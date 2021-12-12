تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مسؤول-أمني-إسرائيلي-لا-يوجد-فيتو-أمريكي-على-عمليات-ضد-إيران-1053841054.html
مسؤول أمني إسرائيلي: لا يوجد فيتو أمريكي على عمليات ضد إيران
مسؤول أمني إسرائيلي: لا يوجد فيتو أمريكي على عمليات ضد إيران
قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، أمس السبت، إنه لا يوجد فيتو أمريكي على أي عمليات إسرائيلية ضد إيران. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T10:48+0000
2021-12-12T10:52+0000
الاتفاق النووي
إيران
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/89/1020318993_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_514299cf57d1bc984ad8a26d4dbeb20b.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24 news، مساء أمس السبت، عن مصدر أمني إسرائيلي بارز، أن الإدارة الأمريكية تقف بجوار إسرائيل، وبأنه لا يوجد أي فيتو من جانبها بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.وأفاد المصدر بأن صبر الولايات المتحدة الأمريكية حيال المفاوضات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد نفد، حيث تدرك الإدارة الأمريكية بأن إيران تناور وتماطل وليس بحوزتهم أوراق جيدة.ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء السبت، عن مصدر أمني إسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي، غانتس قد أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للقيام بخيار عسكري ضد إيران، وهو ما أبلغه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى العاصمة، واشنطن، في هذه الآونة.وأوضحت الصحيفة العبرية أن غانتس قد أوضح للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك أي تقدم في مباحثات فيينا الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أن الجانب الإيراني "يناور أو يخادع" الأطراف المشاركة في المفاوضات الدائرة في العاصمة النمساوية.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/قائد-عسكري-إسرائيلي-سابق-يدعو-بلاده-لمهاجة-إيران-دون-أي-تأخير-1053835620.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/89/1020318993_96:0:2904:2106_1920x0_80_0_0_20caa989755adea2f3c8741a6c5eb7da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الاتفاق النووي, إيران, إسرائيل

مسؤول أمني إسرائيلي: لا يوجد فيتو أمريكي على عمليات ضد إيران

10:48 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 10:52 GMT 12.12.2021)
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبر
قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، أمس السبت، إنه لا يوجد فيتو أمريكي على أي عمليات إسرائيلية ضد إيران.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24 news، مساء أمس السبت، عن مصدر أمني إسرائيلي بارز، أن الإدارة الأمريكية تقف بجوار إسرائيل، وبأنه لا يوجد أي فيتو من جانبها بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
قائد عسكري إسرائيلي سابق يدعو بلاده لمهاجة إيران دون أي تأخير
07:59 GMT
وأفاد المصدر بأن صبر الولايات المتحدة الأمريكية حيال المفاوضات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد نفد، حيث تدرك الإدارة الأمريكية بأن إيران تناور وتماطل وليس بحوزتهم أوراق جيدة.
ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء السبت، عن مصدر أمني إسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي، غانتس قد أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للقيام بخيار عسكري ضد إيران، وهو ما أبلغه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى العاصمة، واشنطن، في هذه الآونة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن غانتس قد أوضح للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك أي تقدم في مباحثات فيينا الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أن الجانب الإيراني "يناور أو يخادع" الأطراف المشاركة في المفاوضات الدائرة في العاصمة النمساوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:16 GMTلماذا تصر الولايات المتحدة على إبقاء جزء من قواتها في العراق؟
11:13 GMTملكة جمال المغرب تخطف الأنظار بلباسها في إسرائيل... فيديو وصور
11:05 GMTالبرلمان المصري يوافق على قرار حكومي بشأن مواجهة كورونا
11:01 GMTرغم مطالبته بتمديدها.. رفع الحراسة عن أسرة نتنياهو غدا
11:00 GMTالحكومة العمانية: نعمل على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه
10:58 GMTخبير: إذا كان انسحاب القوات الأمريكية فعلياً فهذا يعتبر انتحاراً أمنياً للعراق
10:56 GMTمجموعة السبع: لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية ومفاوضات فيينا الفرصة الأخيرة
10:48 GMTمسؤول أمني إسرائيلي: لا يوجد فيتو أمريكي على عمليات ضد إيران
10:46 GMTمتسابقات "ملكة جمال الكون 2021" يأخذن استراحة من البروفات لاستكشاف إيلات تحت الماء
10:45 GMTوزير الخارجية الجزائري يعلق على فوز منتخب بلاده على المغرب
10:44 GMTروسيا تحتفل بمرور 28 عاما على إقرار دستورها
10:32 GMTبين ضجيج الولايات المتحدة وحلفائها والواقعية الألمانية... "التيار الشمالي 2" إلى أين؟
10:31 GMTمجموعة السبع: قلقون من سياسات الصين الاقتصادية "القسرية"
10:28 GMTقادة الجيش العراقي والبيشمركة يتفقون على التحرك لدحر "فلول داعش"
10:26 GMTالمباحث الفيدرالية تقبض على موظف في "سي إن إن" بتهمة إدراج أمهات وبناتهن في "نشاط جنسي"
10:26 GMTمجموعة السبع: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا ما دخلت أوكرانيا
10:22 GMTبيسكوف: بوتين أوضح لبايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا
10:21 GMTالنجم العالمي كيانو ريفز: التكنولوجيا تفرض واقعا جديدا يجمع بين الحقيقة والخيال..
10:16 GMTروبوتات صينية تستعرض مهارتها في الرقص... فيديو
10:11 GMTالشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر بالقدس