأولى من نوعها إلى الإمارات، وفق إعلام عبري.قالت قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم السبت، نقلا عن بيان لمكتب هارتسوغ: "هاتف الرئيس يتسحاق هرتسوغ أمس للمرة الأولى ولي العهد، والحاكم الفعلي للإمارات، الشيخ محمد بن زايد".وأضافت: "وفق البيان دار الحديث في أجواء دافئة وودية وتطرق لقضايا ثنائية وإقليمية مختلفة".
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العالم العربي

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى الإمارات في زيارة هي الأولى منذ تطبيع العلاقات

08:57 GMT 12.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / POOL
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيتوجه إلى دولة الإمارات ويلتقي مع ولي العهد اليوم الأحد في زيارة هي الأعلى مستوى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان في تغريدة على تويتر اليوم الأحد: "رئيس الوزراء بينيت سيغادر البلاد اليوم للقيام بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد. سيبحث الزعيمان اللذان سيلتقيان غدا تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية، مما يساهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار".
يذكر أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، كان قد دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لزيارة هي الأولى من نوعها إلى الإمارات، وفق إعلام عبري.
قالت قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم السبت، نقلا عن بيان لمكتب هارتسوغ: "هاتف الرئيس يتسحاق هرتسوغ أمس للمرة الأولى ولي العهد، والحاكم الفعلي للإمارات، الشيخ محمد بن زايد".
وأضافت: "وفق البيان دار الحديث في أجواء دافئة وودية وتطرق لقضايا ثنائية وإقليمية مختلفة".
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