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https://arabic.sputniknews.com/20211212/نتنياهو-يعلق-بغضب-على-قرار-رفع-الحراسة-عن-أسرته-1053853529.html
نتنياهو يعلق "بغضب" على قرار رفع الحراسة عن أسرته
نتنياهو يعلق "بغضب" على قرار رفع الحراسة عن أسرته
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على قرار حكومة خلفه نفتالي بينيت، برفع الحراسة عن أسرته اعتبارا من غد الاثنين، رغم تحذيرات نتنياهو من أن ذلك... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T15:05+0000
2021-12-12T15:05+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
الشاباك
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وقال نتنياهو بحسب بيان لمكتبه نقلته قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية: "قرار سياسي فاضح وغير مسؤول تم حياكته مسبقا ويسمح بسفك دماء زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو وأبنائه".واعتبر نتنياهو أن اللجنة الوزارية التي اتخذت القرار تجاهلت تماما الرأي المهني للوحدة الأمنية في مكتب رئيس الوزراء الذي يقضي بأن "المزاج المتطرف لدى أجزاء من الجمهور يهدد سلامة زوجة رئيس الوزراء السابق وأبنائه".وأضاف : "الكراهية لنتنياهو تجعل الناس يفقدون صوابهم وصولا إلى استعدادهم لتعريض حياة زوجته وأبنائه للخطر".وتابع بيان مكتب نتنياهو الذي يشغل حاليا منصب رئيس المعارضة: "يرى الجميع شدة التحريض والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد زوجة رئيس الوزراء السابق سارة نتنياهو ونجليه يائير وأفنير".ومضى بالقول: "مثل هذه التهديدات الصريحة بقتل أفراد من عائلة نتنياهو تم نشرها أيضا بالأمس على وسائل التواصل الاجتماعي".من جانبه، علق وزير الأمن الداخلي عومر بارليف على قرار إزالة الحراسة المشددة التي حظيت بها أسرة نتنياهو خلال الـ 12 عاما السابقة التي قضاها الأخير رئيسا للوزراء.وقال بارليف في تغريدة بحسابه على تويتر: "عندما يقول الشاباك (جهاز الأمن العام) وشرطة إسرائيل والموساد إنه لا يوجد تهديد لنتنياهو الأسرة، فإن القرار سهل".وأضاف الوزير "إنني على ثقة فى جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية بأنه حال وجود مثل هذا التهديد سيتم كشفه والتعامل معه".وفي وقت سابق اليوم رفضت اللجنة الوزارية لشؤون "الشاباك"، طلبا تقدم به نتنياهو لتمديد الحراسة على أسرته لمدة 6 أشهر أخرى، بدعوى وجود تهديد باغتيال زوجته وابنيه من قبل معارضين داخل إسرائيل، ودول معادية في مقدمتها إيران.ومع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت في 13 يونيو/حزيران الماضي، تقرر إزالة الحراسة بعد ستة أشهر من انتهاء ولاية نتنياهو، أي في الأسبوع الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق توصية "الشاباك".ويحظى نتنياهو نفسه بحكم كونه رئيس وزراء سابق بحراسة لصيقة وسيارة مصفحة مع سائق وذلك لمدة 20 عاما من نهاية ولايته.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/رغم-مطالبته-بتمديدها-رفع-الحراسة-عن-أسرة-نتنياهو-غدا-1053842138.html
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الشاباك

نتنياهو يعلق "بغضب" على قرار رفع الحراسة عن أسرته

15:05 GMT 12.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUNسارة نتنياهو
سارة نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على قرار حكومة خلفه نفتالي بينيت، برفع الحراسة عن أسرته اعتبارا من غد الاثنين، رغم تحذيرات نتنياهو من أن ذلك قد يسهل عملية اغتيال يمكن أن تتعرض لها زوجته ونجلاه.
وقال نتنياهو بحسب بيان لمكتبه نقلته قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية: "قرار سياسي فاضح وغير مسؤول تم حياكته مسبقا ويسمح بسفك دماء زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو وأبنائه".
واعتبر نتنياهو أن اللجنة الوزارية التي اتخذت القرار تجاهلت تماما الرأي المهني للوحدة الأمنية في مكتب رئيس الوزراء الذي يقضي بأن "المزاج المتطرف لدى أجزاء من الجمهور يهدد سلامة زوجة رئيس الوزراء السابق وأبنائه".
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
رغم مطالبته بتمديدها.. رفع الحراسة عن أسرة نتنياهو غدا
11:01 GMT
وأضاف : "الكراهية لنتنياهو تجعل الناس يفقدون صوابهم وصولا إلى استعدادهم لتعريض حياة زوجته وأبنائه للخطر".
وتابع بيان مكتب نتنياهو الذي يشغل حاليا منصب رئيس المعارضة: "يرى الجميع شدة التحريض والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد زوجة رئيس الوزراء السابق سارة نتنياهو ونجليه يائير وأفنير".
ومضى بالقول: "مثل هذه التهديدات الصريحة بقتل أفراد من عائلة نتنياهو تم نشرها أيضا بالأمس على وسائل التواصل الاجتماعي".
من جانبه، علق وزير الأمن الداخلي عومر بارليف على قرار إزالة الحراسة المشددة التي حظيت بها أسرة نتنياهو خلال الـ 12 عاما السابقة التي قضاها الأخير رئيسا للوزراء.
وقال بارليف في تغريدة بحسابه على تويتر: "عندما يقول الشاباك (جهاز الأمن العام) وشرطة إسرائيل والموساد إنه لا يوجد تهديد لنتنياهو الأسرة، فإن القرار سهل".
وأضاف الوزير "إنني على ثقة فى جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية بأنه حال وجود مثل هذا التهديد سيتم كشفه والتعامل معه".
وفي وقت سابق اليوم رفضت اللجنة الوزارية لشؤون "الشاباك"، طلبا تقدم به نتنياهو لتمديد الحراسة على أسرته لمدة 6 أشهر أخرى، بدعوى وجود تهديد باغتيال زوجته وابنيه من قبل معارضين داخل إسرائيل، ودول معادية في مقدمتها إيران.
ومع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت في 13 يونيو/حزيران الماضي، تقرر إزالة الحراسة بعد ستة أشهر من انتهاء ولاية نتنياهو، أي في الأسبوع الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق توصية "الشاباك".
ويحظى نتنياهو نفسه بحكم كونه رئيس وزراء سابق بحراسة لصيقة وسيارة مصفحة مع سائق وذلك لمدة 20 عاما من نهاية ولايته.
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