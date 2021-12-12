صربيا تعتزم شراء مروحيات روسية لتصبح أكبر مالك للطائرات الهليكوبتر في المنطقة

بلغراد- سبوتنيك. قضى الزعيم الصربي عطلة نهاية الأسبوع في رحلة رسمية في مدينة نيس بجنوب صربيا، حيث تتمركز القوات البرية، وعقد مع وزير الدفاع نيبويسا ستيفانوفيتش وقيادة القوات اجتماعا، وشهدوا تدريبات على إطلاق النار.وقال فوسيتش: "نتوقع إمدادات كبيرة من طائرات الهليكوبتر في العام المقبل وفي عام 2023، ونتوقع إجمالا 30 مركبة. ذلك سيجعل صربيا دولة تمتلك أكبر عدد من طائرات الهليكوبتر في المنطقة".ووفقا لحديث الرئيس الصربي، ستشمل هذه الإمدادات 11 طائرة هليكوبتر من طراز إيرباص "إتش 145" و4 طائرات هليكوبتر من طراز "مي 35" و3 طائرات "ميل مي- 17".وذلك بالإضافة إلى 11 طائرة هليكوبتر مستعملة من طراز "مي- 35"، تشتريها صربيا من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وأوضح فوسيتش أن ميزانية الدفاع الصربية لعام 2022 التي تزيد على 1.1 مليار يورو (1.24 مليار دولار) ستزداد بمقدار 500 مليون يورو لشراء معدات وأسلحة بما في ذلك الطيران العسكري.وتابع: "اليوم، قررنا طلب معدات وتسليح ونقل، وكذلك أسلحة وألغام وصواريخ من صناعة الدفاع الصربية مقابل 1.250 مليار يورو في السنوات الخمس المقبلة".وأشار إلى أن ذلك يشكل دافعا إضافيا للمؤسسات الدفاعية الصربية وتقدما ضخما في مشتريات الجيش الصربي لتحديثه ، مضيفا أن الإجمالي المذكور لمشتريات المعدات العسكرية لا يشمل الشحنات من روسيا وفرنسا.
قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، اليوم الأحد إن بلاده تعتزم شراء 30 طائرة هليكوبتر بين عامي 2022 و2023 بما في ذلك مروحيات روسية.
بلغراد- سبوتنيك. قضى الزعيم الصربي عطلة نهاية الأسبوع في رحلة رسمية في مدينة نيس بجنوب صربيا، حيث تتمركز القوات البرية، وعقد مع وزير الدفاع نيبويسا ستيفانوفيتش وقيادة القوات اجتماعا، وشهدوا تدريبات على إطلاق النار.
وقال فوسيتش: "نتوقع إمدادات كبيرة من طائرات الهليكوبتر في العام المقبل وفي عام 2023، ونتوقع إجمالا 30 مركبة. ذلك سيجعل صربيا دولة تمتلك أكبر عدد من طائرات الهليكوبتر في المنطقة".