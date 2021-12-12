تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/ضيق-التنفس-البسيط-قد-يكون-سببه-جرثومة-في-المعدة-تتطلب-تدخلا-عاجلا--1053864691.html
ضيق التنفس البسيط قد يكون سببه جرثومة في المعدة تتطلب تدخلا عاجلا
ضيق التنفس البسيط قد يكون سببه جرثومة في المعدة تتطلب تدخلا عاجلا
ضيق التنفس، قد يكون أحد الأعراض، لمرض شائع جدا، وهو عبارة عن جرثومة تصيب معدة الإنسان، الأمر الذي يتطلب رعاية صحية مباشرة وسريعة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T19:30+0000
2021-12-12T19:30+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102744/81/1027448162_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5f92bb2338e248d67ea55bccba71756b.jpg
وبحسب بعض المصادر العلمية، تسبب جرثومة المعدة في بعض الأحيان، لدى المصابين شعورا بالضيق في التنفس، وهو من أحد الأعراض المسجلة لهذا المرض.وتحدث جرثومة المعدة نتيجة دخول بكتيريا "الملوية البوابية" عن طريق استعمال الأطباق والأكواب الملوثة أو الخاصة بالمرضى وعدم غسل اليدين باستمرار وتناول أطعمة ومشروبات غير نظيفة، بحسب الصادر التي نقلت عنها "Very well Health"، الأمر الذي يؤكد على أن النظافة الشخصية تلعب دورا محوريا في ظهور هذا المرض من عدمه.علاقة جرثومة المعدة بالجهاز التنفسيبشكل عام، يشكو بعض المصابين بجرثومة المعدة من وجود حالة ضيق في التنفس، على الرغم من وجود العديد من المضاعفات الصحية الأخرى، لكن العلماء وثقوا علاقة جرثومة المعدة (H.pylori) وربطوها بحدوث اضطرابات الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى حدوث انسداد رئوي مزمن وتوسع القصبات والربو وسرطان الرئة والسل، بحسب المقال المنشور في "الكونسلتو".وترفع فرص إصابة الرئة بالأمراض نتيجة ضعف جهاز المناعة لدى الإنسان وعدم قدرته على التصدي للبكتيريا والفيروسات، ولكن يوجد بعض الأعراض التي يمكن من خلالها معرفة حدوث مشكلة في الرئة، وهي: الصعوبة في التنفس.وضيق التنفس، والشعور بعدم الحصول على قدر كافي من الهواء، وهي حالة يشعر بها الكثيرون أثناء النوم، بالإضافة إلى عدم القدرة على ممارسة أي نشاط بدني أو رياضي، والسعال أو السعال المصحوب بدم أو بلغم، أو لشعور بألم وعدم الراحة عند التنفس، أو صدور صوت أو صفير عند التنفس أو الشعور بآلام في الصدر.جرثومة المعدة تحتاج إلى علاج سريعبحسب المصادر، يحتاج المصابون بجرثومة المعدة إلى التوجه بأسرع وقت ممكن إلى العيادة أو الطبيب، من أجل تجنب حدوث أي مضاعفات خطيرة، كتلك المرتبطة بالسرطان أو الجهاز التنفسي وغيرها.وعادة يقوم الأطباء بإجراء عدة اختبارات للمرضى، منها تحليل الأجسام المضادة في الدم واختبار البراز والتنفس، ودراسة الأعراض التي يشعر بها المريض.ويقدم للمرضى عادة مضادات حيوية لمدة 14 يوما، تتكون من مزيج من دوائين، هما"amoxicillin" و"clarithromycin"، أو غيرها من الأدوية، مع الحذر وضرورة استشارة الطبيب المختص، حيث تختلف الحالات من شخص لآخر.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/قطرة-عين-قد-تغني-الإنسان-عن-النظارات-في-ثورة-طبية-جديدة--1053778182.html
https://arabic.sputniknews.com/20211212/حيوان-واحد-في-الأرض-يغير-لون-عينيه-ما-زل-لغزا-يحير-العلماء-صور-وفيديو--1053851293.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102744/81/1027448162_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_7652907cfee48f8581f479886f7c81fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم

ضيق التنفس البسيط قد يكون سببه جرثومة في المعدة تتطلب تدخلا عاجلا

19:30 GMT 12.12.2021
© Fotolia / PIC4Uالجهاز التنفسي
الجهاز التنفسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Fotolia / PIC4U
تابعنا عبر
ضيق التنفس، قد يكون أحد الأعراض، لمرض شائع جدا، وهو عبارة عن جرثومة تصيب معدة الإنسان، الأمر الذي يتطلب رعاية صحية مباشرة وسريعة.
وبحسب بعض المصادر العلمية، تسبب جرثومة المعدة في بعض الأحيان، لدى المصابين شعورا بالضيق في التنفس، وهو من أحد الأعراض المسجلة لهذا المرض.
وتحدث جرثومة المعدة نتيجة دخول بكتيريا "الملوية البوابية" عن طريق استعمال الأطباق والأكواب الملوثة أو الخاصة بالمرضى وعدم غسل اليدين باستمرار وتناول أطعمة ومشروبات غير نظيفة، بحسب الصادر التي نقلت عنها "Very well Health"، الأمر الذي يؤكد على أن النظافة الشخصية تلعب دورا محوريا في ظهور هذا المرض من عدمه.

