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https://arabic.sputniknews.com/20211212/صربيا-تعتزم-شراء-مروحيات-روسية-لتصبح-أكبر-مالك-للطائرات-الهليكوبتر-في-المنطقة-1053854414.html
صربيا تعتزم شراء مروحيات روسية لتصبح أكبر مالك للطائرات الهليكوبتر في المنطقة
صربيا تعتزم شراء مروحيات روسية لتصبح أكبر مالك للطائرات الهليكوبتر في المنطقة
قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، اليوم الأحد إن بلاده تعتزم شراء 30 طائرة هليكوبتر بين عامي 2022 و2023 بما في ذلك مروحيات روسية. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T15:06+0000
2021-12-12T15:06+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم
صربيا
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بلغراد- سبوتنيك. قضى الزعيم الصربي عطلة نهاية الأسبوع في رحلة رسمية في مدينة نيس بجنوب صربيا، حيث تتمركز القوات البرية، وعقد مع وزير الدفاع نيبويسا ستيفانوفيتش وقيادة القوات اجتماعا، وشهدوا تدريبات على إطلاق النار.وقال فوسيتش: "نتوقع إمدادات كبيرة من طائرات الهليكوبتر في العام المقبل وفي عام 2023، ونتوقع إجمالا 30 مركبة. ذلك سيجعل صربيا دولة تمتلك أكبر عدد من طائرات الهليكوبتر في المنطقة".ووفقا لحديث الرئيس الصربي، ستشمل هذه الإمدادات 11 طائرة هليكوبتر من طراز إيرباص "إتش 145" و4 طائرات هليكوبتر من طراز "مي 35" و3 طائرات "ميل مي- 17".وذلك بالإضافة إلى 11 طائرة هليكوبتر مستعملة من طراز "مي- 35"، تشتريها صربيا من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وأوضح فوسيتش أن ميزانية الدفاع الصربية لعام 2022 التي تزيد على 1.1 مليار يورو (1.24 مليار دولار) ستزداد بمقدار 500 مليون يورو لشراء معدات وأسلحة بما في ذلك الطيران العسكري.وتابع: "اليوم، قررنا طلب معدات وتسليح ونقل، وكذلك أسلحة وألغام وصواريخ من صناعة الدفاع الصربية مقابل 1.250 مليار يورو في السنوات الخمس المقبلة".وأشار إلى أن ذلك يشكل دافعا إضافيا للمؤسسات الدفاعية الصربية وتقدما ضخما في مشتريات الجيش الصربي لتحديثه ، مضيفا أن الإجمالي المذكور لمشتريات المعدات العسكرية لا يشمل الشحنات من روسيا وفرنسا.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الاستعانة-بمروحية-مي-17-لنقل-طائرة-مسيرة-إيرانية-فيديو-وصور--1053634185.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم, صربيا

صربيا تعتزم شراء مروحيات روسية لتصبح أكبر مالك للطائرات الهليكوبتر في المنطقة

15:06 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الروسي - مروحية "مي- 35ام"، المناورات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي، روسيا 24 مارس 2020
الجيش الروسي - مروحية مي- 35ام، المناورات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي، روسيا 24 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، اليوم الأحد إن بلاده تعتزم شراء 30 طائرة هليكوبتر بين عامي 2022 و2023 بما في ذلك مروحيات روسية.
بلغراد- سبوتنيك. قضى الزعيم الصربي عطلة نهاية الأسبوع في رحلة رسمية في مدينة نيس بجنوب صربيا، حيث تتمركز القوات البرية، وعقد مع وزير الدفاع نيبويسا ستيفانوفيتش وقيادة القوات اجتماعا، وشهدوا تدريبات على إطلاق النار.
وقال فوسيتش: "نتوقع إمدادات كبيرة من طائرات الهليكوبتر في العام المقبل وفي عام 2023، ونتوقع إجمالا 30 مركبة. ذلك سيجعل صربيا دولة تمتلك أكبر عدد من طائرات الهليكوبتر في المنطقة".
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ووفقا لحديث الرئيس الصربي، ستشمل هذه الإمدادات 11 طائرة هليكوبتر من طراز إيرباص "إتش 145" و4 طائرات هليكوبتر من طراز "مي 35" و3 طائرات "ميل مي- 17".
وذلك بالإضافة إلى 11 طائرة هليكوبتر مستعملة من طراز "مي- 35"، تشتريها صربيا من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح فوسيتش أن ميزانية الدفاع الصربية لعام 2022 التي تزيد على 1.1 مليار يورو (1.24 مليار دولار) ستزداد بمقدار 500 مليون يورو لشراء معدات وأسلحة بما في ذلك الطيران العسكري.
وتابع: "اليوم، قررنا طلب معدات وتسليح ونقل، وكذلك أسلحة وألغام وصواريخ من صناعة الدفاع الصربية مقابل 1.250 مليار يورو في السنوات الخمس المقبلة".
وأشار إلى أن ذلك يشكل دافعا إضافيا للمؤسسات الدفاعية الصربية وتقدما ضخما في مشتريات الجيش الصربي لتحديثه ، مضيفا أن الإجمالي المذكور لمشتريات المعدات العسكرية لا يشمل الشحنات من روسيا وفرنسا.
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