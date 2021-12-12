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ملكة جمال المغرب تخطف الأنظار بلباسها في إسرائيل... فيديو وصور
ملكة جمال المغرب تخطف الأنظار بلباسها في إسرائيل... فيديو وصور
خطفت ملكة جمال المغرب كوثر بنحليمة الأنظار في مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام بإسرائيل، بزي صممته سميرة حدوشي، مصممة الأزياء المغربية الشهيرة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
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مجتمع
ملكة جمال الكون
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وأرادت حدوشي الإشادة بأصول الزي المغربي، من خلال قفطان صنعه فريق مكون من أكثر من عشرين شخصا في وقت قياسي، وفقا لموقع "هسبريس".واستلهمت حدوشي من الأزياء المختلفة التي ميزت تاريخ الثقافة المغربية على مر القرون، وتغيرت بشكل خاص وفقا للإطار المكاني والزماني، مشيرة إلى تصميم القفطان من خلال جرأة القصات والألوان والأساليب المبتكرة، مع الحفاظ على هويته وأصالته التقليدية.وقالت باولا إم شوجارت، رئيسة منظمة ملكة جمال الكون، إن إسرائيل اختيرت لتكون مضيفة للمسابقة “نظرا لتاريخها الغني ومناظرها الطبيعية الخلابة وعدد لا يحصى من الثقافات وجاذبيتها كوجهة سياحية عالمية”.وستستضيف إسرائيل في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر مسابقة ملكة جمال الكون، اليوم 12 ديسمبر كانون الأول، رغم فرض قيود على السفر في محاولة للتصدي لسلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.
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مجتمع, ملكة جمال الكون

ملكة جمال المغرب تخطف الأنظار بلباسها في إسرائيل... فيديو وصور

11:13 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 11:18 GMT 12.12.2021)
© REUTERS / Ammar Awadالمشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون" أثناء زيارة للبحر الميت، جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية، 4 ديسمبر 2021 قبل حدث ملكة جمال الكون بنسخته الـ70، الذي سينعقد في منتجع إيلات على البحر الأحمر في إسرائيل بتاريخ 12 ديسمبر.
المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون أثناء زيارة للبحر الميت، جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية، 4 ديسمبر 2021 قبل حدث ملكة جمال الكون بنسخته الـ70، الذي سينعقد في منتجع إيلات على البحر الأحمر في إسرائيل بتاريخ 12 ديسمبر. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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خطفت ملكة جمال المغرب كوثر بنحليمة الأنظار في مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام بإسرائيل، بزي صممته سميرة حدوشي، مصممة الأزياء المغربية الشهيرة.
وأرادت حدوشي الإشادة بأصول الزي المغربي، من خلال قفطان صنعه فريق مكون من أكثر من عشرين شخصا في وقت قياسي، وفقا لموقع "هسبريس".
واستلهمت حدوشي من الأزياء المختلفة التي ميزت تاريخ الثقافة المغربية على مر القرون، وتغيرت بشكل خاص وفقا للإطار المكاني والزماني، مشيرة إلى تصميم القفطان من خلال جرأة القصات والألوان والأساليب المبتكرة، مع الحفاظ على هويته وأصالته التقليدية.
وقالت باولا إم شوجارت، رئيسة منظمة ملكة جمال الكون، إن إسرائيل اختيرت لتكون مضيفة للمسابقة “نظرا لتاريخها الغني ومناظرها الطبيعية الخلابة وعدد لا يحصى من الثقافات وجاذبيتها كوجهة سياحية عالمية”.
وستستضيف إسرائيل في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر مسابقة ملكة جمال الكون، اليوم 12 ديسمبر كانون الأول، رغم فرض قيود على السفر في محاولة للتصدي لسلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.
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