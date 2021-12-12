مركز "غاماليا": 10 أيام كافية لمعرفة فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد أوميكرون

موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبيرغ لوكالة "سبوتنيك"، "أعتقد أن عشرة أيام ستكون كافية لاختبار الفعالية".وأكد مركز "غاماليا"، في وقت سابق، أن اللقاحين "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".وأوضح المركز أنه بدأ العمل على تعديل بروتوكول اللقاح، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.وأكدت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، أنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطرا من السلالات السابقة.وكانت الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا قد قالت إن التعب الشديد أهم أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون"، فيما لم يعلن أي من المرضى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدى مواطن من جنوب إفريقيا، وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.
أكد مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبيرغ، اليوم الأحد، أن عشرة أيام ستكون كافية للتحقق من فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد السلالة الجديدة من كورونا "أوميكرون".
موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبيرغ لوكالة "سبوتنيك"، "أعتقد أن عشرة أيام ستكون كافية لاختبار الفعالية".
وأكدت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، أنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطرا من السلالات السابقة.
وكانت الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا قد قالت إن التعب الشديد أهم أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون"، فيما لم يعلن أي من المرضى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.
ويرجح العلماء أن يكون المتحور الجديد أكثر خطورة أو عدوى من السلالات الأخرى، إلا أن المعلومات عن هذه السلالة لا تزال قليلة.
وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.
وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدى مواطن من جنوب إفريقيا، وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.