رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى الإمارات في زيارة هي الأولى منذ تطبيع العلاقات

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان في تغريدة على تويتر اليوم الأحد: "رئيس الوزراء بينيت سيغادر البلاد اليوم للقيام بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد. سيبحث الزعيمان اللذان سيلتقيان غدا تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية، مما يساهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار".يذكر أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، كان قد دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لزيارة هي الأولى من نوعها إلى الإمارات، وفق إعلام عبري.قالت قناة "كان" الرسمية، مساء اليوم السبت، نقلا عن بيان لمكتب هارتسوغ: "هاتف الرئيس يتسحاق هرتسوغ أمس للمرة الأولى ولي العهد، والحاكم الفعلي للإمارات، الشيخ محمد بن زايد".وأضافت: "وفق البيان دار الحديث في أجواء دافئة وودية وتطرق لقضايا ثنائية وإقليمية مختلفة".
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيتوجه إلى دولة الإمارات ويلتقي مع ولي العهد اليوم الأحد في زيارة هي الأعلى مستوى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان في تغريدة على تويتر اليوم الأحد: "رئيس الوزراء بينيت سيغادر البلاد اليوم للقيام بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد. سيبحث الزعيمان اللذان سيلتقيان غدا تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية، مما يساهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار".
PM Bennett will take off today for his first official visit to the UAE, by invitation from Crown Prince Sheikh @MohamedBinZayed. The two leaders will discuss deepening ties, especially in economic & regional issues that will contribute to prosperity, welfare and stability. pic.twitter.com/FN5Ep1ibgX