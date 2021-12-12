ملكة جمال المغرب تخطف الأنظار بلباسها في إسرائيل... فيديو وصور
11:13 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 11:18 GMT 12.12.2021)
© REUTERS / Ammar Awadالمشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون" أثناء زيارة للبحر الميت، جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية، 4 ديسمبر 2021 قبل حدث ملكة جمال الكون بنسخته الـ70، الذي سينعقد في منتجع إيلات على البحر الأحمر في إسرائيل بتاريخ 12 ديسمبر.
خطفت ملكة جمال المغرب كوثر بنحليمة الأنظار في مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام بإسرائيل، بزي صممته سميرة حدوشي، مصممة الأزياء المغربية الشهيرة.
وأرادت حدوشي الإشادة بأصول الزي المغربي، من خلال قفطان صنعه فريق مكون من أكثر من عشرين شخصا في وقت قياسي، وفقا لموقع "هسبريس".
ملكة جمال المغرب تخطف الأنظار في مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام بإسرائيل، بزي صممته سميرة حدوشي، مصممة الأزياء المغربية الشهيرة.— Hespress هسبريس (@hespress) December 12, 2021
التفاصيل: https://t.co/136mm4GAHt#المغرب #ملكة_الجمال #إسرائيل #القفطان_المغربي pic.twitter.com/NaRXWyoqxI
واستلهمت حدوشي من الأزياء المختلفة التي ميزت تاريخ الثقافة المغربية على مر القرون، وتغيرت بشكل خاص وفقا للإطار المكاني والزماني، مشيرة إلى تصميم القفطان من خلال جرأة القصات والألوان والأساليب المبتكرة، مع الحفاظ على هويته وأصالته التقليدية.
بدأت فعاليات ملكة جمال الكون.. هذه إطلالة #كوثر_بنحليمة في فقرة اللباس الوطني 🙂..— Tima (@Tima_zahra_ja_) December 10, 2021
القفطان مع ذلك لقي إعجاب كبير من المتابعين مت خلال ما قرأت من تغريدات.. لأنه فريد من نوعه ويختلف عن الفساتين المتشابهة التي ارتدتها باقي الميسيز..
#MissUniverse2021 #MissMorocco 🇲🇦 pic.twitter.com/Ubj0T58zdV
وقالت باولا إم شوجارت، رئيسة منظمة ملكة جمال الكون، إن إسرائيل اختيرت لتكون مضيفة للمسابقة “نظرا لتاريخها الغني ومناظرها الطبيعية الخلابة وعدد لا يحصى من الثقافات وجاذبيتها كوجهة سياحية عالمية”.
بالصور.. إطلالة #كوثر_بنحليمة ممثلة المملكة المغربية بمسابقة ملكة جمال الكون المقامة بإسرائيل.. #MissUniverse2021 #MissUniverse #MissMorocco 🇲🇦#KawtarBenhalima pic.twitter.com/MA41s1fu7E— Tima (@Tima_zahra_ja_) December 10, 2021
وستستضيف إسرائيل في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر مسابقة ملكة جمال الكون، اليوم 12 ديسمبر كانون الأول، رغم فرض قيود على السفر في محاولة للتصدي لسلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.