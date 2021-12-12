تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مركز-غاماليا-10-أيام-كافية-لمعرفة-فعالية-لقاح-سبوتنيك-v-ضد-أوميكرون-1053832180.html
مركز "غاماليا": 10 أيام كافية لمعرفة فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد أوميكرون
مركز "غاماليا": 10 أيام كافية لمعرفة فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد أوميكرون
أكد مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبيرغ، اليوم الأحد، أن عشرة أيام ستكون كافية للتحقق من فعالية... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T03:59+0000
2021-12-12T03:59+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048516032_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_369599f800200f5fafa8a58a46f36079.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبيرغ لوكالة "سبوتنيك"، "أعتقد أن عشرة أيام ستكون كافية لاختبار الفعالية".وأكد مركز "غاماليا"، في وقت سابق، أن اللقاحين "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".وأوضح المركز أنه بدأ العمل على تعديل بروتوكول اللقاح، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.وأكدت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، أنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطرا من السلالات السابقة.وكانت الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا قد قالت إن التعب الشديد أهم أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون"، فيما لم يعلن أي من المرضى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدى مواطن من جنوب إفريقيا، وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/صندوق-الاستثمارات-الروسي-يقيم-فعالية-لقاح-سبوتنيك-v-ضد-متحور-أوميكرون-1053724385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048516032_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6520bd1f16f89b076fb443ad79fccdf1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

مركز "غاماليا": 10 أيام كافية لمعرفة فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد أوميكرون

03:59 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Павел Бедняков / الذهاب إلى بنك الصوراللقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في موسكو
اللقاح سبوتنيك V المضاد لفيروس كورونا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Павел Бедняков
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبيرغ، اليوم الأحد، أن عشرة أيام ستكون كافية للتحقق من فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد السلالة الجديدة من كورونا "أوميكرون".
موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبيرغ لوكالة "سبوتنيك"، "أعتقد أن عشرة أيام ستكون كافية لاختبار الفعالية".
وأكد مركز "غاماليا"، في وقت سابق، أن اللقاحين "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".
وأوضح المركز أنه بدأ العمل على تعديل بروتوكول اللقاح، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
صندوق الاستثمارات الروسي يقيم فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون"
9 ديسمبر, 06:54 GMT
وأكدت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، أنه لا توجد معلومات كافية بعد، لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطرا من السلالات السابقة.
وكانت الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا قد قالت إن التعب الشديد أهم أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون"، فيما لم يعلن أي من المرضى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.
ويرجح العلماء أن يكون المتحور الجديد أكثر خطورة أو عدوى من السلالات الأخرى، إلا أن المعلومات عن هذه السلالة لا تزال قليلة.
وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.
وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدى مواطن من جنوب إفريقيا، وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
04:22 GMTزلزال قوي يهز العاصمة اليابانية طوكيو
03:59 GMTمركز "غاماليا": 10 أيام كافية لمعرفة فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد أوميكرون
03:26 GMTمقتل ستة من العاملين بشركة أمازون بسبب الأعاصير في أمريكا
02:26 GMTتركيا تعلن اكتشاف 6 إصابات بالمتحور أوميكرون
01:32 GMTفقد 12 في انهيار مبنى في صقلية.. صور
01:01 GMTتعزز مقاومة الفيروس 100 مرة .. اكتشاف الحل للوقاية من متحور أوميكرون
00:24 GMTالأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية
أمسبايدن يقول إنه حذر بوتين من أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا غزت أوكرانيا
أمسعشرات الآلاف في فيينا يحتجون ضد قيود كورونا ويهاجمون الصحفيين
أمسأهداف المباراة الملحمية بين الجزائر والمغرب.. فيديو
أمسحلب تطوي حقبة الحرب وتنصب خليفة لمطرانها المختطف "بولص يازجي".. صور
أمسكيف تحسب المعدل الآمن لضربات قلبك؟
أمسترامب يكشف حقيقة رغبة نتنياهو في توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين
أمسالغويل: الليبيون محظوظون لعودة ستيفاني ويليامز مجددا للعمل على الملف الليبي
أمسعصير واحد يخفف من أعراض النقرس المزعجة
أمسشيرين عبد الوهاب: أنا مش مريضة نفسية وكنت بعاقب نفسي.. فيديو
أمسبرلمانيون ليبيون يكشفون السيناريوهات المحتملة لما بعد 24 ديسمبر
أمسأول آلة للانتحار تخضع للتجارب بداية عام 2020... إلى أين تتجه البشرية... صور وفيديو
أمسزلزال قوي يضرب جنوب شرقي إيران
أمسممثلة مصرية: ندمانة على مشاهدي العارية في بعض الأفلام