علاقة جرثومة المعدة بالجهاز التنفسي

بشكل عام، يشكو بعض المصابين بجرثومة المعدة من وجود حالة ضيق في التنفس، على الرغم من وجود العديد من المضاعفات الصحية الأخرى، لكن العلماء وثقوا علاقة جرثومة المعدة (H.pylori) وربطوها بحدوث اضطرابات الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى حدوث انسداد رئوي مزمن وتوسع القصبات والربو وسرطان الرئة والسل، بحسب المقال المنشور في "الكونسلتو".
رجل يضع نظارات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
قطرة عين قد تغني الإنسان عن النظارات في ثورة طبية جديدة
10 ديسمبر, 11:59 GMT
وترفع فرص إصابة الرئة بالأمراض نتيجة ضعف جهاز المناعة لدى الإنسان وعدم قدرته على التصدي للبكتيريا والفيروسات، ولكن يوجد بعض الأعراض التي يمكن من خلالها معرفة حدوث مشكلة في الرئة، وهي: الصعوبة في التنفس.
وضيق التنفس، والشعور بعدم الحصول على قدر كافي من الهواء، وهي حالة يشعر بها الكثيرون أثناء النوم، بالإضافة إلى عدم القدرة على ممارسة أي نشاط بدني أو رياضي، والسعال أو السعال المصحوب بدم أو بلغم، أو لشعور بألم وعدم الراحة عند التنفس، أو صدور صوت أو صفير عند التنفس أو الشعور بآلام في الصدر.

جرثومة المعدة تحتاج إلى علاج سريع

بحسب المصادر، يحتاج المصابون بجرثومة المعدة إلى التوجه بأسرع وقت ممكن إلى العيادة أو الطبيب، من أجل تجنب حدوث أي مضاعفات خطيرة، كتلك المرتبطة بالسرطان أو الجهاز التنفسي وغيرها.
بؤبؤ مقرب جدا في عين بشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
حيوان واحد في الأرض يغير لون عينيه لا يزال لغزا يحير العلماء... صور وفيديو
14:28 GMT
وعادة يقوم الأطباء بإجراء عدة اختبارات للمرضى، منها تحليل الأجسام المضادة في الدم واختبار البراز والتنفس، ودراسة الأعراض التي يشعر بها المريض.
ويقدم للمرضى عادة مضادات حيوية لمدة 14 يوما، تتكون من مزيج من دوائين، هما"amoxicillin" و"clarithromycin"، أو غيرها من الأدوية، مع الحذر وضرورة استشارة الطبيب المختص، حيث تختلف الحالات من شخص لآخر.
© Sputnikملحوظة مهمة
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik
ملحوظة مهمة
1/1
© Sputnik
ملحوظة مهمة
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:59 GMTالسعودية تقر ميزانية 2022... والملك سلمان يصدر توجيها إلى مجلس الوزراء
19:55 GMTرئيس وزراء بولندا يناقش مع المستشار الألماني إمكانية فرض عقوبات مستقبلية ضد بيلاروس
19:51 GMTالسعودية بصدد عقد أولى ورش استمطار السحب
19:47 GMTملك الأردن يتحدث عن هدف يجب مواصلة العمل من أجله
19:43 GMTبعثة الأمم المتحدة في ليبيا تصدر بيانا بعد وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس
19:30 GMTضيق التنفس البسيط قد يكون سببه جرثومة في المعدة تتطلب تدخلا عاجلا
19:23 GMTالرئيس العراقي يناقش مع مسؤول أمريكي إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي
19:21 GMTإسرائيل تسجل 15 إصابة جديدة بأوميكرون وتحذر من الموجة الخامسة
19:04 GMT علماء يرصدون ولادة "فراشة" بجناح واحد احترقت في الفضاء... صور وفيديو
19:01 GMTرغم اعتراض الصدر... دولة القانون: الحكومة التوافقية الحل الوحيد لإنهاء "الانسداد السياسي" بالعراق
18:57 GMT"احتجاجات حضرموت"... هل تقود اليمن إلى الاستقرار أم الفوضى؟
18:52 GMTبرشلونة يفرط في فوز ثمين على أوساسونا
18:46 GMTميقاتي يصدر بيانا عاجلا بشأن الإساءة إلى البحرين والتطاول عليها
18:44 GMTاستئناف حركة الملاحة في مطار عدن الدولي بعد إصلاح عطل فني
18:43 GMTمايكروسوفت تحذر ملايين المستخدمين لنظامي ويندوز 10 و11
18:36 GMTكورونا يضرب البريميرليغ
18:32 GMT"تعرضت لأبشع أنواع العنف"... نضال الأحمدية تبكي وتكشف تفاصيل صادمة عن طلاق شيرين عبدالوهاب
18:30 GMTحوت أزرق يتجاوز قاربا... عندما يفرض عملاق الأرض هيبته... فيديو
17:57 GMTتتويج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بجائزة أفضل مدرب أندية في أفريقيا لعام 2021
17:54 GMTبعد لقائها نتنياهو... ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"... صور