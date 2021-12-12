https://arabic.sputniknews.com/20211212/مسؤول-أمني-إسرائيلي-لا-يوجد-فيتو-أمريكي-على-عمليات-ضد-إيران-1053841054.html

مسؤول أمني إسرائيلي: لا يوجد فيتو أمريكي على عمليات ضد إيران

مسؤول أمني إسرائيلي: لا يوجد فيتو أمريكي على عمليات ضد إيران

قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، أمس السبت، إنه لا يوجد فيتو أمريكي على أي عمليات إسرائيلية ضد إيران. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T10:48+0000

2021-12-12T10:48+0000

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الاتفاق النووي

إيران

إسرائيل

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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24 news، مساء أمس السبت، عن مصدر أمني إسرائيلي بارز، أن الإدارة الأمريكية تقف بجوار إسرائيل، وبأنه لا يوجد أي فيتو من جانبها بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.وأفاد المصدر بأن صبر الولايات المتحدة الأمريكية حيال المفاوضات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد نفد، حيث تدرك الإدارة الأمريكية بأن إيران تناور وتماطل وليس بحوزتهم أوراق جيدة.ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء السبت، عن مصدر أمني إسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي، غانتس قد أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للقيام بخيار عسكري ضد إيران، وهو ما أبلغه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى العاصمة، واشنطن، في هذه الآونة.وأوضحت الصحيفة العبرية أن غانتس قد أوضح للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك أي تقدم في مباحثات فيينا الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أن الجانب الإيراني "يناور أو يخادع" الأطراف المشاركة في المفاوضات الدائرة في العاصمة النمساوية.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/قائد-عسكري-إسرائيلي-سابق-يدعو-بلاده-لمهاجة-إيران-دون-أي-تأخير-1053835620.html

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الاتفاق النووي, إيران, إسرائيل