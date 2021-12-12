مجلة علمية: أكبر كلمة يمكن مشاهدتها من الفضاء هي اسم عربي... صور وفيديو
© Photo / CC0 Creative Commonsكوكب الأرض
© Photo / CC0 Creative Commons
كشفت مجلة علمية عن مجموعة صور اعتبرتها من أكثر الصور إثارة وغرابة والتي التقطتها الأقمار الصناعية من الفضاء والتي نشرها برنامج الخرائط " Google Earth" على الإنترنت.
وشاركت مجلة "Live Science" العلمية الشهيرة 25 صورة فريدة وغريبة نشرت في البرنامج والتي التقط بعضها من الفضاء لذلك قد تبدو منخفضة الدقة، ومنها ما هو ملتقط عبر الطائرات والعادية والطائرات الورقة والطائرات دون طيار وحتى البالونات وهي تتسم بصور ذات جودة عالية.
ومن بين الصور الفريدة الملتقطة على سبيل المثال، صورة الصليب معقوف مترامي الأطراف، في كازخستان، حيث اكتشف العلماء أكثر من 50 نقشا جغرافيًا في عدة مناطق شمال كازاخستان وفي آسيا الوسطى تتخذ هذا الشكل، ونوهت إلى أنها بعضها يعود إلى أكثر من ألفي عام.
In Photos: Google Earth Reveals Sprawling Geoglyphs in Kazakhstan http://t.co/8mXGUUdgU4 pic.twitter.com/kmkk10xs2z— Live Science (@LiveScience) October 1, 2014
أكبر كلمة تشاهد من الفضاء هي لعربي
لكن المجلة تطرقت إلى إحدى الصور المثيرة الملتقطة من منطقة عربية، وتحديدا في الخليج العربي، مؤكدة أنها أكبر كلمة يمكن مشاهدتها على الإطلاق من الفضاء.
Prince Hamad écrit son nom en lettre géantes a Al Futaisi (désert),visible depuis l'espace. #GoogleEarth #Revesdenfants pic.twitter.com/VzhDJLR— Fatema G. (@fatemaaagh) September 23, 2012
وأشارت المجلة إلى أن أكبر نقش في العالم هو لكلمة عربية أو اسم عربي لكنها نقشت باللغة الإنكليزية، حيث حفر اسم الشيخ الإماراتي حمد بن حمدان آل نهيان، باللغة الانكليزية (HAMAD) على رمال جزيرة الفطيسي في إمارة أبوظبي بعرض نصف ميل وطول ميلين (حوالي كيلومترين) بحسب بعض المصادر العربية.
أكبر كلمة (Biggest word)— ً (@xSaraxli) July 16, 2020
نحت أحد أعضاء العائلة الحاكمة في أبو ظبي الملياردير حمد بن حمدان آل نهيان اسمه على رمال شاطئ جزيرة الفطيسي، وهي جزيرة يملكها في الخليج العربي، وقد تكون الأحرف (HAMAD) هى الأكبر في العالم، كما أنها مرئية من الفضاء. pic.twitter.com/cRSYhKKO0U
"قد تكون حروف "حمد" (HAMAD) هي الأكبر في العالم؛ بغض النظر، هي مرئية من الفضاء".
ونوهت المجلة إلى أن الكلمات عادة ما تتلاشى بسبب الرمال، إلا أن الأحرف كبيرة بما يكفي لتشكيل ممرات مائية تمتص المد الزاحف من البحر، الأمر الذي جعلها مرئية من الفضاء.
وبدورها، بينت مصادر عربية، مثل موقع "خطوات في الجغرافيا"، أن كل حرف من حروف الكلمة يبلغ حجمه حوالي كيلومترا، بينما يبلغ طول الاسم كله حوالي ثلاثة كيلومترات".