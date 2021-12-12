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https://arabic.sputniknews.com/20211212/ظهور-صور-مسربة-لرئيس-وزراء-بريطانيا-بوريس-جونسون-وسط-مطالب-باستقالته-1053836905.html
وسط مطالبات باستقالته.. تسريب صور لبوريس جونسون وهو يشارك في فعالية اجتماعية
وسط مطالبات باستقالته.. تسريب صور لبوريس جونسون وهو يشارك في فعالية اجتماعية
كشفت تقارير بريطانية عن صور مسربة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وسط مطالب ‏حالية له بتقديم استقالته.‏ 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T08:54+0000
2021-12-12T08:55+0000
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وتبين الصور التي نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية تنظيم بوريس جونسون لمسابقة بمناسبة أعياد الكريسماس في مقر إقامته بشارع داونينغ، والتي أقيمت في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بحسب المطبوعة.وفي الصور المسربة، يظهر جونسون في شارع "داونينغ" وهو يجلس بجانب اثنين من موظفيه.وأشارت "ميرور" إلى أن المسابقة أقامها بوريس جونسون لموظفي شارع "داونينغ"، وكان من المقرر في البداية أن يكون افتراضيا عن بعد، لكن أحد المصادر قال إن الكثيرين منهم فضلوا المشاركة الشخصية بدلا من ذلك.وأضافت المصادر أن الموظفين كانوا يشربون الخمر، ولم يناقشوا العمل وتحدثوا لساعات بعد انتهاء المسابقة.وفي وقت الذي أقام فيه بوريس جونسون مسابقته الخاصة بالكريسماس، كانت لندن تخضع لقيود المستوى 2 لـ(كوفيد-19)، التي حظرت التجمعات الاجتماعية بين أفراد الأسر المختلفة، وحظر إقامة حفلات عيد الميلاد، التي كانت في الأساس أحداثا اجتماعية.ويأتي نشر الصور المسربة في الوقت الذي يواجه فيه رئيس وزراء بريطانيا دعوات للاستقالة، بعد أن أظهر مقطع فيديو مسرب موظفيه وهم يمزحون حول إقامة حفل عيد الميلاد، في انتهاك للقواعد الاحترازية لفيروس كورونا.وتم تسريب الفيديو بعد أيام من إخبار المصادر لوسائل الإعلام بوجود حفلة في شارع "داونينغ" في 18 ديسمبر 2020، تضمنت طعاما ومشروبات وألعابا للحفلات.وقال إيان بلاكفورد، أكبر عضو في البرلمان في الحزب الوطني الاسكتلندي، بعد هذه التقارير إن "الثقة في القيادة هي مسألة حياة أو موت، ورئيس الوزراء مسؤول عن فقدان ثقة الناس، ولم يعد قادرا على قيادة القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه هذه الجزر".كما واجه جونسون انتقادات من أنصاره، إذ قال أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين إن "الفضيحة ستجعل من الصعب على رئيس الوزراء قيادة حزبه".من ناحيته، نفى بوريس جونسون انتهاكه أي من قواعد (كوفيد-19)، وقال: "ما يمكنني قوله هو أنه تم الالتزام بجميع المبادئ التوجيهية، لقد تابعت بنفسي بأنه تم اتباع الإرشادات في جميع الأوقات".
https://arabic.sputniknews.com/20211212/استطلاع-غالبية-الناخبين-يؤيدن-استقالة-رئيس-وزراء-بريطانيا-بسبب-فضائحه-1053834164.html
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وسط مطالبات باستقالته.. تسريب صور لبوريس جونسون وهو يشارك في فعالية اجتماعية

08:54 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 08:55 GMT 12.12.2021)
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / POOL
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كشفت تقارير بريطانية عن صور مسربة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وسط مطالب ‏حالية له بتقديم استقالته.‏
وتبين الصور التي نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية تنظيم بوريس جونسون لمسابقة بمناسبة أعياد الكريسماس في مقر إقامته بشارع داونينغ، والتي أقيمت في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بحسب المطبوعة.
وفي الصور المسربة، يظهر جونسون في شارع "داونينغ" وهو يجلس بجانب اثنين من موظفيه.
وأشارت "ميرور" إلى أن المسابقة أقامها بوريس جونسون لموظفي شارع "داونينغ"، وكان من المقرر في البداية أن يكون افتراضيا عن بعد، لكن أحد المصادر قال إن الكثيرين منهم فضلوا المشاركة الشخصية بدلا من ذلك.
وأضافت المصادر أن الموظفين كانوا يشربون الخمر، ولم يناقشوا العمل وتحدثوا لساعات بعد انتهاء المسابقة.
وفي وقت الذي أقام فيه بوريس جونسون مسابقته الخاصة بالكريسماس، كانت لندن تخضع لقيود المستوى 2 لـ(كوفيد-19)، التي حظرت التجمعات الاجتماعية بين أفراد الأسر المختلفة، وحظر إقامة حفلات عيد الميلاد، التي كانت في الأساس أحداثا اجتماعية.
ويأتي نشر الصور المسربة في الوقت الذي يواجه فيه رئيس وزراء بريطانيا دعوات للاستقالة، بعد أن أظهر مقطع فيديو مسرب موظفيه وهم يمزحون حول إقامة حفل عيد الميلاد، في انتهاك للقواعد الاحترازية لفيروس كورونا.
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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06:59 GMT
وتم تسريب الفيديو بعد أيام من إخبار المصادر لوسائل الإعلام بوجود حفلة في شارع "داونينغ" في 18 ديسمبر 2020، تضمنت طعاما ومشروبات وألعابا للحفلات.
وقال إيان بلاكفورد، أكبر عضو في البرلمان في الحزب الوطني الاسكتلندي، بعد هذه التقارير إن "الثقة في القيادة هي مسألة حياة أو موت، ورئيس الوزراء مسؤول عن فقدان ثقة الناس، ولم يعد قادرا على قيادة القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه هذه الجزر".
كما واجه جونسون انتقادات من أنصاره، إذ قال أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين إن "الفضيحة ستجعل من الصعب على رئيس الوزراء قيادة حزبه".
من ناحيته، نفى بوريس جونسون انتهاكه أي من قواعد (كوفيد-19)، وقال: "ما يمكنني قوله هو أنه تم الالتزام بجميع المبادئ التوجيهية، لقد تابعت بنفسي بأنه تم اتباع الإرشادات في جميع الأوقات".
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