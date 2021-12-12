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https://arabic.sputniknews.com/20211212/قلوبنا-منفطرة-الملياردير-جيف-بيزوس-يعلق-على-مقتل-عمال-داخل-أحد-مستودعات-شركته-1053842845.html
"قلوبنا منفطرة"... الملياردير جيف بيزوس يعلق على مقتل عمال داخل أحد مستودعات شركته
"قلوبنا منفطرة"... الملياردير جيف بيزوس يعلق على مقتل عمال داخل أحد مستودعات شركته
أعرب مؤسس "أمازون" جيف بيزوس عن حزنه الشديد، لمقتل ستة أشخاص على الأقل في مستودع تابع لشركته في ولاية إلينوي الأمريكية التي ضربها إعصار قوي. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T11:21+0000
2021-12-12T11:21+0000
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منوعات
جيف بيزوس
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وكتب بيزوس على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى البلدة التي تقع فيها المنشأة: "الأخبار من إدواردسفيل مأساوية. قلوبنا منفطرة لفقدان زملائنا هناك، أفكارنا وصلواتنا مع عائلاتهم وأحبائهم".وأضاف الملياردير الأمريكي: "يجب أن يعلم كل من في إدواردسفيل أن فريق أمازون ملتزم بدعمهم وسوف يقف إلى جانبهم خلال هذه الأزمة. نعرب عن امتناننا الكامل لجميع المستجيبين الرائعين الذين عملوا بلا كلل في الموقع".تعرض المستودع لضربة من الأعاصير التي اجتاحت ست ولايات أمريكية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا إجمالا. علق الرئيس جو بايدن بالقول إنه من المحتمل أن يكون هذا "أحد أكبر" تفش للعواصف في التاريخ.يُعتقد أن ما يصل إلى 100 موظف لدى الشركة كانوا يعملون في نوبة ليلية قبل عيد الميلاد، حوصروا عندما انهار المستودع، وليس من الواضح عدد من لا يزالون محاصرين، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".في وقت سابق من يوم السبت، قال رئيس مكافحة الحرائق في إدواردسفيل، جيمس ويتفورد، للصحفيين إن 45 شخصا خرجوا من المبنى بأمان، ونُقل أحدهم جوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما توفي 6 على الأقل.
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اقتصاد, العالم, منوعات, جيف بيزوس

"قلوبنا منفطرة"... الملياردير جيف بيزوس يعلق على مقتل عمال داخل أحد مستودعات شركته

11:21 GMT 12.12.2021
© AP Photo / Reed Saxonجيف بيزوس
جيف بيزوس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Reed Saxon
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أعرب مؤسس "أمازون" جيف بيزوس عن حزنه الشديد، لمقتل ستة أشخاص على الأقل في مستودع تابع لشركته في ولاية إلينوي الأمريكية التي ضربها إعصار قوي.
وكتب بيزوس على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى البلدة التي تقع فيها المنشأة: "الأخبار من إدواردسفيل مأساوية. قلوبنا منفطرة لفقدان زملائنا هناك، أفكارنا وصلواتنا مع عائلاتهم وأحبائهم".
وأضاف الملياردير الأمريكي: "يجب أن يعلم كل من في إدواردسفيل أن فريق أمازون ملتزم بدعمهم وسوف يقف إلى جانبهم خلال هذه الأزمة. نعرب عن امتناننا الكامل لجميع المستجيبين الرائعين الذين عملوا بلا كلل في الموقع".
تعرض المستودع لضربة من الأعاصير التي اجتاحت ست ولايات أمريكية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا إجمالا. علق الرئيس جو بايدن بالقول إنه من المحتمل أن يكون هذا "أحد أكبر" تفش للعواصف في التاريخ.
يُعتقد أن ما يصل إلى 100 موظف لدى الشركة كانوا يعملون في نوبة ليلية قبل عيد الميلاد، حوصروا عندما انهار المستودع، وليس من الواضح عدد من لا يزالون محاصرين، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
في وقت سابق من يوم السبت، قال رئيس مكافحة الحرائق في إدواردسفيل، جيمس ويتفورد، للصحفيين إن 45 شخصا خرجوا من المبنى بأمان، ونُقل أحدهم جوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما توفي 6 على الأقل.
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